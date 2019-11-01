Криминальное чтиво: как Рада принимала закон о незаконном обогащении

Народные депутаты все же разобрались с введением наказания за незаконное обогащение. Так, законопроект №1031, который ранее "не замечали", несмотря на то, что президент Владимир Зеленский определил его как неотложный, во втором чтении поддержали 259 народных депутатов. Это произошло 31 октября. Тем не менее, законопроект вызвал немало споров. Одна из причин — отсутствие единой позиции по документу в президентской фракции "Слуга народа". С претензиями депутатов разбирался "Апостроф".

На закрытом заседании фракции "Слуги народа", в понедельник 28 октября, президент Владимир Зеленский поднял тему законопроекта, возвращающего уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников, который депутаты должны были принять во втором чтении. По словам нардепов, президент просил как можно скорее проголосовать за этот документ. Позже это подтвердил и замглавы фракции Александр Корниенко.

"Он есть в повестке дня, существует финальная компромиссная форма этого законопроекта и в принципе фракция готова его поддержать", — сказал он.

По его словам, принимать решения по этому вопросу депутаты должны были еще в среду, 30 октября, и планировали уделить ему много времени из-за более чем сотни правок народных избранников. Однако в среду до этого законопроекта очередь опять же не дошла.

С начала октября, законопроект был на доработке. Суть его заключается в том, что если стоимость незаконных активов чиновника составляет более 6,2 млн гривен, ему будет грозить от 5 до 10 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности. Под активами подразумеваются не только денежные средства, но и имущество. Изначально такой порог составлял 14,4 млн, но на профильном комитете, состоявшемся 1 октября, было принято решение о его снижении до 6,2 млн гривен.

В документе также есть интересные моменты, касающиеся обратной силы закона. Например, предусматривается, что иск предъявляется в отношении активов, приобретенных в течение четырех лет до дня вступления в силу закона. Такая норма не была одобрена главным научно-экспертным управлением Верховной Рады, о чем и было написано в их выводе.

Согласно документу, норма о проверке активов, приобретенных за последние четыре года, противоречит 58-й статье Конституции ("законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица"). Этот момент, как ранее уже писал "Апостроф", не устраивал и часть народных депутатов во фракции "Слуги народа", поэтому на одной из пленарной недель спикер ВРУ Дмитрий Разумков попросту "не заметил" законопроект в повестке дня. Тогда за него просто не было голосов.

Еще один проблемный момент - норма, согласно которой под действие закона может попасть круг третьих лиц, даже не входящих в ближайшее окружение чиновника. Именно из-за этой нормы и было больше всего баталий, поскольку в законопроекте не было четко прописано - кого считать "третьими лицами".

"Третьи лица — это основной камень преткновения во фракции. Часть депутатов требуют четко определить, на кого точно распространяется эта норма", - не под запись пояснил один из депутатов СН, добавляя, что этот вопрос очень эмоционально обсуждался на фракции.

Некоторые нардепы также предлагали уменьшить стоимость незаконных активов с 6,2 млн до одного миллиона.

"Законопроект уже дважды вносился в повестку дня, но до него странным образом не доходили и даже перескакивали его. Идет внутренняя дискуссия. По норме обратного действия, которая запрещена Конституцией, а также нечеткости процедуры передачи собственности в управление между чиновником и связанным лицом. Ибо использованы не конкретные формулировки - "по указанию". Воспринимается это так, что разговор между людьми может восприниматься как указание", - комментирует "Апострофу" народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Во фракции "Европейской солидарности", также настаивали на том, чтобы внести правку касательно банковской тайны. По их словам, во всем мире эта тайна раскрывается только по решению суда, а законопроект позволяет это делать всего лишь по письменному запросу. Однако, эту правку отклонили.

Впрочем, часть правок после ряда претензий все-таки были пересмотрены.

"Убрали норму об обратном действии законопроекта, изменили формулировку по третьим лицам - не "по указанию", а "по поручению". Это были два концептуальных изменения, которые мы сделали. За первую правку все единогласно проголосовали на комитете. За вторую тоже почти единогласно", - прокомментировала "Апострофу" нардеп от СН Галина Янченко.

Однако и это не помогло ускорить принятие документа во втором чтении, потому что утро 31 октября началось с рассмотрения представления о снятии неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Затем депутаты пообещали приступить к рассмотрению вопроса вечером того же дня. Новая отсрочка была связана с выступлением в Раде генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. До самого вечера было непонятно, примут ли закон. Часть депутатов все-таки обещала приступить к рассмотрению вопроса в четверг и продолжить в пятницу, 1 ноября. Тем не менее, голосование все же состоялось: после 17 часов за президентский закон проголосовали 259 народных депутатов.