Испугались: почему "слуги народа" не хотят наказывать за незаконное обогащение

В начале октября в Верховной Раде должны были проголосовать во втором чтении за законопроект о наказании за незаконное обогащение. Должны были, но не проголосовали, хотя документ уже был включен в повестку дня. Публично народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" говорят о том, что законопроект нужно доработать, непублично - загвоздка в том, что часть депутатов фракции отказывается голосовать за документ из-за ряда противоречивых норм. Что не так с законопроектом и почему отдельные "слуги народа" не голосуют за него - разбирался "Апостроф".

На прошлой сессионной неделе (1-4 октября) Верховная Рада должна была рассмотреть законопроект №1031 (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов) во втором чтении. Документ, который также является одним из требований МВФ, должен ввести наказание за незаконное обогащение. Он стоял в повестке дня 3 и 4 октября - однако нардепы за него не голосовали. Спикер Дмитрий Разумков попросту перешел к другим вопросам, даже не поставив законопроект на голосование.

Народные депутаты находят этому простое объяснение: спикер ВР, уже наученный горьким опытом, знал, что за документ не будет необходимое количество голосов и "пропустил" его. Ведь не впервые в стенах нового парламента не хватает голосов даже во фракции "Слуга народа".

Законодательная инициатива Владимира Зеленского была проголосована в первом чтении 11 сентября. Позже депутаты проголосовали за сокращение процедуры подачи правок ко второму чтению. И поскольку восстановление наказания за незаконное обогащение — одно из предвыборных обещаний Владимира Зеленского и его политической силы, было принято решение как можно быстрее рассмотреть данный законопроект.

В чем суть закона

Согласно документу, если стоимость незаконных активов чиновника, независимо от того, президент это или депутат, составляет более 6,2 млн гривен, ему будет грозить от 5 до 10 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности. Под активами подразумеваются не только денежные средства, но и имущество. Изначально такой порог составлял 14,4 млн, но на профильном комитете, состоявшемся 1 октября, было принято решение о снижении порога до 6,2 млн гривен, о чем позже написали в Центре противодействия коррупции.

В документе также есть интересные моменты по обратной силе закона. Например, предусматривается, что иск предъявляется в отношении активов, приобретенных в течение четырех лет до дня вступления в силу закона. Такая норма не была одобрена главным научно-экспертным управлением Верховной Рады, о чем было написано в их выводе. Согласно документу, норма о проверке активов, приобретенных за последние четыре года, противоречит 58 статье Конституции (Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица).

Кто против?

Момент с проверкой активов смутил не только научно-экспертное управление, но и группу депутатов во фракции "Слуга народа". Часть депутатов пояснила "Апострофу", что это была одна из причин разногласий по законопроекту.

"Не хотят, чтобы конфисковали имущество, которое было приобретено до вступления в силу закона - часть депутатов против этого", - рассказал "Апострофу" один из нардепов "Слуги народа".

Собеседники издания назвали противниками законопроекта так называемую группу Игоря Коломойского во фракции, в которую, в частности, входят нардепы Александр Дубинский и Олег Дунда.

Собеседники издания назвали противниками законопроекта так называемую группу Игоря Коломойского Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"Те депутаты, которые ориентируются непосредственно на Коломойского - это Дубинский, и почти все депутаты от Днепра кроме Юрия Мысягина - периодически противостоят по ряду особо щепетильных вопросов. Например, когда дело касается отмены неприкосновенности или правок Лозового", - рассказал "Апострофу" один из нардепов "Слуги народа".

Об отказе голосовать за законопроект депутатов группы Коломойского также рассказал экс-нардеп Сергей Лещенко.

"Закон стоял в повестке дня, но не был поставлен на голосование. Причина - внутренний бунт группы депутатов, которых называют "людьми Коломойского" во главе с главным рупором Александром Дубинским. Кроме Дубинского в группе протеста депутаты Бужанский, Володина, Поляков, Негулевский. Список желающих оставить "незаконное обогащение" безнаказанным растет", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.

Но не только "люди Коломойского" не дают голоса за законопроект. Как сообщил "Апострофу" один из нардепов "Слуги нарда", против выступает еще одна группа.

"Часть депутатов-юристов также против этой правки. Многие испугались этой нормы", - говорит собеседник "Апострофа".

"Несмотря на "турборежим", мы на прошлой неделе не успели проголосовать за уйму законов, которые перейдут на следующую неделю - и №1031 тоже. К самому закону есть масса претензий у очень многих депутатов. Нам нужен реальный закон о незаконном обогащении, а не нечто, сложившееся суммарно как хотелки Шабунина и неизвестных лиц, представляющихся посланцами МВФ. А Лещенко как говорил ерунду, так и говорит", - заявил "Апострофу" Максим Бужанский из "Слуги народа".

Не по нраву депутатам еще одна норма законопроекта - про третьих лиц - под действие которой может попасть круг лиц, даже не входящих в ближайшее окружение чиновника.

"Можно привлечь секретаршу или соседку за какие-то якобы коррупционные деяния. Усмотрят, что кто-то купил имущество по моему указанию, например. Нам конечно говорили, мол, адвокаты все помогут решить в случае чего. Но зачем нам изначально поддерживать такие спорные моменты?", - комментирует не под запись один из депутатов фракции.

Отменить нельзя доработать

По словам представителя правительства в Верховной Раде Ирины Верещук, документ в ближайшие недели еще будут дорабатывать, чтобы потом не было возможности его отменить, как это произошло с законопроектом, принятым прошлым созывом Верховной Рады. Напомним, Конституционный суд отменил закон решением от 27 февраля 2019 года.

По словам Ирины Верещук, документ в ближайшие недели будут дорабатывать Фото: unian

"Нужно уточнить круг лиц вероятного коррупционера. Например, гражданская жена - это круг лиц? Или секретарь, на которого оформлен участок земли, которым пользуется вероятный чиновник? И таких вопросов десятки. Мы хотим, чтобы каждая буква и каждый апостроф были поставлены правильно. Потому что мы уже имеем прецеденты отмены законопроекта Конституционным судом и не хотим, чтобы еще один законопроект отменили. Здесь наши депутаты настаивают: не стоит спешить, у нас еще есть неделя-две, чтобы доработать законопроект - и мы его обязательно примем. Мы формируем опросные листы и пока мы не выйдем на финишную прямую, голосовать не имеет смысла. Зачем? Чтобы провалить? У многих еще остаются вопросы", - сказала Верещук "Апострофу".

Нардеп от фракции "Голос" и замглавы парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин поясняет, что основная борьба по законопроекту происходит внутри фракции "Слуга народа".

"Ключевые положения этого спора - оставлять или убирать "третьих лиц", то есть тех, на кого вероятный чиновник-коррупционер оформляет имущество, происхождение которого не может объяснить. Как, например, было с бабушкой прокурора Суса (у сотрудника ГПУ Дмитрия Суса украли автомобиль Audi Q7, который был записан на его бабушку, - "Апостроф"). Считать ли достаточным основанием для расследования поручение чиновника на словах своему родственнику, помощнику или знакомому приобрести в его интересах то, что стоит больше 1 млн грн. Конечно, с последующим доведением этого поручения в суде",- считает Юрчишин.

По мнению нардепа, если эти положения будут изменены, то механизмы борьбы с незаконным обогащением будут выхолощены.

"Поэтому сейчас идет борьба в "Слуге народа". Скоро мы узнаем, будет ли это действительно закон о предотвращении и борьбе с коррупцией или это будет имитация борьбы", - резюмировал парламентарий.