Крым все больше становится похож на поздний СССР - Рефат Чубаров

Президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием представителей крымской маргинальной пророссийской организации "Къырым бирлиги". Во время мероприятия господин Земан, среди прочего заявил, что аннексированный Крым является российской территорией. Враждебную позицию президента Чехии, который уже неоднократно делал подобные заявления, "Апострофу" прокомментировал председатель Меджлиса крымскотатарского народа РЕФАТ ЧУБАРОВ.

- На организованном чешским президентом Земаном торжественном мероприятии присутствовала "руководитель благотворительных проектов" лояльной Кремлю крымской организации "Къырым бирлиги" Тамила Ниметуллаева. Как вы можете оценить поездку представительницы "Къырым бирлиги" в Чехию, а также пророссийские заявления господина Земана?

- Президент Чехии Милош Земан известен своей пророссийской позицией. Правительству Чехии - а я напомню, что эта страна является парламентской республикой - приходилось в некоторых подобных ситуациях корректировать своего президента по поводу его позиции и отмечать официальную позицию Чехии насчет Крыму. Земан говорил, в частности, что события 2014 года являются аннексией, но это уже свершившийся факт. И поэтому здесь не следует настаивать на восстановлении целостности Украины и, возможно, Киев просто удовлетворился бы большой компенсацией за Крым. Тогда это вызвало большое возмущение у крымских татар, мы делали соответствующее заявление. Я тогда был в Чехии, посещал их МИД. Они сделали публичное заявление о том, что высказывания Земана не являются позицией Чешской республики, Чешская республика последовательна в непризнании аннексии Крыма и эта позиция закрепляется в голосованиях в Европарламенте, на Генеральной ассамблее ООН, ОБСЕ и других международных площадках. Поэтому мы очень четко разделяем позицию президента Земана, которого мы называем кремлевским агентом, и Чешской республики, которую официально представляет парламент и созданное им правительство.

На эту встречу гостей приглашал лично Земан, МИД Чехии говорит, что они не имели отношения к составлению списка гостей. Но там присутствовал чешский премьер-министр - этим также попытаются воспользоваться российские пропагандисты. Этот факт хотя и не катастрофический, но неприятный и с него должны все вынести свои уроки, в том числе и МИД Украины. Мы должны быть четкими в напоминании своим партнерам о недопустимости подобных ситуаций.

- Официальные круги Чехии понимают причины аннексии Крыма, а также нынешние проблемы крымских татар?

- Чехия всегда последовательно поддерживала крымских татар, пыталась сделать свой вклад в развитие Крыма. В 2012 году чешское правительство профинансировало проект, направленный на создание туристических маршрутов на территории Бахчисарайского района. Эти маршруты объединили все известные памятники истории, археологии, культуры и архитектуры. Акцент делался на крымскотатарских памятниках, существование которых замалчивалось за десятилетия изгнания крымских татар, а за время независимости Украины они не успели стать популярными.

После российской оккупации, МИД Чехии поддерживало небольшими грантами деятельность правозащитных организаций, связанных с защитой прав человека в оккупированном Крыму. В 2018 году правительство Чехии профинансировало создание центра предоставления административных услуг в селе Новоалексеевка Генического района Херсонской области - это ближайший к административной границе с Крымом населенный пункт. Как мне сообщили, его услугами воспользовались более 1000 жителей Крыма.

При поддержке МИД Чехии, дети из Крыма, а среди них есть и дети политзаключенных, имеют возможность отдыхать в летних лагерях Украины, в частности в Карпатах. Там они знакомятся с историей Украины, с людьми. В этой программе приняли участие 75 детей из Крыма.

В 2019 году чехи поддержали информационный проект, который дает жителям Крыма более широкий доступ к необходимой информации по Украине и действиям правительства по деоккупации Крыма.

Поэтому есть как бы два параллельных мира - это Земан, которого мы называем полупьяницей-полупрезидентом, и настоящий чешский народ во главе со своим правительством и парламентом.

- Расскажите о "Къырым бирлиги", представители которых посетили встречу с Земаном.

- Это некое общественное объединение, созданное отцом Сейтумером и сыном Рустемом Ниметуллаевыми. Оба жили в Геническом районе Херсонской области. Отец был председателем ОГА во время правления Виктора Януковича. Он один из крупнейших бизнесменов этого района, обладал большим массивом сельскохозяйственных земель, сейчас продолжает сохранять многие свои позиции, благодаря различным подставным фирмам и людям, а также пытается отстаивать свои позиции через суды. После известных событий в феврале 2014 и победы Революции Достоинства он бежал в Крым, поскольку совершил много экономических преступлений и объективно боялся наказания. В то время в Крым уже заходили российские войска. Он сразу переметнулся к ним, предложил им сотрудничество, поддержал так называемый "референдум".

"Къырым бирлиги" претендует на представительство крымских татар. Они пытались различными акциями привлечь на свою сторону крымских татар, чтобы подороже продавать себя русским. Но у них нет большой поддержки. Они получают деньги от российских спецслужб, пытаются открывать представительства по всем районам Крыма. Я думаю, их поддерживают только те, кому они платят зарплату в своих офисах. Возможно, это около 100-120 человек.

- Они оказывают какое-то давление на крымских татар?

- Нет, они этого не могут делать. Но они публично поддерживают оккупационные власти. А это гораздо страшнее, потому что Россия выдает позицию "Къырым бирлиги", как официальную позицию крымских татар. И политические дивиденды, которые получает Кремль благодаря этой организации, ценятся гораздо больше. Ниметуллаевы полностью зависимы от российских спецслужб. Они находятся в подвешенном состоянии, поскольку невыполнение наиболее циничных пожеланий может привести к тому, что их вытолкнут в Украину где их ждет тюрьма.

- Какова вообще ситуация с крымскими татарами в Крыму?

- Я могу просто назвать следующие цифры - за 9 месяцев 2019 года в Крыму зафиксированы 282 случая арестов и продления сроков заключения. 196 из них - в отношении представителей крымско-татарского народа. 69 из 282 случаев - новые аресты, 213 - продление срока содержания за решеткой. Поэтому атмосфера репрессий против крымских татар сохраняется, поскольку главной целью преследования крымских татар со стороны России является их вытеснение с территории Крыма.

- А местное население, за исключением крымских татар, радо, что оно вернулось в "русский мир"?

- Уже нет того ощущения эйфории, нет радостных ожиданий. Почти все, кто тогда верил, что вторжение России и захват ею Крыма - есть благо, уже совсем не надеются на это. Даже у сторонников России сегодня есть большие сомнения, а у некоторых - даже отчаяние от того, что ситуация ухудшается, особенно в экономической сфере, в вопросах трудоустройства, с рабочими местами для молодежи. Крым все больше превращается в территорию, черты социального положения которой напоминают СССР последних лет. Такие же настроения, такое же самоощущение. Хотя изменения тоже заметны - это строительство дорог, крупных объектов, жилья. Но все это связано с преобразованием Крымского полуострова в военный форпост. Жилье часто строится для сотрудников карательных органов, особенно в Джанкое, под Евпаторией, в Симферополе и Севастополе. Они стараются максимально поселить в Крыму граждан России. С одной стороны они вытесняют крымских татар, но этого им мало, чтобы кардинально изменить ситуацию. Поэтому они не только целенаправленно переселяют военных и сотрудников карательных органов с семьями, но и способствуют переселению гражданского населения - есть специальные программы по кредитованию, оказанию помощи в обустройстве при переезде.

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- Сколько россиян уже переехали и как с ними поступить после возвращения Крыма в Украину?

- Есть разные цифры. Эксперты говорят, что полмиллиона и больше. Официальная российская статистика показывает 140-150 тыс. граждан. Как бы там ни было, все эти люди поселились на полуострове вопреки украинскому законодательству, во время временной оккупации Крыма, когда Украина не контролирует свои территории. Эти люди с момента деоккупации должны покинуть Крым.

- Какие Вы видите возможности для деоккупации?

- Для того, чтобы восстановить государственный суверенитет Украины над Крымским полуостровом, деоккупировать Крым, мы должны иметь очень четкую стратегию. Мы должны пошагово сделать все, что уже обсуждалось и было одобрено. Должны максимально мобилизовать международных партнеров. Я присоединяюсь к тем, кто говорит, что военного пути по освобождению Крыма пока нет. Но для того, чтобы заставить Россию освободить полуостров и вообще убраться из всех украинских земель, надо прийти к кардинальным действиям, относительно давления на Россию, чтобы заставить ее вернуться в рамки международного права. Для этого украинское государство должно максимально мобилизоваться внутри общества и мобилизовать своих международных партнеров. С этим у нас сейчас большие проблемы.