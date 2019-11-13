Днепропетровский "сюрприз": кто стоит за новым главной Днепропетровской ОГА

14 сентября президент Владимир Зеленский назначил нового главу Днепропетровской областной госадминистрации. Им стал бизнесмен из Харькова Александр Бондаренко, совершенно новый человек для Днепропетровщины. Бондаренко раньше не имел опыта работы на государственных должностях, никогда не занимался политикой. Очевидно, для того, чтобы разобраться во всех хитросплетениях интересов, сосредоточенных в Днепре и области, ему необходимо время. Что в этой ситуации ждёт область - разбирался "Апостроф".

В одном из своих первых интервью, в сентябре, Александр Бондаренко признался, что по аналогии с депутатами от "Слуги Народа", которым устроили курсы депутатской грамотности, подобное обучение планировалось проводить и для губернаторов. Особенно тех, кто пришел на должность буквально "из ниоткуда".

Также новый глава Днепропетровской ОГА заявил, что после прихода на должность сразу же углубился в изучение проектов и программ, которые приняты и работают в области.

"Очень много проектов и больше 300 объектов социальной инфраструктуры, очень много дорог, которые сейчас в реконструкции. Нам нужно пару недель на аудит", - сообщил он.

Но, очевидно, губернатор Бондаренко не внимательно изучал состояние дел в вверенной ему области. Иначе бы сделал вывод, как минимум, касательно переданного ему окружения. Например, советников.

"Няня" для губернатора?

К примеру, в списке советников главы ОГА числится Иван Герасименко, по документам он дает советы Бондаренко "вне штата". На всех публичных мероприятиях Герасименко буквально не отходит от главы области. По некоторым данным, в части непубличной деятельности губернатора происходит то же самое: этот советник якобы не отходит от руководителя области ни на шаг.

Можно было бы только похвалить такой энтузиазм советника главы ОГА, если бы не одно большое "НО". Дело в том, что юрист Иван Герасименко - руководитель компании Investment Service Ukraine, афиллированной со Святославом Олейником, нынешним главой облсовета Днепропетровщины. В СМИ неоднократно писали о том, как Олейник фактически подчинил себе управление областью при предыдущем руководителе, исполняющим обязанности губернатора Дмитрие Батуре, продержавшемся на должности всего несколько месяцев.

"Люди близкие к ОГА утверждают, что Батура был руководителем только номинальным. Всем якобы руководил Святослав Олейник в кооперации с депутатами Верховной рады от "Слуги народа" - Сергеем Севериным, Владиславом Бородиным и Сергеем Демченко. Сейчас эта "четверка" ни на шаг не отходит от новоназначенного главы ОГА, о чем свидетельствует даже информация на сайте Днепропетровской областной администрации", - писало издание "РБК-Украина".

Губернатор Бондаренко – слева, рядом с ним Иван Герасименко. Инспекция дороги, которую строят структуры Святослава Олейника

Судя по тому, как часто Герасименко сопровождает губернатора на публичных мероприятиях, "кадры Олейника" ценятся главой ОГА. В облгосадминистрации советника уже иронично называют "няней" Бондаренко.

Как сделать губернатора своим?

Разумеется, Святослав Олейник заинтересован в том, чтобы присматривать за новым губернатором. Коммерческие структуры Олейника в последние годы получали огромное количество государственных заказов на строительство и ремонт объектов инфраструктуры Днепропетровщины – школы, парки, детские садики, дороги, спортивные сооружения. О том, как строит и, в целом, ведёт дела Святослав Олейник написано множество расследовани и не могло оставаться незамеченным.

По самым приблизительным подсчетам, за последние годы предприятия, аффилированные с Олейником, могли получить из бюджета более 1 миллиарда гривен.

Особенно много госзаказов строительный холдинг Олейника получал в 2014-2017 годах. Результат - длинный список незавершенных объектов. Зал игровых видов спорта рядом со стадионом "Трудовые Резервы" в городе Днепр, школа в Межевой, детский садик в Илларионово, парк, школа и ДЮСШ в Синельниково – все это осталось недостроенным. А деньги из бюджета ушли. Поэтому обещанное губернатором Бондаренко пристальное изучение "проектов и программ" должно было пройти так, чтобы уши Олейника не торчали из каждой растраты или аферы с бюджетными деньгами. Собственно говоря, именно для этого Иван Герасименко "приклеен" к главе ОГА на круглосуточной основе.

Судя по всему, Александр Бондаренко уже давно объяснили куда лучше не лезть, и где лучше не искать коррупцию.

Потому что трудно представить, как можно было оставить без внимания, например, историю с дорожным строительством от компании УПС, которая принадлежит Святославу Олейнику. Эта компания на сегодняшний день должна государству работ на 1 миллиард гривен. Это сумма - результат некачественного ремонта дорог Днепр-Запорожье и Днепр-Пятихатки. Через год после ввода в эксплуатацию участки, которые строила эта компания, полностью пришли в негодность. Для того, чтобы закрыть долговую дыру Олейник развил активную деятельность. Пользуясь влиянием в облсовете он продавил для своих компаний уйму госзаказов. По данным eData и ProZorro, всего за два месяца лета – июль и август – его компании получили из бюджета области более 200 млн грн!

Вообще, у компании УПС – интересная история. В 2014 году Олейник сделал ее знаменитой на всю область, разоблачив в махинациях с подтасованными тендерами на сумму более 2 млрд грн. Олейник показал журналистам и активистам схемы, по которым УПС получала деньги бюджета на строительство дорог и ничего при этом не делала, но отмывала деньги, присваивая себе до 50% полученных из бюджета денег.

Тогда владелец компании УПС Тарас Палий, сын бывшего главы облавтодора, даже угодил за решетку. Но уже через год был досрочно освобожден. Адвокаты при согласии прокуроров добились не только освобождения Палия, но и уменьшения суммы ущерба от его деятельности, сократив сумму с нескольких миллионов до пары сотен тысяч.Как показала дальнейшая история, УПС продолжила заниматься махинациями, но уже вероятно в интересах Олейника. Позже номинальным владельцем УПС стал помощник Олейника Владислав Бородин, которого связывают со схемами по добыче песка из нелегальных карьеров на территории Днепропетровской области. А в негласном менеджменте компании появился Сергей Северин, еще один помощник Олейника.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко и Тарас Палий.

Кстати, Тарас Палий, который теперь такой же представитель интересов Святослава Олейника, как и юрист Иван Герасименко, также начал появляться в компании губернатора. Не значит ли это, что люди Олейника в рекордные строки успели опутать главу Днепропетровской ОГА, и будут дальше, как ни в чем не бывало, продолжать свою кипучую деятельность по изыманию денег из госбюджета, одновременно прикрывая старые прегрешения?

Похоже жители Днепропетровщины получили в подарок настоящий губернаторский "сюрприз". Внутри его, под верхним слоем из молодости и неискушенности, тихо проворачиваетсвои коррупционные дела старая "начинка".