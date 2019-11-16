Газовый шантаж Путина: Украина может повторить судьбу Грузии 2008 года

После строительства "Северного потока-2" российский военно-морской флот начнет вести себя в Балтийском море так же нагло, как ведет себя в Азовском. Но Европа и большинство населения Дании относятся к этому равнодушно - они хотят жить так, будто нигде нет войны. Такие мысли высказал "Апострофу" датский поэт и общественный активист, участник Революции достоинства, автор книги "Мой майдановский роман" Бьярне Ким Педерсен.

Дания сказала "да" "Северному потоку-2", потому что не могла сказать "нет". "Разрешение предоставляется в соответствии с законом о континентальном шельфе и в соответствии с обязательствами Дании, подписавшей Конвенцию ООН по морскому праву", - заявило датское агентство по вопросам энергетики. Чиновники добавили, что разрешение вступит в силу через месяц.

Правительство при Ларсе Лекке Расмуссене, который был премьером до 27 июня 2019 года, сказало "нет" относительно того, чтобы газопровод проходил датскими территориальными водами. Но отказаться во второй раз не было возможности, - объясняет теперь новое социал-демократическое правительство и агентство по вопросам энергетики. Возможно, новое правительство и его глава Метте Фредериксен немного поспешили дать согласие. Но "Северный поток-2" и так уже задерживается на полгода - из-за периода защиты птиц, который продлится с 31 октября этого года по 15 мая 2020 года в немецкой исключительной экономической зоне.

Лично я считаю, что "Северный поток-2" - это политический проект, благодаря которому Путин хочет убрать газовые маршруты из Украины. Германия говорит, что это исключительно коммерческий энергетический проект, но им управляют Путин и люди, которых он купил и которым он платит. Среди них - бывший канцлер Германии Герхард Шредер и бывший сотрудник Штази Варниг, которого Путин встретил во время работы в ГДР.

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Не думаю, что много людей в Дании беспокоятся о том, насколько опасен Путин. Трудно также вызвать беспокойство войной в Украине, которую лидер России начал. Большинство датчан хотят жить в мире, где нет проблем. Европа стремится вернуться к business as usual с Россией. В частности, несколько датских компаний сотрудничают с РФ при строительстве "Северного потока-2", поскольку в ЕС это строительство никто не бойкотирует.

Вопреки общему мнению нынешний и бывший главы датского МИДа очень положительно относятся к Украине. Они поддерживают проект газопровода от Норвегии в Польшу The Baltic Pipe. Этот проект очень интересен для Дании, так как может увеличить поставки газа в страну, создать высокую конкуренцию на европейском газовом рынке и обеспечить газоснабжение Восточной Европы.

Но учитывая то, что Путин проявляет все большую заинтересованность в Балтийском море, вероятно, мы скоро увидим, что его военные корабли ведут себя так же, как в Азовском море.

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Если на Путина надавят, он перекроет газ. Он уже продемонстрировал, что способен на резкие действия, введя запрет на ввоз европейской продукции в Россию после того, как на его окружение наложили санкции в связи с аннексией Крыма. Хозяин Кремля неоднократно нарушал международные соглашения, и если это в его интересах, он будет использовать газ как оружие. Но если он отключит газ, то в этот раз отправит в отключку саму Германию.

Также есть еще одна угроза. Европейская директива указывает, что "Северный поток" не должен лишить Украину газопровода, но прямо сейчас немецкие политики пытаются ее изменить. Если Украина потеряет газовую трубу, Путину будет проще переформатировать гибридное вторжение на востоке Украины и в Крыму в полномасштабную войну - как в Грузии в 2008 году.