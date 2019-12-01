Заказать Зеленского: сколько стоит корпоратив с участием "президента"

В преддверии праздников "Апостроф" выяснил, можно ли заказать на новогодний корпоратив звезд шоу-бизнеса, недавно ставших народными депутатами, а также президентом Украины. Выяснились интересные подробности.

Творческие отпуска

Сразу несколько агентств по подбору звезд предлагают услуги тех, кто летом сменил профессию и стал представителем народа в парламенте. В базах таких агентств находятся Александр Скичко и Роман Грищук. Оба – депутаты Рады от фракции "Слуга народа". Скичко до законодательной работы работал перспективным ведущим, прославился после ведения развлекательных программ на ТВ и конкурса "Евровидение" в 2017 году. Грищук - идейный вдохновитель юмористического проекта "Мамахохотала Шоу".

"Апостроф", назвавшись представителем одной популярной юридической компании, решил узнать у менеджеров одного из концертных агентств возможность и стоимость заказа депутатов ведущими на новогодний корпоратив.

Менеджер концертного агентства по имени Александр в разговоре с "Апострофом" сообщил, что и Скичко, и Грищук заказы на Новый год не принимают.

"Сейчас они оба находятся в творческом отпуске, а если будут работать, то только по дружеским взаимоотношениям и бесплатно. Но последний гонорар Скичко составлял 5,5 тысяч долларов за проведение трехчасового мероприятия", - сообщил менеджер.

Для сравнения, один из популярных медийных комиков Вадим Мичковский, известный под псевдонимом "Дядя Жора", берет за проведение корпоратива всего 3 тысячи долларов.

Заказать президента

Проект, который вырастил президента страны - "95 квартал", также работает и в новогоднюю ночь, и на предновогодних вечеринках. Состав артистов может меняться, от этого зависит и стоимость выступления. В среднем цена за полное часовое выступление составляет 60 тысяч долларов с участием не менее 7 "медийных" участников. "Выступление можем организовать. У них час, в среднем, стоит 60 тысяч, плюс райдеры (список бытовых требований артистов, которые нужно выполнить принимающей стороне, - "Апостроф"), дорога и прочее", - уточнил менеджер.

Менеджеры "Квартала" сообщили, что президент Владимир Зеленский, лидер коллектива, выступать не будет ни при каких условиях. Также от всех выступлений отказался и депутат от "зеленых" Юрий (Юзик) Корявченков, который не так давно отметился участием в скандале с собеседованием нового начальника полиции Кривого Рога.

Владимир ЗеленскийФото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Но роль президента с удовольствием выполнит Юрий Великий, новый актер "Квартала", ответственный за пародии на главу государства. Кроме того, его можно заказать отдельно от всего коллектива.

В комментарии "Апострофу" менеджер артиста уточнила, что предновогоднее выступление с небольшими миниатюрами-пародиями на президента будут стоить около 5-8 тысяч долларов, если артист не будет занят на выступлениях с творческим коллективом.

"95 квартал" не против даже выступить с концертом на выезде, например, в Москве. Стоимость выступления будет включать еще и дорогу в столицу страны-агрессора, но в целом не очень увеличится.

Новый год за поребриком

Если верить московским агентствам, других украинских исполнителей также можно пригласить на корпоративы в России. В частности, московское концертное агентство Proconcert на запрос "Апострофа" сообщило, что в случае приглашения, некоторым артистам необходимо оплатить дорогу и выполнить райдер. Некоторые звезды добираются за свой счет, некоторые просят оплатить бизнес-класс при перелете, при этом труппу везут в экономе.

Стоимость выступления варьируется от 7 до 30 тысяч евро.

За сравнительно небольшую сумму (до 10 тысяч долларов) можно заказать группу "Никита" – за 7 тысяч евро; Еву Бушмину (бывшую участницу группы "Виа Гра") - за 4 тысяч евро (на выезде будут 6 человек, все летят в эконом-классе); группу "Горячий Шоколад" - 8 тысяч евро (из Киева, на выезде 5 человек).

В средней ценовой категории заказывают на корпоратив группу "Время и стекло" за 20 тысяч долларов, Тину Кароль – за 15 тысяч евро, Гарика Кричевского – за 15 тысяч евро (из Киева, на выезде 8 человек), Надежду Мейхер-Грановскую (бывшую участницу группы "Виа Гра") - от 10 тысяч евро.

Самые дорогие украинские артисты берут за концерты в Москве солидные суммы без учета бытового райдера. Например, за 30 тысяч евро можно заказать Андрея Данилко в образе Верки Сердючки, Ивана Дорна за 40 тысяч евро, Макса Барских с коллективом 13 человек – от 30 тысяч евро, Ани Лорак с коллективом 17 человек – от 45 тысяч евро, Quest Pistols Show – 50 тысяч долларов (на выезде 6 человек: 3 летят в бизнес-классе, 3 – в эконом), Светлану Лободу – от 70 тысяч евро (на сцене 10 человек), Потапа и Настю Каменских. – от 40 тысяч евро, с учетом трансфера из Киева и пребывания в Москве (цены указаны на сайте агентства).

Фото: Апостроф

Интересно, выполняется ли в Москве райдер Дорна, где указано, что организаторы должны идти на встречу с певцом с шариками синего и желтого цветов. Но после того, как пора новогодних корпоративов закончится, из отзывов в социальных сетях можно будет оценить истинный патриотизм украинских артистов.