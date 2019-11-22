Время удивительных историй: главные скандалы вокруг "Слуги народа"

Вокруг депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Романа Иванисова разгорелся большой скандал. Журналисты обнаружили у него судимость за изнасилование несовершеннолетней. В настоящее время стоит вопрос об исключении Иванисова из фракции СН. И это уже далеко не первый громкий скандал после досрочных парламентских выборов, который уже сейчас бьет по рейтингу "перезапущенной" власти. "Апостроф" составил собственный хит-парад проколов кадровой политики в Верховной Раде от команды президента Зеленского.

Насильник Иванисов

18 ноября народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук сообщил в соцсетях, что депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в 1990-х был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней. По информации СМИ, Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года сотрудниками Куйбышевского райотдела милиции Запорожской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 ч. 3 ("изнасилование несовершеннолетней") и ст. 118 ч. 2 ("изнасилование несовершеннолетней неестественным образом") Уголовного кодекса Украины. 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев в исправительных колониях общего режима. После он был помилован указом тогдашнего президента Леонида Кучмы.

20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов действительно был судим, но его судимость погашена. Иванисов назвал информацию о его судимости "фейком" и "спланированной информационной атакой", а также заявил, что решил приостановить членство во фракции "Слуга народа" на время проверки обнародованной информации.

Однако потерпевшая сама рассказала о подробностях произошедшего преступления. Журналисты пообщались с женщиной, которая, по их данным, является жертвой изнасилования со стороны Романа Иванисова и еще трех мужчин в 1995 году. Имя пострадавшей не называется. Женщина рассказала, что на момент преступления ей было 25 лет. На тот момент у нее был двухлетний ребенок. По ее словам, ее затащили в машину четверо парней, которые были моложе ее.

"Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они за волосы меня тянули", — сказала она.

Достоянием общественности также стали материалы судебного заседания по делу Иванисова. Во время судебных слушаний, будущий нардеп сообщил, что надругался над девушкой, желая "поддержать своих друзей", поскольку те, якобы, пригрозили оставить его в поле, если он откажется насиловать. В материалах указывается, что Иванисов был третьим на очереди: "Он удовлетворил половую страсть неестественным способом, затем пытался изнасиловать, но не довел преступление до конца по физиологическим причинам".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что исходя из появившихся свидетельств, информация о судимости нардепа Иванисова за изнасилование – верна. Он заявил, что фракция будет требовать от него сложить мандат или же восстановит членство в случае отрицательных результатов проверки.

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Несогласные Скороход и Поляков

15 ноября из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде были исключены народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков. 14 ноября на пленарном заседании госпожа Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца российского банка "Пушкино", Алексея Алякина задержали в отместку за ее отказ голосовать вместе с фракцией. Давид Арахамия в ответ заявил, что Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы в адрес депутатов профильного комитета по энергетике.

"Сегодня за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из заместителей администрации (Офиса) президента, моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка "против" открытия рынка земли", - сказала Скороход с трибуны Верховной Рады.

В кулуарах же парламента Скороход заявила журналистам, что ей "звонили из Офиса президента и говорили, чтобы я так не делала".

Депутата Антона Полякова руководство фракции тоже обвинило в голосовании вне курса партии. "Решение принималось заангажированными депутатами. Мне даже не объяснили, в чем именно я неправильно проголосовал или сколько раз пропускал голосование", - пояснил Поляков в комментарии "Апострофу".

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В пятницу, 15 ноября, суд отпустил Алексея Алякина под ночной домашний арест. Антон Поляков, после своего изгнания из фракции СН, принялся распространять компрометирующие материалы на своих бывших коллег.

Юзик и полиция

В частности, депутат Поляков обнародовал в своем Telegram-канале запись разговора якобы Юрия (Юзика) Корявченкова и нескольких "слуг" с руководством полиции Днепропетровской области. Встреча и разговор якобы произошли в ресторане "Околица" Кривого Рога 25 сентября 2019 года. От полицейских в ресторане якобы присутствовал глава днепропетровской полиции Владимир Огурченко и на тот момент претендент на должность главного полицейского Кривого Рога Сергей Лукашов (с 27 сентября он возглавил криворожскую полицию).

На записи обсуждается назначение начальника полиции в Кривом Роге и некоторые детали, связанные с незаконным бизнесом в Кривом Роге - нелегальными пунктами по приему металлолома, незаконными игорными заведениями, наркотрафиком. Юрий Корявченков - один из ближайших соратников президента Владимира Зеленского, в приказном тоне потребовал от сотрудников полиции разобраться с этими явлениями, что позднее было расценено, как попытка давления на правоохранительные органы.

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На встрече также прозвучала информация о том, что одна из заместителей министра была назначена за "навыки в постели". Позже СМИ назвали ее имя – речь, якобы, шла о заместителе министра инфраструктуры по европейской интеграции Александре Клитиной.

Яременко и девочки

В конце октября народный депутат Украины Богдан Яременко во время заседания парламента был замечен за перепиской с девушками легкого поведения. Сам политик заявил, что переписка была подставной и он намерено дал сфотографировать телефон журналистам. В Facebook депутат написал, что журналисты попались на провокацию.

"После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подглядывают в наши телефоны. Получив такой сигнал, совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку", - написал Яременко в Facebook.

Журналисты обнародовали фото смартфона Яременко, на которых были открыты два чата: "Сеть знакомств Мамба" и "Loveeto". Политика подловили на чтении анкеты 32-летней женщины по имени Алина, которая указала свои предпочтения: секс, встреча, свидания. Она отметила, что ее не интересуют отношения.

В итоге, депутат изменил "показания" и извинился за свое поведение перед фракцией, семьей и президентом. Вопрос об увольнении Яременко с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики народные депутаты должны рассмотреть на следующей пленарной неделе. С тех пор господин Яременко предпочитает не высовываться, проявляя определенную активность лишь в своем Facebook.

"Кнопкодавы" и "титушки"

И, наконец, самый последний скандал, разгорелся 21 ноября, когда народный депутат VIII созыва Игорь Луценко опубликовал на своем Facebook документы, относительно народного депутата СН Сергея Литвиненко, который ранее попался на "кнопкодавстве". Господин Луценко заметил, что фамилия Литвиненко фигурирует в атериалах уголовного производства, относительно похищения нардепа во время событий Революции Достоинства.

Луценко также сообщил, что Литвиненко долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые, "до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба (Алексей Чеботарев)". "Чеба во время Майдана финансировал титушок, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с (Юрием) Вербицким... Так вот, в ходе этого преступления некий Щинкин, правая рука Чебы по деликатным задачам, 24 (!) раза разговаривал с Литвиненко. Примерно так же активно Щинкин наяривал "титушкам" из группы непосредственных похитителей, а также организатору преступления Зубрицкому.

У меня нет сомнений, что в те кровавые ночи Литвиненко 24 раза общался с бандитами исключительно для того, чтобы отговорить их от плохих дел!", - заключил Игорь Луценко.

Нормальная ситуация или скандалы

По мнению политолога, главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, проблемы с моральным обликом некоторых "Слуг народа" заключаются в изначальном подходе к отбору кадров.

"Подбор был стихийным, быстрым и хаотичным. Поэтому тщательная проверка даже физически не могла быть проведена, вот и появляются интересные подробности", - сказал Фесенко в комментарии "Апострофу".

При этом, фракция заявляла о тщательном отборе кандидатов. "Хочу заметить, что только за одни сутки с помощью сайта партии к нашей команде присоединились более 20 000 человек. Часть из них предложили себя кандидатами в народные депутаты в одномандатных округах. Все анкеты будут изучены, претенденты пройдут тщательную проверку. И только после этого мы определим тех, кто будет шанс представлять партию "Слуга народа" в парламенте", - заявлял глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков перед парламентскими выборами.

По мнению эксперта Международного центра политических исследований Игоря Петренко, тиражирование подобных скандалов может стать причиной перезапуска власти уже на местных выборах.

"Эти скандалы закладывают фундамент деморализации общества. Не исключен вариант, когда они станут подспорьем для лозунгов "Зеленский нас предал" или "Украина без Зеленского". Важно то, как команда президента выйдет из этих скандалов и как будут решены конфликтные вопросы", - сказал он в комментарии "Апострофу".

Подобные истории не могут не ударить по рейтингу партии и лично президента Владимира Зеленского. Данные опроса Центра Разумкова в начале ноября показали, что по сравнению с социсследованиями в начале октября, баланс доверия-недоверия к Зеленскому упал на 4,5 пункта. Также сообщается, что на 4 пункта снизился уровень доверия к спикеру Дмитрию Разумкову и на 8 пунктов - к премьер-министру Алексею Гончаруку.