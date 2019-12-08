Много флагов и ультиматумы: как проходит митинг на Майдане накануне саммита в Париже, фото и видео

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве на Майдане стартовала акция, организованная оппозиционными силами в стране, - митингующие требуют от президента Украины Владимира Зеленского и его команды не идти на компромиссы на переговорах в "нормандском формате" в Париже, которые могли бы навредить государственным интересам. "Апостроф" ведет онлайн трансляцию мероприятия.

14:15 Митингующие несут с собой плакаты с лозунгами:"Возвращай Крым - это не унитазы","Украина - не рояль", "Путин будет в суде", "Отгороди стеной Банковую, а не Донбасс", "Не ты защищал, не теде сдавать".

Комбат "Червень" в ходе выступления заявил, что украинцы - это народ, который может изменить мир, а его заставляют договариваться с мышкой, имя которой президент РФ Владимир Путин.

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13:55 По словам волонтера Мирослава Гая, людей на акции собралось достаточно много. Участники митинга делятся фото в социальных сетях.

13:50 Перед митингующими выступают депутаты Верховной Рады от партий "Голос" и "Европейская солидарность". По словам Андрея Парубия, цель акции - показать "красные линии" для власти и в очередной раз продемонстрировать недопустимость капитуляции Украины по результатам встречи в "нормандском формате".

Фото: Апостроф

13:28 По словам корреспондента "Апострофа", на акции собралось около 3-4 тыс. людей. Участники мероприятия несут с собой украинские флаги и плакаты, среди требований - вернуть захваченный Россией Крым, не допустить выгодных Кремлю компромиссов по поводу возвращения полуострова Украине и прекращения судебных процессов против России.

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Фото: Апостроф

Стоит отметить, что накануне политические партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" выступили с совместным заявлением и предостерегли Зеленского от "реализации сценария Путина в Украине". Они призвали, в частности, не допустить никаких компромиссов относительно унитарного устройства государства и никакой федерализации; никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса; никаких политический действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации.