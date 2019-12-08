Накануне встречи Зеленского с Путиным начинается митинг на Майдане: онлайн видео трансляция

В воскресенье, 8 декабря, накануне саммита в "нормандском формате", который состоится в Париже в понедельник, 9 декабря, в Киеве на Майдане проходит акция "Красные линии для Зеленского".

Организаторы акции заявили о 15 тыс. участников, в рамках мероприятия на Майдане установят сцену и звукоусиливающее оборудование. При этом в полиции Киева заявили о пяти запланированных акциях, но не назвали организаторов мероприятий.

"Мы провели ряд встреч с организаторами этих акций. Наша позиция - все они не должны переступать черту закона. В круглосуточном режиме развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем контролировать ситуацию и оперативно принимать решения", - заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

По его словам, охранять порядок будут около 3 тысяч правоохранителей.

Митинги в Киеве в преддверии саммита в Париже 08.12.2019 1 / 1 Митинги в Киеве в преддверии саммита в Париже 08.12.2019 1 / 1 Митинги в Киеве в преддверии саммита в Париже 08.12.2019 1 / 1 Митинги в Киеве в преддверии саммита в Париже 08.12.2019 1 / 1 Митинги в Киеве в преддверии саммита в Париже 08.12.2019 1 / 1 Митинги в Киеве в преддверии саммита в Париже 08.12.2019 1 / 1 Митинги в Киеве в преддверии саммита в Париже 08.12.2019 1 / 1 Митинги в Киеве в преддверии саммита в Париже 08.12.2019 1 / 1

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