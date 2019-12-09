Нет капитуляции: чего мы ждем от Зеленского в Париже

В Париже начался саммит "нормандской четверки", в рамках которого ожидается встреча президентов Украины Владимиром Зеленским и РФ Владимиром Путиным. По мнению экспертов, капитуляция Украины перед Россией в результате переговоров в Париже невозможна в любой форме. Но оценки перспектив этой встречи лишены чрезмерного оптимизма.

Эксперты подвергли всестороннему анализу ситуацию вокруг встречи лидеров стран "нормандской четверки". По мнению специалистов, капитуляция не станет результатом этой встречи. "Капитуляция возможна только в головах людей, которым нужно любой ценой взбудоражить общество и восстановить свои позиции на политической карте Украины. Результат может быть более или менее предпочтительным, но в Париже капитуляции произойти не может. Такой сценарий возможен только в случае каких-то чрезвычайных событий, и не на международных переговорах, а здесь - в Киеве", - отметил украинский дипломат, главный советник Международного Центра перспективных исследований (МЦПИ) Василий Филипчук.

Серьезным препятствием на пути "сдачи" интересов Украины, даже если бы это входило в намерения Владимира Зеленского, является собственно украинская демократическая система. Власть вынуждена учитывать интересы и цели общества, а значит резкие решения вроде капитуляции фактически невозможны. "Только абсолютный диктатор, вроде Ким Чен Ына, мог бы разом капитулировать, ведь у него достаточный уровень управляемости над страной. В условиях демократии такие вещи невозможны, так как решение одного человека не может перевесить позицию общества", - пояснил исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Виктор Андрусив.

По мнению эксперта по международным отношениям МЦПИ Николая Капитоненко, опыт урегулирования конфликтов в течение последних 30 лет, говорит о том, что это длительный процесс. "Любую точку на траектории такого урегулирования можно назвать" предательством", "победой" или поворотным моментом. Особенно учитывая, что со временем оценка событий меняется. Поэтому ни ближайшую встречу в Париже, ни дальнейшие переговоры нельзя будет назвать однозначной "капитуляцией" или победой, или завершением конфликта", - добавил Николай Капитоненко.

Слабый "план Б" - главные проблемы Украины

Впрочем, общие оценки перспектив встречи все же лишены чрезмерного оптимизма. В частности, довольно неблагоприятной выглядит ситуация вокруг европейских членов "четверки". Ангела Меркель готовится к завершению своего периода руководства в Германии, а поэтому все меньше внимания уделяет внешнеполитическим вопросам, а президенту Франции Эммануэлю Макрону нужен дипломатический прорыв, чтобы создать свою историю успеха. В целом, цель европейцев в будущих переговорах, как уверяют эксперты, заключается в максимально быстром снятии проблемы конфликта с Россией с повестки дня. Особенно учитывая тот факт, что цену за это урегулирование платить Украине.

Также серьезной проблемой являются слабые позиции украинского "плана Б". В частности, озвученные украинской властью сценарии выхода из минского процесса, возведение "стены" на Донбассе и тактика глухой обороны по "израильской модели" не вызывают веры в возможность своей реализации. А это, как пояснил Николай Капитоненко, обернется ослаблением наших позиций на переговорах "нормандской четверки": "Иметь лучшую альтернативу переговорам и знать такую альтернативу у соперника - необходимое условие для успешного диалога. И у России есть все основания считать, что наш "план Б" - замораживание конфликта и "израильский сценарий", она сможет очень легко разрушить. Именно слабость нашей "альтернативы переговорам" я считаю самым уязвимым местом "мирного плана Зеленского", - отметил эксперт.

Главные риски и предостережения для Украины

В целом эксперты не думают, что на переговорах в Париже состоится какое-то радикальное изменение ситуации. Хотя рисков для нас хватает. Один из самых серьезных - это привязка "газового вопроса" к мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Украина, как слабая сторона переговоров, должна избегать объединения различных аспектов отношений с Россией в один пакет. Ведь это позволит россиянам переносить сильные позиции из одной отрасли в другую, и вернет нас к ситуации времен президента Януковича, когда низкая цена на газ обернулась ударом по национальной безопасности Украины.

"Я убежден, что вопрос газа будет в списке того "сладкого меню", которым россияне будут склонять Зеленского к сотрудничеству. Они имеют довольно подробный политический портрет Зеленского, знают, насколько эмоционально президент относится к вопросу тарифов, и однозначно будут на него давить", - сообщил Виктор Андрусив.

Василий Филипчук, в свою очередь, считает, что нынешнее состояние газового рынка в Украине должно стать основанием для того, чтобы проигнорировать российскую "замануху": "Мы наконец, после 4-летней задержки, ввели европейскую модель рынка газа, и роль государства в этом вопросе практически нивелирована. А поэтому те времена, когда вопрос газа был серьезным фактором межгосударственных отношений, должны остаться в прошлом".

Эксперты единодушны в том, что главная цель российской стороны - склонить нас к выполнению Минских договоренностей, и поэтому любой сценарий, когда по итогам встречи мы получим более выгодные для Украины условия, можно считать положительным. Также успешным результатом переговоров для Украины будет отсутствие результата. "Если переговоры не приведут ни к чему, конфликт вернется к состоянию, в котором он был последние 4 года. Этот сценарий является следующим за позитивом после достижения договоренностей, которые будут лучше или хотя бы не хуже, чем договоренности в Минске. А плохим для нас результатом будет, если русскими удастся переиграть Зеленского, и мы получим худшие договоренности. В частности, принцип прямых переговоров с сепаратистскими "республиками", - рассказал Николай Капитоненко