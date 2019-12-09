Зеленский и Путин встретятся в Париже: онлайн трансляция переговоров и все, что о них нужно знать

В понедельник, 9 декабря, в Париже состоится "нормандский саммит" - в переговорах, ключевой темой которых станет украинский Донбасс, примут участие президент Украины Владимир Зеленский, глава России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. "Апостроф" будет вести онлайн трансляцию встречи и рассказывает все, что нужно о ней знать.

08:27 Отдельная двусторонняя встреча президентов Украины и РФ - Владимира Зеленского и Владимира Путина - запланирована в Елисейском дворце после завершения переговоров лидеров в "нормандском формате", сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации саммита в Париже. В Кремле пока не подтвердили эту информацию.

07:02 В России заявили, чтосаммит "нормандской четверки" пройдет в зале Мюрат Елисейского дворца. В этом зале собирается Совет министров французской республики. Хозяева зарезервировали помещения во дворце для двусторонних встреч лидеров России, Германии, Франции и Украины. Беседа Путина и Меркель может пройти в зале послов, Путина и Макрона в золотом зале, а для беседы президентов России и Украины выделен зал адъютантов. Пресс-конференция четверки пройдет в зале для пресс-конференций Елисейского дворца.

Что нужно знать о встрече

По официальным данным, в Елисейский дворец политики прибудут около 16:00 по киевскому времени, после чего состоится встреча Зеленского с президентом Франции и канцлером Германии. Около 17:00 стартуют переговоры лидеров стран-участниц "нормандского формата", в 19:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Предполагается, что в рамках саммита Зеленский и Путин могут провести отдельную встречу. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону, в последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос переговоров по транзиту газа.

Стоит отметить, что Украина давно настаивала на встрече в "нормандском формате", где речь должна идти о ситуации на Донбассе. Как заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, президент Украины намерен поднять на переговорах три вопроса: обмен удерживаемыми лицами, прекращение огня и выведение чужих войск с Донбасса. В то же время она предостерегла от завышенных ожиданий от переговоров.

"10 декабря война на Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарование. Но вспомните: за последние три года прогресса в окончании войны почти не было. Мы просто каждый день пополняли архивы статистики обстрелов, раненых и убитых", - отметила Мендель.

Какими будут итоги встречи

Ожидается, что по итогам переговоров в "нормандском формате" стороны подпишут документ, но он не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

"Коммюнике является политическим документом. Не будет идти речь о каких либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Сейчас коммюнике очень дипломатично. Это документ, который не содержит супер прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров", - заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он также уточнил, что по результатам "нормандской встречи" подготовленный в МИД проект документа может быть дополнен новыми пунктами.

Что говорят в Украине и России

Президент Украины Владимир Зеленский в студии политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что хотел бы результативных переговоров в Париже.

"Я хочу точно понимать, что если мы идем по "Минску", то - обмен (сколько, "всех на всех", потому что вы знаете, там есть списки согласованных и не согласованных, сколько людей мы можем вернуть домой и когда). Второй вопрос - кто несет ответственность за [срыв] прекращение огня... Мне очень хочется верить, что и Германия, и Франция будут нас поддерживать", - заявил он.

В свою очередь, в России заявили, что встреча в Париже является позитивным сигналом, но не стоит ждать никакого соглашения по ее итогам.

"Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", - сказал Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что накануне переговоров в Париже на Майдане Независимости в Киеве прошла акция "Красные линии для Зеленского", участники которой призвали президента Украины не допустить сдачи национальных интересов на "нормандской встрече".

Кроме того, перед зданием Офиса президента Украины состоялась акция "Варта на Банковой", целью которой, по словам организаторов, стало предупредить Зеленского о недопустимости уступок РФ в ущерб национальным интересам Украины на переговорах в Париже.