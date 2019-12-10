Нормандский саммит завершен: о чем говорили Зеленский и Путин - хроника из Парижа

В понедельник, 9 декабря, в Париже состоялся нормандский саммит - в переговорах, ключевой темой которых был украинский Донбасс, приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, глава России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

"Апостроф" провел онлайн трансляцию из Елисейского дворца и рассказывает все о встрече лидеров стран-участниц нормандского саммита.

02:13 Тезисно про итоги саммита:

- Украина обязуется имплементировать законодательно формулу Штайнмайера. Особого статуса Донбасса в Конституции не будет.

- Договорились продолжить режим "прекращения огня".

- Новый план по разминированию.

- Не удалось согласовать дальнейшее разведение сил по всей линии соприкосновения на Донбассе. Договорились про три новых участка разведения.

- До 31 декабря 2019 года обмен пленными в формате "всех установленных на всех установленных".

- Украина не откажется от газовых исков. Переговоры по газу будут продолжаться дальше.

01:30 Итоговая пресс-конференция завершилась.

Макрон заявил, что Трехсторонняя контактная группа должна содействовать освобождению и обмену задержанными в связи с конфликтом до конца года на основе принципа "всех для всех".

Развести силы в трех новых пунктах на Донбассе предполагается к концу марта.

Очередная встреча в "нормандском формате" должна состояться в течение 4 месяцев. То есть уже в марте 2020 года.

Меркель высказалась за продление действия закона "Об особом статусе Донбасса".

Зеленский заявил, что все "было долго, но предметно".

"Мы обсудили прекращение огня на востоке Украины. Участники саммита договорились о введении бессрочного режима прекращения огня до конца года. Договорились об обмене заключенными по принципу "всех на всех", - заявил президент.

Он также отметил, что настаивал на установлении полного контроля Украины над государственной границей и вывода всех незаконных военных формирований с оккупированного Донбасса.

Зеленский подчеркнул, что Украина унитарное государство и никакой федерализации не может быть.

"Самое главное для меня - человеческая жизнь. Я приехал сюда ради обмена пленными, и он состоится. Ориентировочная дата - 24 декабря, но мы договорились сделать это в целом до 31 декабря", - сказал президент.

Путин подтвердил поддержку поэтапного разведения сил и старт разведения на трех новых пилотных участках. Поддержал идею подготовить обмен по формуле "всех установленных на всех установленных". Обратил внимание на том, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.

00:45 Текст итогового коммюнике:

- Минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в нормандском формате;

- разведение сил в Донбассе планируется провести ещё в трёх новых пунктах к концу марта 2020 года;

-лидеры "нормандской четверки" заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня до конца года.

00:20 Брифинг вот-вот начнется.

23:57 Зеленский и Путин подпишут новый договор по Донбассу, сообщает "Обозреватель". Якобы после "нормандского саммита" делегации четырех стран занялись подготовкой документа, который неофициально назвали "Минск-3". С украинской стороны над текстом работали глава СБУ Иван Баканов, первый помощник президента Сергей Шефир, заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко и глава МВД Арсен Аваков.

23:48 Брифинг будет дипломатичный с заявлением о необходимости продолжить консультации для достижения мира на Донбассе. Как результат переговоров объявят об обмене военнопленных. Об этом сообщает российский телеграм-канал "Резидент" со сылкой на источник в Париже.

23:32 Путин предлагал развести силы вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, но в итоге договорились про три новых участка разведения. Об этом "Громадське" сообщил источник в украинской делегации. Какие это участки, пока не сообщается.

23:29 Зеленский и Путин предварительно договорились про следующий обмен пленными до 31 декабря 2019 года, сообщает "Громадське" со ссылкой на источник.

23:25 В кулуарах "нормандского саммита" распространяется информация, что Путин настаивал сперва на проведении выборов на Донбассе, и лишь потом возвращение Украине контроля над границей. Но Зеленский не согласился на такой сценарий. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник.

Однако Зеленский не согласился с таким предложением.

23:15 На пресс-конференции все лидеры по очереди расскажут общую позицию, которая является довольно успешной. Также они планируют дать ответы на вопросы журналистов.

23:14 "Украинская позиция была представлена очень сильно", - заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Отвечая на вопрос журналистов о том, поднимался ли на переговорах вопрос Крыма, она ответила "пока не планируется".

23:04 Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко также в Париже и заявил, что переговоры по газу прошли конструктивно, но никаких соглашений сегодня не будет.

22:49 "Зрады нету. Пока все идет очень правильно с государственной позиции", - заявил член делегации, глава МВД Арсен Аваков.

Также Аваков ответил на вопрос журналиста про выборы на Донбассе: "Надеюсь, что граница будет под нашим контролем - будут выборы".

22:26 По данным российского издания "Коммерсантъ", на саммите не удалось согласовать дальнейшее разведение сил по всей линии соприкосновения на Донбассе. Причиной якобы стала позиция украинской стороны, чьи представители заявили, что не сумеют обеспечить отвод военных.

По данным издания, помощники лидеров стран "нормандской четверки" до встречи согласовали разведение по всей линии соприкосновения. Пока силы разведены на трех участках - в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

22:19 "Хорошо! По-деловому",- ответил Путин на вопрос о том, как прошла встреча с Зеленским.

22:12 Путин и Зеленский беседовали 5–10 минут в формате "один на один", сообщили в Елисейском дворце. После встречи президентов России и Украины начался ужин лидеров "нормандской четверки".

21:52 Охрана Елисейского дворца в ожидании итоговой пресс-конференции:

21:41 Рассадка для лидеров за столом - Зеленский, Меркель, Макрон, Путин:

21:09 Пресс-служба ОПУ заявила, что четырехсторонние переговоры были прерваны для проведения беседы между Зеленским и Путиным. После разговора переговоры в четырехстороннем формате возобновятся.

21:00 Двусторонняя встреча Зеленского и Путина уже началась. Протокол отвел на беседу порядка 45 минут, однако, по данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

20:51 Лидеры обсуждают коммюнике, которое должно быть обнародовано по результатам Нормандского саммита, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Я думаю, что это будет продолжаться несколько часов. Это закрытые переговоры в нормандской формате. Как только будет подготовлено финальный проект коммюнике, четыре лидера выйдут к представителям СМИ и прокомментируют, к чему все договорились", - сказал Тимошенко.

По словам заместителя руководителя ОПУ, на встрече, в частности, присутствовали помощник президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Вадим Пристайко, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак и советник президента Руслан Демченко.

20:49 Здесь состоится итоговая пресс-конференция, но пока что зал пуст.

20:41 Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже завершилась, она продолжалась более двух часов. Прямо сейчас начинается двусторонняя встреча Зеленского и Путина. После этого - ужин для обсуждения достигнутых договоренностей и пресс-конференция.

20:27 Россия согласилась на трансформацию Минских соглашений. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. Якобы сторонами согласованы два пункта, которые должны существенно изменить ситуацию на Донбассе.

В свою очередь российский телеграм-канал Резидент сообщает, что "нас ждут два прорывных пункта, которые сдвинут с места ситуацию на Донбассе". Россия якобы согласна на обоюдные компромиссы по минским соглашениям, а также готова трансформировать некоторые пункты, но без изменения структуры договора.

19:36 А вот чем кормят журналистов в Елисейском дворце.

Нормандская встреча

Нормандская встреча

Нормандская встреча

Нормандская встреча

Фото: PavlowskyNews

19:23 На встречу в составе российской делегации приехал Владислав Сурков, который находится под санкциями ЕС.

19:11 Перед началом переговоров Путин поочередно побеседовал с Меркель и Макроном. Спикер российского президента заявил, что Путин и Зеленский перед началом переговоров обменялись рукопожатием. Он также отметил, что перенос встречи президентов Украины и России до общей пресс-конференции не ограничивает формат их переговоров по времени.

18:45 Началась встреча лидеров четырех стран.

18:15 Так сейчас выглядит пресс-центр Елисейского дворца. Всего на саммите аккредитовано более 300 журналистов. В этот зал влезли не все.

18:11 Завершилась двусторонняя встреча Зеленского с Меркель. Сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в "нормандском формате".

18:05 Время начала саммита перенесли минимум на полчаса. При этом анонсированная ранее на 19:45 итоговая прессконференция лидеров перенесена минимум на 22:00.

17:24 Встреча с Макроном закончилась. Теперь проходит двусторонняя встреча Зеленского и Меркель.

17:11 Перед началом саммита Канада поддержала Украину и ее территориальную целостность.

17:05 Ряд СМИ сообщают, что Зеленский и Путин могут встретиться до общей пресс-конференции по итогам саммита.

16:53 Путин прибыл в дворец с опозданием в 30 минут.

16:38 Нардеп Алексей Гончаренко: "Кортеж "русского царя". Чтобы вы понимали, кортежи Зеленского, Макрона и Меркель вместе взятые были меньше, чем у Путина. Конечно, далеко мы уже ушли от "братьев". У них все еще ценностью является количество и цена автомобилей".

16:34 Началась встреча Зеленского с Макроном.

16:20 Саммит официально начался с опозданием в 15 минут.

16:17 Путин тоже на месте.

16:08 В Елисейский дворец прибыл Зеленский с украинской делегацией.

15:53 В Елисейский дворец прибыла Ангела Меркель.

15:50 Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на саммит "в нормандском формате". По данным росСМИ, из аэропорта он отправился в Елисейский дворец. Ожидается, что глава Кремля сначала встретится с Ангелой Меркель, а через полчаса - с Эммануэлем Макроном. Дальше начнется саммит "нормандской четверки".

15:20 Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в состав официальной делегации Украины на встрече в "нормандском формате" вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Иван Баканов и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

Список украинской делегации:

министр иностранных дел Вадим Пристайко;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель;

глава Службы безопасности Иван Баканов;

главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак;

первый помощник президента Сергей Шефир;

помощник президента Андрей Ермак;

советник президента Руслан Демченко;

глава Офиса президента Андрей Богдан;

заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;

заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;

исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

14:47 Представительницы движения Femen прорвались к Елисейскому дворцу с криками: Stop Putin war! Активисток оперативно задержала французская полиция.

Сама встреча "нормандской четверки" состоится в 17:00 (по Киеву). После этого лидеры дадут совместный брифинг журналистам. Первая личная встреча Зеленского и Путина, скорее всего, пройдет поздно вечером.

14:06 Ветераны АТО на Донбассе устроили в Париже яркую акцию протеста против капитуляции перед Россией. Они публично порвали флаги страны-агрессора и террористической ДНР, а также принесли листовки с окровавленным портретом Владимира Путина и надписью "Россия ведет войну не с Украиной, а с Европой!", сообщает "Обозреватель".

"Это то, что мы хотели бы сегодня сказать и Российской Федерации, и искусственной "республике", которую она создала на территории Украины. Слава Украине! Героям Слава! Слава нации! Смерть врагам! Украина превыше всего!" - сказали ветераны, после чего бросили разорванные флаги оккупантов на землю.

12:45 Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится после саммита "нормандской четверки".

График встречи:

14:55 - прибытие в Елисейский дворец.

15:05 - встреча президента Украины Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

15:30 - встреча президента Украины Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелою Меркель.

16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата".

18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется.

12:15 За несколько часов до начала встречи в "нормандском формате" Париж сковали огромные пробки, а квартал возле Елисейского дворца оцепила полиция, сообщает "Обозреватель". В столицу Франции прибыли журналисты нескольких украинских телеканалов, также анонсирован митинг ветеранов ООС.

Кроме того, на саммит приехало множество российских пропагандистов. Так, численность съемочных групп "России 1" и "Первого канала" достигает примерно 20 человек.

11:30 Известно, что в состав украинской делегации в Париже вошли помощник президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Вадим Пристайко, а также глава Минэнерго Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. "В случае необходимости они будут принимать участие в вопросах газа", - сказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

08:27 Отдельная двусторонняя встреча президентов Украины и РФ - Владимира Зеленского и Владимира Путина - запланирована в Елисейском дворце после завершения переговоров лидеров в "нормандском формате", сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации саммита в Париже. В Кремле пока не подтвердили эту информацию.

07:02 В России заявили, что саммит "нормандской четверки" пройдет в зале Мюрат Елисейского дворца. В этом зале собирается Совет министров французской республики. Хозяева зарезервировали помещения во дворце для двусторонних встреч лидеров России, Германии, Франции и Украины. Беседа Путина и Меркель может пройти в зале послов, Путина и Макрона в золотом зале, а для беседы президентов России и Украины выделен зал адъютантов. Пресс-конференция четверки пройдет в зале для пресс-конференций Елисейского дворца.

Что нужно знать о встрече

По официальным данным, в Елисейский дворец политики прибудут около 16:00 по киевскому времени, после чего состоится встреча Зеленского с президентом Франции и канцлером Германии. Около 17:00 стартуют переговоры лидеров стран-участниц "нормандского формата", в 19:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Предполагается, что в рамках саммита Зеленский и Путин могут провести отдельную встречу. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону, в последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос переговоров по транзиту газа.

Стоит отметить, что Украина давно настаивала на встрече в "нормандском формате", где речь должна идти о ситуации на Донбассе. Как заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, президент Украины намерен поднять на переговорах три вопроса: обмен удерживаемыми лицами, прекращение огня и выведение чужих войск с Донбасса. В то же время она предостерегла от завышенных ожиданий от переговоров.

"10 декабря война на Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарование. Но вспомните: за последние три года прогресса в окончании войны почти не было. Мы просто каждый день пополняли архивы статистики обстрелов, раненых и убитых", - отметила Мендель.

Какими будут итоги встречи

Ожидается, что по итогам переговоров в "нормандском формате" стороны подпишут документ, но он не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

"Коммюнике является политическим документом. Не будет идти речь о каких либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Сейчас коммюнике очень дипломатично. Это документ, который не содержит супер прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров", - заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он также уточнил, что по результатам "нормандской встречи" подготовленный в МИД проект документа может быть дополнен новыми пунктами.

Что говорят в Украине и России

Президент Украины Владимир Зеленский в студии политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что хотел бы результативных переговоров в Париже.

"Я хочу точно понимать, что если мы идем по "Минску", то - обмен (сколько, "всех на всех", потому что вы знаете, там есть списки согласованных и не согласованных, сколько людей мы можем вернуть домой и когда). Второй вопрос - кто несет ответственность за [срыв] прекращение огня... Мне очень хочется верить, что и Германия, и Франция будут нас поддерживать", - заявил он.

В свою очередь, в России заявили, что встреча в Париже является позитивным сигналом, но не стоит ждать никакого соглашения по ее итогам.

"Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", - сказал Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что накануне переговоров в Париже на Майдане Независимости в Киеве прошла акция "Красные линии для Зеленского", участники которой призвали президента Украины не допустить сдачи национальных интересов на "нормандской встрече".

Кроме того, перед зданием Офиса президента Украины состоялась акция "Варта на Банковой", целью которой, по словам организаторов, стало предупредить Зеленского о недопустимости уступок РФ в ущерб национальным интересам Украины на переговорах в Париже.