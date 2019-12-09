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Началась встреча лидеров "нормандской четверки": онлайн видеотрансляция

понедельник, 09 декабря 2019, 18:27
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В Париже завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель и начались переговоры в Нормандском формате - с привлечением президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

"Завершилась двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в Нормандском формате.
В Париже началась встреча "Нормандской четверки", - заявили в пресс-службе.

Также там напомнили, что затем ожидаются переговоры Зеленского и Путина и пресс-конференция участников.

p> Как сообщал "Апостроф", в Париже начал свою работу "нормандский саммит", ключевой темой которого будет украинский Донбасс. В переговорах принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, глава России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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