Началась встреча лидеров "нормандской четверки": онлайн видеотрансляция

В Париже завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель и начались переговоры в Нормандском формате - с привлечением президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

"Завершилась двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в Нормандском формате.

В Париже началась встреча "Нормандской четверки", - заявили в пресс-службе.

Также там напомнили, что затем ожидаются переговоры Зеленского и Путина и пресс-конференция участников.

p> Как сообщал "Апостроф", в Париже начал свою работу "нормандский саммит", ключевой темой которого будет украинский Донбасс. В переговорах принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, глава России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.