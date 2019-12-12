"Битва" только начинается: как Рада голосовала за особый статус Донбасса и что будет дальше

В четверг, 12 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала за продление закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на один год. Данный документ поддержали 320 нардепов. "Апостроф" рассказывает все, что нужно знать о документе и правках, которые в него планируют внести.

Накануне голосования глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко зачитал рекомендацию комитета Рады: "Замена отметки года с 2019 на 2020 позволит еще на 1 год – до 31 декабря 2020 года включительно – продлить возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО и создаст дополнительные временные возможности для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и устава ООН". После обсуждения состоялось и само голосование.

Что говорил об особом статусе Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в "нормандском формате" в Париже заявил, что закон об особом статусе Донбасса сначала просто будет продлен, но позже его планируют изменить.

"Это техническая вещь, нам легче сейчас продолжить этот закон и позже внести "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации (на Донбассе, - "Апостроф"). Сейчас подождать, когда этот закон не будет существовать, а потом, если, дай Бог, все хорошо, мы будем новый закон голосовать - это сложнее. Я думаю, что надо продлить", - сказал он.

В свою очередь, президент России Владимир Путин на переговорах в Париже настаивал на закреплении в Конституции Украины особого статуса Донбасса, и именно этот момент вызвал особую обеспокоенность у украинцев, хотя команда Зеленского четко заявила, что на уступки Москве идти не будет.

11 декабря председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия пояснил, что суть законопроекта, за который собирается голосовать парламент, проста: в первой статье 2019 год изменяется на 2020.

Каким будет новый закон по Донбассу и что не так со старым

Пока что в Верховной Раде не очень многословны по поводу того, каким должен быть новый законопроект об особом статусе Донбасса, но ранее сам Зеленский заявлял, что в документе планируется закрепить "формулу Штайнмайера".

Стоит напомнить, что закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года, позже был продлен.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины и реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.

Выборы же должны состояться после вывода боевиков, при гарантии свободного волеизъявления и наблюдения за выборами, в том числе, представителями международных организаций, недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдения принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Фактически нынешний закон об особом статусе Донбасса не работает, ведь содержит много юридических противоречий. В частности, в Париже Зеленский настаивал на том, что сначала Украина должна вернуть контроль за границей на Донбассе, а боевики и наемники покинуть ныне оккупированные территории, только после этого будут выборы.

Россия же рассчитывает закрепить в Конституции Украины особый статус Донбасса и требует от Украины начать прямые переговоры с боевиками ЛДНР. Более того, Путин настаивает на том, что сначала на Донбассе должны состояться выборы, а потом Киев возобновит контроль над границей с Россией. Не меньше вопросов вызывает и амнистия боевиков. Очевидно, что "битва" за особый статус Донбасса только начинается, ведь украинской власти предстоит решить немало задач и при этом не уступить России.