Займутся особым статусом Донбасса: онлайн трансляция заседания Рады 12 декабря

В четверг, 12 декабря, Верховная Рада Украины начала заседание, на котором рассмотрит особый статус Донбасса.

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Всего к рассмотрению народные избранники запланировали 24 вопроса. Основным из них станет законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Кроме того, нардепы попытаются рассмотреть проекты законов относительно усовершенствования деятельности высшего образования, о предоставлении убежища бездомным, о защите должников от коллекторской деятельности и другие.

Также депутаты намерены изменить состав ВСК по расследованию деятельности некоторых каналов.

Как сообщал "Апостроф", Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду закон о невозвращении "ПриватБанка" бывшему владельцу украинскому олигарху Игорю Коломойскому.