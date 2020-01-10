Земля и игры: чего ждать от Верховной Рады после новогодних каникул

Несмотря на сверхактивную работу нынешнего созыва Верховной Рады, в минувшем году Офису президента так и не удалось продавить через главный законодательный орган страны ряд важных для себя вопросов. В частности, Верховная Рада не запустила рынок земли, а также провалила голосование, касающееся легализации игорного бизнеса. Новый политический сезон начнется с этих двух крайне противоречивых тем. О том, как на Банковой хотят принудить парламент голосовать за землю и "игорку", читайте в материале "Апострофа".

Уже на следующей неделе народные депутаты могут проголосовать за скандальный законопроект №2278-10 о рынке земли. О том, что все идет к тому, что голосование произойдет в самое ближайшее время, сообщил бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко, а ныне – советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак. По его словам, все процедурные моменты для голосования за проект закона во втором чтении уже выполнены. "Соответственно в первый пленарный день – 14 января – парламент уже может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием осуществить реформу столетия", - написал Мушак (к слову, двоюродный брат владельца одного из крупнейших агрохолдингов страны — "Кернел" — Андрея Веревского) на своей странице в Facebook.

Все поправки к закону, а их оказалось более 4000, аграрный комитет прошел еще до Нового года – 28 декабря члены комитета сообщили, что их рассмотрение закончено. Сам процесс анализа предложенных депутатами изменений в законопроект получился достаточно непростым и сопровождался скандалами. Например, перед заседаниями комитета депутатам из других фракций (кроме "Слуги народа") не раздавались таблицы с правками для ознакомления, а многие правки попросту не были зачитаны. Кроме того, часто депутатам не давали возможность выступить и аргументировать необходимость голосования за свою поправку.

При этом комитет работал в авральном режиме: депутаты заседали практически каждый день. Однако даже такая ускоренная процедура не позволила принять законопроект во втором чтении до нового года. И это при том, что по информации источников "Апострофа" в Офисе президента, на скорейшем голосовании настаивал президент Владимир Зеленский, который был крайне недоволен тем, что законопроект не приняли вовремя.

Зеленский был крайне недоволен тем, что законопроект не был принят вовремяФото: unian

Процесс застопорился не только из-за противодействия со стороны других фракций, блокирования трибуны и массовых протестов под стенами парламента. Ведь формально у президента в стенах парламента есть монобольшинство и "свой" глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Все дело в том, что в самой фракции "Слуга народа" не было консенсуса: против данного голосования выступили многие мажоритарщики. В частности, велась внутренняя дискуссия относительно того, какой должен быть "потолок" концентрации земель в одних руках. В итоге, компромисс был найден, и президент записал видеообращение, в котором сказал о том, что данный показатель будет снижен до 10 тысяч гектаров, хотя изначально звучали и 20, и 50 тысяч гектаров в одни руки.

Кроме того, в итоговой версии документа осталось ограничение по покупке земли для иностранцев. Также в документе прописаны нормы, гласящие о том, что право собственности на земельные участки могут приобретать банки и кредитные учреждения в порядке обращения взыскания на них как предмет залога. Такая земля может быть отчуждена банками и кредитными учреждениями на торгах в течение 2 лет со дня приобретения права собственности.

Но каким окажется итоговый вариант законопроекта, сейчас сказать сложно, ведь все зависит от того, какие правки поддержит сессионный зал. Учитывая позицию оппозиционно настроенных фракций, можно спрогнозировать, что так просто провести голосование они не дадут. А значит, вероятнее всего, нас ждет еще одно блокирование трибуны, и торги.

К слову, голосовать в Раде планируют по сокращённой процедуре – согласно 119 статье регламента, которая позволяет не проводить обсуждение по каждой правке. А это означает, что важнейший закон, будет приниматься в уже привычном для "слуг народа" "турборежиме".

Похожая ситуация ждет и законопроект 2285-д, который регулирует порядок проведения и организации азартных игр. Этот "подарок" также не удалось положить под елочку Владимиру Зеленскому, так как в сессионном зале при голосовании не нашлось достаточного количества голосов. "За" проголосовали только 213 депутатов. В итоге законопроект авторства Александра Дубинского был направлен в комитет на доработку и теперь, после праздников его также могут вынести в сессионный зал. Впрочем, данный документ вызывает много вопросов, так как в его отношении не было проведено каких-либо общественных обсуждений и дискуссий, а многие эксперты его критикуют.

Рада не поддержала законопроект Александра ДубинскогоФото: unian

О необходимости легализации игорного бизнеса Владимир Зеленский говорил не раз, в частности, ставил срок до 1 декабря. Однако "игорный" документ, как и в случае с законопроектом о рынке земли, вызвал серьезную дискуссию внутри СН, где оффрекордс говорят о его несбалансированности, а также направленности в пользу определенных групп влияния на рынке азартных игр.

Оба вопроса – и земельный, и игорный – будут продвигаться уже на следующей сессионной неделе, так как голосования за них крайне важны для Владимира Зеленского, считает политолог Петр Олещук. "Рассмотрение и принятие соответствующих решений – достаточно важный вопрос для президента. Он очень серьезно отнесся к провалу голосования касательно легализации игорного бизнеса и это серьезно поставило под удар его персональный авторитет в рамках собственной политической силы. Я думаю, что для него успешное голосование по этому вопросу, а также по вопросу земли – это история о его имидже, а также о том, в какой мере он управляет ситуацией в собственной политической силе", - сказал он в комментарии "Апострофу", напомнив, что вопрос земли имеет весьма серьезное значение для сотрудничества с западными партнерами и, в частности, МВФ. Также власть рассчитывает, что это позволит наполнить бюджет. Этим и объясняется тот факт, что данный вопрос так форсируется.

Интересно, что помимо уже имеющегося законопроекта, 2 января в Верховной Раде также зарегистрирован альтернативный законопроект 2285-10 об игорном бизнесе авторства депутата Дарьи Володиной, которая, как и Дубинский, входит в условную группу влияния Игоря Коломойского во фракции СН. Текст законопроекта на сайте Верховной Раде пока отсутствует. Тем не менее, есть высокая вероятность того, что в самый последний момент данный документ "всплывет" в зале Верховной Рады…