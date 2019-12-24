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Есть два вопроса: появилось детальное разъяснение "битвы" за рынок земли в Раде, видео

вторник, 24 декабря 2019, 15:31
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Верховная Рада Украины перед вторым чтением законопроекта о рынке земли превратилась в настоящее поле боя, ключевыми стали два вопроса.

Об этом в своем видеоблоге рассказала журналистка "Апострофа" Юлия Забелина.

По ее словам, драки на комитете, потасовки и протесты под Верховной Радой стали неотъемлемыми атрибутами рынка земли.

"Больше всего претензий у оппонентов "Слуги народа" к возможности покупки нашей земли иностранцами, а также концентрации земли в одних руках. Последняя озвученная цифра - это 10 тыс. га. Однако и эта цифра устраивает не всех. В самой пропрезидентской партии есть те, кто хочет еще большего уменьшения этой цифры. Есть и более либерально настроенные депутаты: они хотят возврата к прежней отметке - это 100 и даже 200 тыс. га в одни руки", - отметила она.


Забелина добавила, что, учитывая такое противодействие и отсутствие консенсуса, скорее всего, тема рынка земли будет рассмотрена уже после новогодних праздников. Пока аграрный комитет займется тысячами правок, которые были поданы к этому законопроекту.

Как сообщал "Апостроф", в президентской фракции "Слуга народа" решают каким образом и когда именно будут принимать скандальный закон о рынке земли.

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