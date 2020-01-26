Операция "Транзит": как Россия будет давить на Украину

Информация об увольнении с государственной службы помощника президента РФ Владислава Суркова якобы из-за изменения курса Кремля по отношению к Украине вызывает немало вопросов. Поэтому "Апостроф" решил разобраться, чего ждать Украине от кадровых пертурбаций в Белокаменной.

"Конструктив" по Украине

После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоялось 15 января и было расценено как начало перезагрузки системы власти в России, события начали развиваться весьма динамично. Смена правительства, увольнение многолетнего генпрокурора Романа Чайки - это лишь верхушка айсберга в обновлении власти в РФ. Серьезные процессы происходят в непосредственном окружении Путина. Сообщения в СМИ о решении помощника действующего президента РФ, одного из наиболее влиятельных кулуарных игроков в команде хозяина Кремля Владислава Суркова уйти с государственной службы, является серьезным сигналом для Украины. К этому следует также добавить назначение заместителем главы Администрации президента РФ бывшего вице-премьера Дмитрия Козака, который также давно занимается украинским направлением. В СМИ Козака неоднократно называли "экономическим" куратором ЛДНР: фактически от его позиции на властной доске Кремля напрямую зависит будущее финансирование Россией оккупированного Донбасса. Кроме того, именно с новоиспеченным заместителем главы АП России - выходцем из Кировоградской области - наладил тесные связи "теневой министр иностранных дел", помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По мнению экспертов, в случае если информация об увольнении Суркова подтвердится - а пока об этом публично заявил только его давний соратник и помощник, известный российский политолог Алексей Чеснаков - все нити переговоров между Киевом и Москвой окажутся в руках Козака.

"Переход Козака в Администрацию президента Путина - это однозначно повышение и актуализация его влияния в контексте принятия решений. Более того, это также констатация провала Суркова, неэффективности его линии в отношении Украины. Козак имеет репутацию эффективного кризисного менеджера, и он в значительной степени ориентирован на компромиссные решения. В целом для украинско-российских отношений это далеко не худший вариант. Ведь политика, которую отстаивает Козак, в меньшей степени ориентирована на агрессию и прямую конфронтацию", - сказал "Апострофу" политолог и политтехнолог Андрей Окара.

Конечно, не стоит забывать, что "конструктив" в политике относительно Украины в исполнении Дмитрия Козака все же остается конструктивом в чисто кремлевском понимании этого слова. То есть с точки зрения национальных интересов Украины он может содержать опасные вещи. Кроме того, главным центром принятия решений в России был, есть и будет лично Владимир Путин, которому свойственно действовать в соответствии с только ему одному известной логикой.

"Особых изменений в российской политике ожидать не стоит. Давление на Украину будет продолжаться, эскалация остается вероятной. Ведь от своих целей - как краткосрочных, так и долгосрочных, Россия не отказывается. Очевидно, руководство России и, в первую очередь, президент Владимир Путин считает внешнюю политику успешной и намерен ее продолжать. Поэтому следует ожидать продолжение попыток России достичь своих целей теми же методами, которыми это делалось в прошлые годы", - отметила в разговоре с "Апострофом" кандидат политических наук Елена Снигирь.

С другой стороны, как сообщают информированные источники "Апострофа" в дипломатических кругах, главная задача цепочки Ермак - Козак заключается в том, чтобы максимально оперативно - в течение 3-4 месяцев - выйти на компромисс в вопросе Донбасса. "Есть сакральная дата - 9 мая. Именно под нее попытаются подогнать достижения результатов в переговорах по ОРДЛО", - отмечает источник. Единственная проблема, на которую обращают внимание дипломаты, состоит в том, что стороны в своем диалоге упорно пытаются следовать букве Минских соглашений, которые, как показывают события последних пяти лет, фактически не имеют механизма реализации. Все это, собственно, и рискует завести ситуацию в тупик и, в результате, к новой эскалации конфликта, которую стоит ожидать ближе к лету.

Дамоклов меч союзного государства

Кроме "узкого" украинского сегмента вопросов Кремль не оставляет идею "пересмотра" распада СССР. Наиболее заметным проявлением этого пересмотра является проект "союзного государства", который россияне периодически активизируют в информационном пространстве. В последнее время активно появляются сообщения о том, что анонсировав изменения в Конституцию РФ со снижением роли президента в пользу определенного нового конституционного органа, Путин готовит себе место лидера "над системой" по примеру Дэн Сяопина в Китае или Нурсултана Назарбаева в Казахстане. Есть серьезные основания считать, что "мудрым патриархом" Путин хочет остаться в Государственном Совете не просто России, а именно "союзного государства". Причем, речь идет не только о, "классическом" проекте - в составе РФ и Беларуси, но и при участии так называемых "непризнанных республик" - Северной Остетии, Абхазии и даже, в случае провала переговоров с Киевом - ЛНР-ДНР.

Пока главным препятствием на пути к созданию "союзного государства" остается позиция Александра Лукашенко, который системно "топил" инициативы по активизации интеграции. Но усиление Козака может значительно активизировать давление на Беларусь в ближайшее время. Дело в том, что заместитель главы Администрации президента РФ давно сотрудничает с одиозным экс-послом РФ в Беларуси Михаилом Бабичем, которого называют главным лоббистом жесткого варианта решения "белорусской проблемы". Теперь Бабич с помощью Козака может усилить свои позиции в Администрации Путина.

"Лукашенко не похож на самоубийцу, и пытается отбиться от "политических ухаживаний" Кремля. Но если Бабич будет работать в администрации, это будет очень серьезным сигналом для белорусов. Еще когда Бабич был послом в Беларуси, вопросы активизации "союзного государства" настолько сильно продвигались россиянами, что в результате Бабичу пришлось уйти в отставку. Сейчас для Лукашенко появится целый ряд проблем, особенно учитывая, что через несколько месяцев в России пройдут выборы", - отметил Андрей Окара.

"Надо понимать, что партии "мира" и "войны" в "братском русском народе" имеют одну и ту же конечную цель - Беларусь, как и Украина, должна быть уничтожена как независимое суверенное государство. Разница в методологии: с помощью спецслужб и госпереворота или прямого военного вмешательства. Поэтому, с высокой вероятностью можно утверждать, что сейчас у Кремля в приоритете "гибридная война" против Беларуси, которая, строго говоря, уже ведется с помощью российских спецслужб", - отметил в комментарии "Апострофу" военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

"Абхазия официально признана Российской Федерацией. И принять ее в состав союзного государства будет несложно. А вот с непризнанными республиками будет сложнее. Тем не менее, версия, что Путин желает просмотра Беловежских соглашений, которые закрепили распад СССР, остается актуальной. Конечно же, для интеграции территорий, которые существуют в системе международного права, в частности, России придется выйти из этой системы. Что станет очень тревожным сигналом, в первую очередь, для нас и для европейцев тоже", - сказал "Апострофу" военно-политический эксперт Олег Жданов.

О том, что Россия будет публично заявлять о вероятном присоединении к себе "карманных республик", но вряд ли пойдет в этом вопросе до конца, говорит Юрий Карин. "Такая возможность реалистичная, но маловероятна, и имеет наиболее высокие шансы на реализацию только в случае принятия в Кремле решения об окончательном опускании на РФ "железного занавеса". Но до этого еще далеко, ведь Путин все же пока в окончательный маразм не впал, хотя тенденции, как говорится, налицо. От таких действий вреда больше, чем пользы, и это в Кремле прекрасно понимают. Кроме новых санкций, надо еще "взять на баланс" эти депрессивные территории с соответствующими денежными вливаниями. Финансировать "недореспублики" по остаточному принципу, как это происходит сейчас, уже не получится. И - главное, неужели кто-то реально верит в то, что Кремль создал эти квазиобразования, чтобы кого-то защитить от непонятных угроз? Естественно, нет. Задача другая: создание рычагов влияния на Украину и Грузию, которые отдаляются от "совка" и "русского мира", - сказал Карин.

Новый мировой порядок Владимира Путина

"Транзит" власти в России, являющийся огромным внутриполитическим вызовом и который, казалось бы, должен был несколько приглушить внимание Кремля к внешнеполитическим вопросам, наоборот активизирует усилия Москвы на внешней арене. Прямые свидетельства этому - активные атаки на Польшу "на историческом фронте", намеки на будущие изменения конституции, предусматривающие приоритет российского законодательства над международным правом, а также неожиданные инициативы Путина, озвученные в Израиле, который касались идеи проведения саммита пяти стран Совета Безопасности ООН в этом году.

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"Путин затеял передачу власти в значительной степени потому, что почувствовал приближение нового мирового порядка. И он хочет, чтобы в этом новом порядке Россия заняла место глобального государства. Ведь пока что Россия - это всего лишь один из центров влияния, и то за счет силовых решений. А как мировая держава, Россия теряет свое влияние на мировую политику. Поэтому Путин так хочет восстановить статус и влияние России и призывает к пересмотру мирового порядка", - пояснил Олег Жданов.

Учитывая это какого-то чрезвычайного радикализма во внешнеполитических решениях РФ ожидать не стоит. Конечно, агрессии, оккупации и вмешательства в конфликты по всему миру уже стали привычным явлением в российской политике, но на полную конфронтацию или слом мирового порядка в России не пойдут. "Россия не пытается разрушить международно-правовую систему или выйти из нее. России гораздо выгоднее оставаться в этой системе и пытаться трансформировать ее изнутри, признавая и используя только те ее нормы и реалии, которые выгодны самой России, и игнорируя другие", - отметила Елена Снигирь.

Таким образом, хотя Россию ждет много изменений в связи с "транзитом власти", ее основные внешнеполитические цели сохраняются. Поэтому, неважно, кто на какой должности окажется и какая из "башен Кремля" усилится в результате "транзита" - всем, кто имеет дело с российской угрозой, предстоит жить с ней и в дальнейшем. "Как руководство РФ не называй, а от планов присоединения Беларуси и Украины к себе, оно в обозримой перспективе не откажется, как и от Грузии, Молдовы, стран Балтии... И так будет ровно до того момента, пока в самой России все не "посыплется", - отметил Юрий Карин.