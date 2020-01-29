Уже весной мы готовимся идти на Крым – Мустафа Джемилев

Лидер крымско-татарского национального движения народный депутат Украины МУСТАФА ДЖЕМИЛЕВ рассказал о начале подготовки "Марша достоинства", в результате которого активисты планируют зайти на территорию оккупированного Крыма.

- О Крыме предпочитают в последнее время молчать – и наши, и на Западе, и даже в России…

- К сожалению, это так. Как раз вчера (разговор с Джемилевым происходил 28 января, - "Апостроф") была встреча бывших и нынешних депутатов, общественных деятелей. Мы дискутировали по поводу предстоящего "Марша достоинства", общеукраинской акции, которую мы планируем на 2 мая. Мы пока не раскрываем детали. Но надеемся, что эта акция поднимет тему Крыма так же, как блокада 2015 года (началась с целью перекрытия поставок продовольствия на оккупированный полуостров. Члены Меджлиса и активисты перекрыли дороги, а потом и железную дорогу к заводу "Крымский Титан" олигарха Дмитрия Фирташа. В результате правительство Украины объявило о прекращении поставок товаров и услуг в Крым и из Крыма, – "Апостроф").

- Сколько людей планируете? Кого хотите пригласить?

- Численность зависит от того, как нам удастся до украинского народа донести необходимость этой акции. Также все зависит и от наших международных партнеров. Планируется, что будут присутствовать депутаты Европарламента, ПАСЕ, видные государственные деятели западных стран. Но мы только начинаем думать об организации.

- Какой будет маршрут?

- Мы пока не уточняем его. На Крым есть три прохода – Каланчак, Армянск и Чонгар. Хотим, чтобы оккупанты готовились на всех направлениях, чтобы им было более затратно.

- Нынешняя власть поддерживает вашу инициативу?

- Какой-либо реакции не было. Я знаю, что украинская погранслужба заявила, что препятствий никаких не будет. Но те, кто будут проходить через так называемую "границу" с полуостровом, должны будут соблюсти некие формальности – показать паспорт. Но добиваясь прохода на оккупированную часть, никто не намерен показывать паспорта, поскольку мы идем на территорию Украины.

- Организаторы же понимают, что в этом случае могут быть провокации со стороны оккупантов.

- Конечно. В российской прессе промелькнула информация со ссылкой на Рефата Чубарова о том, что не исключаются силовые противостояния. Но он говорил о возможном применении силы только со стороны оккупантов. С нашей стороны, это исключительно мирная акция. Мы туда идем с голыми руками, без оружия.

- Если будут стычки, то могут и в плен взять, похитить.

- Риск будет достаточно большой, потому вперед надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил.

Мустафа Джемилев: "Риск будет достаточно большой"Фото: Getty images

- Как сейчас обстоят дела в Крыму?

- Тишина, как на кладбище. Те, кто мог говорить и высказывать свою точку зрения, или были похищены и убиты, или сидят в тюрьмах. Тех, кто молчит – не трогают. Сейчас моя супруга там. Я в шутку ее спрашиваю – ты там ни с кем не дерешься? Она говорит – не с кем драться. Коллаборанты по домам попрятались, на людях не показываются. Люди боятся друг с другом говорить на темы кроме бытовых – молчат про Украину, оккупацию.

Да что говорить, если российские спецслужбы следят за интернетом. Если кто-то лайк поставил под статью, которая не нравится русским, уже вызывают на разговоры с ФСБ.

- Это, конечно, страшно. Но Путин, как видите, не упоминает Крым. В послании Федеральному собранию он промолчал о полуострове, на итоговой пресс-конференции в прошлом году тоже.

- Путину выгоднее молчать. Он сказал, что тема Крыма закрыта и не хочет на эту тему разговаривать. Чтобы он захотел вернуться к этому вопросу, нужно большое давление – к сожалению, этого пока нет. На встречи Нормандской четверки Зеленский упомянул, что Крым – украинская земля, а Путин сделал вид будто не расслышал, в бумагах своих где-то копался – это показательное поведение.

Нормандская четверка, конечно, не предназначена для обсуждения оккупированного Крыма. Также как и газовые вопросы, и обмен пленными тоже не в ее компетенции. Поэтому надо говорить, что восстановление нормальных взаимоотношений между Россией и Украиной возможно только при восстановлении территориальной целостности нашей страны, возвращение нашего суверенитета.

- Об этом и вправду промолчали. К тому же крымских татар не включили в списки по обмену. Хотя говорят, что это их вернут во время следующего обмена. Вы по этому поводу ведете работу?

- Мы предоставили список. 90% арестованных на полуострове – крымские татары. Но, насколько я знаю, Путин – категорически против освобождения крымских татар. У него какой-то патологический страх перед ними. Даже президент Турции Реджеп Эрдоган с ним говорил по этому поводу, я, правда, не знаю, каким был ответ. В начале февраля Эрдоган приезжает в Украину, мы планируем встречу с ним.