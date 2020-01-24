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Крымские татары встретили одного из первых узников Кремля после 5 лет тюрьмы: фото

пятница, 24 января 2020, 12:15
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Фото: Twitter

24 января в поселке Штормовое Севастопольского района ( анексированный Крым) родные, активисты и местные жители встретили фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, который вернулся после пятилетнего заключения в местах лишения свободы.

Об этом сообщили в блоге RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Нури Примов - один из первых активистов, которых оккупационная администрация арестовала по "делу Хизб ут-Тахрир", обвинив в экстремизме, а позже Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил к отбыванию наказания.

В честь возвращения Примова на родину в поселке отслужили дуа - особый молебен. Мужчину встречали с цветами.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 22 января истек срок отбывания наказания в российской колонии города Курган, РФ, для политзаключенного крымского татарина Рустема Ваитова, в связи с чем он вышел на свободу.

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