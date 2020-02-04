RU  UA  EN

вторник, 4 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

До 300 "штыков": сможет ли Верховная Рада сократить количество депутатов

Чтобы "обрезать" парламент, нужно 300 голосов

вторник, 4 февраля 2020, 19:11
читати статтю українською
Чтобы "обрезать" парламент, нужно 300 голосов Фото: Апостроф / Александр Гончаров

В начале работы новой сессии, 4 февраля, Верховная Рада одобрила законопроект об изменениях в Конституцию, который предполагает сокращение количества депутатов с 450 до 300. За него проголосовали 236 депутатов. Это второе из трех голосований, необходимых в рамках процедуры внесения изменений в Конституцию. Впрочем, пока что непонятно, как власти удастся собрать 300 голосов для того, чтобы окончательно принять изменения в Основной закон.

Кто дал голоса

За законопроект проголосовали 197 депутатов фракции "Слуга народа". Однако и среди монобольшинства нашлись представители, которые высказались против. В частности, так голосовали представители группы олигарха Игоря Коломойского (Максим Бужанский и Александр Дубинский).

Также воздержались Аликсийчук, Бородин, Винтоняк, Андреевич, Боблях, Василевская-Смаглюк, Колев, Куницкий, Матусевич, Нагорняк, Нестеренко, Прощук, Рублев, Устенко, Фрис, Яременко и Яцык. Все они нажали желтую кнопку.

В то же время единогласно данное решение поддержали депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В свою очередь, депутаты от партии "Европейская солидарность" высказались против данного решения, а представители "Голоса", "Батькивщины" и депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє" воздержались.

История вопроса

О необходимости сокращения депутатского корпуса в Украине говорят уже 20 лет. Напомним, в 2000 году на Всеукраинском референдуме 89,91% украинцев проголосовали за сокращение Верховной Рады с 450 до 300 депутатов. Однако тогда Верховная Рада проигнорировала результаты референдума - и поправки в Конституцию внесены не были.

Докладывая о законопроекте, представитель Президента Украины в Конституционном суде Украины Федор Вениславский отметил, что есть общественный запрос на уменьшение количества народных депутатов. Кроме того, по словам Вениславского, "цифра 450 депутатов взята из Верховной Рады УССР – столько депутатов избиралось с 1989 по 1991 год. С тех пор население Украины значительно уменьшилось".

А как в Европе?

Утверждение представителя Зеленского спорно. В целом ряде европейских стран с соразмерным населением в парламентах заседает значительно больше депутатов, нежели в Верховной Раде. К примеру, во Франции парламент имеет две палаты, где заседают 925 народных избранников. Они разделены на верхнюю (348 нардепов) и нижнюю (577 избранников) палаты. Иногда созывается объединенный Конгресс. Двухпалатный парламент имеет и Италия, где заседает 951 депутат. У итальянцев законотворческий орган разделен на Палату депутатов (630) и Сенат Италии (315).

У Германии действует парламент, состоящий из одной нижней палаты и насчитывает 709 депутатов. Крупнейший в Европе законодательный орган находится на Туманном Альбионе: 1429 человек. Он разделен на Палату лордов (779) и Палату общин (650). В Турции народных избранников также больше, чем у нас – 600 человек. Не исключением стала Польша, где на 10 депутатов больше, чем в украинском парламенте.

В целом, 450 депутатов в однопалатном парламенте при нынешней численности населения не является таким уж перебором. Да и проблема не в количестве, а качестве депутатского корпуса. А это во многом зависит от политической культуры нашего населения.

Нужно 300 голосов

По мнению некоторых экспертов, сокращение в Верховной Раде – ни что иное как популизм, который в перспективе может иметь весьма серьезный негатив для демократических процессов в Украине. Во-первых, существует риск укрупнения монополий в политическом истеблишменте. В таком случае, лишь несколько финансово-промышленных групп будут влиять на политические процессы в стране. Во-вторых, стоит учитывать, что при желании переломить через колено 300 депутатов гораздо проще, нежели 450.

Помимо сокращения депутатского состава Верховная Рада, проголосовав за законопроект Зеленского, сделала шаг для внесения в Конституцию пропорциональной системы парламентских выборов.

Стоит отметить, что Зеленский буквально сразу после президентских выборов в мае 2019 года подал законопроект, в котором предложил ввести пропорциональную систему выборов с закрытыми списками. Однако тогда эти изменения не были приняты Верховной Радой, где большинство было у "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

Новый законопроект №1017 относительно уменьшения конституционного состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским уже 29 августа. И 3 сентября Верховная Рада поддержала документ 258 голосами и отправила его, согласно установленной процедуре, на рассмотрение Конституционного суда. Впоследствии суд дал положительное заключение.

Тем не менее, Зеленскому будет весьма непросто окончательно продавить данные изменения в Верховной Раде. Существует высокая вероятность того, что несмотря на удачное голосование парламента, Банковой не удастся получить 300 голосов для окончательного принятия изменений в Конституцию.

В таком случае стоит ожидать, что Основной закон в нашей стране и дальше останется неизменным, а Верховная Рада будет и дальше сохранять возможность менять избирательную систему в стране. Ведь мы уже не раз "мигрировали" от мажоритарной системы до пропорциональной и обратно…

загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Миллионные залоги на выборах: как Порошенко подставил Зеленского

В Верховной Раде собираются ограничить украинцам возможность участвовать в избирательном процессе

Дело Шеремета может спровоцировать наихудший сценарий для Украины - Геннадий Друзенко

Юрист-международник, волонтер Геннадий Друзенко в интервью Апострофу рассказал о вопиющих нестыковках в деле Шеремета, кому была выгодна эта подтасовка улик и к чему это может привести

Скандал в Госкино: назначение, которого никто не понял

Назначение Марины Кудерчук главой Госкино вызвало негативную реакцию в киноиндустрии

Новости

4 февраля

20:02
В песне Билли Айлиш прячется самый страшный звук на свете - и все это проделки ее брата
19:08
10 идей для нестандартного Дня святого Валентина: куда пойти 14 февраля в Киеве
19:02
Высший антикоррупционный суд приступил к изучению финансового состояния экс-жены мэра Одессы - СМИ
17:42
Не ведитесь: в сеть попала переписка нардепов по громкому закону в Раде, фото
17:42
Звезда "Крепостной" снялась в романтической фотосессии с мужем-актером
17:12
Рада провалила голосование по поправкам Зеленского в Конституцию
Все новости

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
В Борисполе встретили узников России
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: