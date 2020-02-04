Рада сделала шаг к уменьшению числа нардепов до 300

Во вторник, 4 февраля, Верховная Рада Украины предварительно одобрила законопроект об уменьшении числа нардепов в парламенте.

"За" проголосовали 236 народных избранников.

Документ о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины предусматривает уменьшение конституционного состава Верховной Рады Украины с 450 до 300 нардепов. Также законопроектом предусматривается, что народным депутатом может быть только человек, владеющий государственным языком.





Кроме того, в законопроекте указано, что Верховная Рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе. При этом порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом.

"После вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы)" Верховная рада Украины, избранная до вступления в силу указанного закона, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины", - говорится в тексте.

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