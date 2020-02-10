Пустыня Крым: на что пойдет Путин ради украинской воды

Сообщения о серьезном дефиците воды в оккупированном Россией Крыму совпали с появлением слухов о возможном возобновлении поставок H 2 O на оккупированный полуостров с территории Украины. Согласится ли Киев продавать россиянам воду, и что Кремль предложит взамен - разбирался "Апостроф".

Цена вопроса

Крым из-за нехватки воды оказался в критической ситуации. Показательно, что об этом ЧП уже публично сообщают представители российских оккупационных властей, которые раньше всячески отрицали даже теоретическую вероятность появления подобных проблем. В начале февраля так называемый "глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма" Игорь Вайль официально заявил, что питьевой воды в Симферополе осталось максимум на 90-100 дней. Дефицит воды в 300-тысячном городе уже ощутили: подачу живительной влаги в кранах местных жителей начали ограничивать по часам.

До 2014 года потребности полуострова в пресной воде обеспечивала материковая часть Украины. Более 80% воды передавалось по Северо-крымскому каналу, который соединяет реку Днепр и полуостров. Прочие потребности перекрывались за счет естественного стока, запасов талых вод и подземных источников.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, поставки пресной воды в Крым были приостановлены. Официальная позиция Украины изначально сводилась к простому тезису: никаких поставок воды на полуостров до его полной деоккупации. Обвинения россиян в якобы негуманных действиях Киева по отношению к крымчанам с легкостью разбивались о следующий контраргумент: запасов воды вполне хватает, чтобы обеспечить население полуострова, а дефицит испытывают промышленность и инфраструктурные объекты вооруженных сил оккупационного режима. С чего бы это Украине помогает агрессору?

Однако после смены власти в Украине тема возможных поставок воды в оккупированный Крым вновь актуализировалась. В июле 2019 года глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который на тот момент занимал должность советника президента Владимира Зеленского, называл остановку поставок воды деструктивной.

"Лично я считаю, что, отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями", – рассказывал он в интервью ATR.

Вернулись к этой теме уже в октябре. Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал "Радио Свобода" об идее продавать воду в аннексированный Крым.

"Была идея – продавать воду. Израильтяне продают воду фактически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", – сказал он. Важно отметить, что программа с его комментарием вышла в эфир только в конце января 2020 года. Заявление Аристова, являющегося близким соратником и бывшим компаньоном по бизнесу Зеленского, спровоцировало волну критики в социальных сетях.

Тем более, как рассказал "Апострофу" информированный источник в Офисе президента, на Банковой тема поставок воды в Крым поднималась уже неоднократно.

"Возобновление поставок воды в Крым поднималось российской стороной неоднократно, в том числе, данное требование звучало, когда обсуждались условия продолжения Нормандского формата. Тогда под давлением наших европейских партнеров Путина удалось осадить. Сейчас о воде заговорили опять. И есть подозрение, что теперь Кремль будет педалировать эту тему гораздо более настойчиво", - говорит собеседник.

Одной из главных тем для торгов может стать следующая схема: вода в Крым в обмен на проведение местных выборов на оккупированном Донбассе в октябре...

Вопрос воды - без Верховной Рады

Российские СМИ уже успели объявить о том, что вопрос поставок воды на полуостров фактически решен. Для этого на место дамбы якобы должна прибыть делегация Верховной Рады, чтобы осуществить инспекцию. Очевидно, что российские пропагандисты не знакомы с украинским законодательством.

Как рассказала "Апострофу" первый заместитель Постоянного представителя президента Украины в АРК Дарья Свиридова, этот вопрос не относится к компетенции парламентского комитета. По ее словам, комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений действительно проведет выездное заседание в Херсонской области, но принимать каких-либо решений по поставкам воды не будет.

"Насколько нам известно, депутаты планируют посетить КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда, - "Апостроф"), где будет проходить мониторинг режимных и сервисных зон пунктов пропуска на админгранице с Крымом – "Каланчак" и "Чонгар". Они проведут анализ работы Центров предоставления административных услуг. Будут проведены встречи с переселенцами из Крыма, правозащитными организациями, которые занимаются вопросами помощи переселенцам и жителям оккупированных территорий. Именно с такой целью комитет проведет выездное заседание. Из того, что нам сообщили по мероприятию, в программе выездного заседания комитета ВРУ не предусмотрены вопросы организации поставок воды в Крым, открытия шлюзов и тому подобное. На заседании комитета будут обсуждаться вопросы защиты прав людей с оккупированных территорий", - сказала Свиридова.

Также Свиридова заявила "Апострофу" о том, что позиция представительства остается неизменной – поставки воды в Крым возможны только после деоккупации полуострова.

Председатель комитета Дмитрий Лубинец в разговоре с "Апострофом" также опроверг информацию о рассмотрении вопроса поставок воды в Крым.

"Это все глупости, откуда вы все это берете? В планах выездного заседания действительно было посещение дамбы, чтобы убедиться, так сказать, на месте, что она стоит и нормально функционирует. Никто вопрос подачи воды обсуждать не будет", – сказал он "Апострофу".

По имеющейся официальной информации можно сделать выводы, что "зрады" нет. Или же наоборот, она есть, но специально замалчивается. Дело в том, что Кремль неоднократно пытался шантажировать Киев поставками воды в Крым. По словам некоторых политиков, занимавшихся вопросом Крыма, доходило даже до прямого подкупа.

"Есть информация, что предыдущей власти предлагали сумасшедшие деньги, чтобы вода пошла на полуостров. Первым лицам. Поймите, такие вопросы не решаются на уровне Верховной Рады или Кабмина. Если есть договоренность, то общество постепенно будут готовить к этому решению. Чтобы не так остро было воспринято", - рассказал "Апострофу" представитель президента Украины в АРК времен Петра Порошенко Борис Бабин.

По словам Бабина, несмотря на то, что Северо-крымским каналом не пользуются почти шесть лет, технических препятствий для того, чтобы подать воду со стороны материка на полуостров, нет. На оккупированной территории он также поддерживается в рабочем состоянии.

"Есть вещи, которые нельзя спрятать. Местное население (в Херсонской области, – "Апостроф") видит, что на канале проводят работы – косят камыш, срезают деревья. Все указывает на то, что готовятся к запуску. Депутаты вдруг решили приехать с инспекцией на дамбу. На оккупированной территории нужно провести ТО насосным станциям. Думаю, за месяц они справятся", – рассказывает Бабин. Если на уровне политического руководства будет достигнута договоренность, отмечает бывший представитель президента в АРК, то вода по каналу может пойти уже в апреле этого года.

В ожидании выламывания рук

Вопрос поставки воды в Крым может оказаться в одном "пакете" вместе с мирными инициативами Зеленского по Донбассу.

"Подача воды в Крым стала бы преступлением с точки зрения национальной безопасности Украины. Трудно сказать, это (возможная подготовка к подаче воды в Крым, – "Апостроф") реальность или только слухи. Но я не исключаю, что по некоторым соображениям для власти такое решение может быть принято. Если народные депутаты признаются, что на заседании бюджетного комитета Верховной Рады рассматривался вопрос "продажи воды в Крым" (имеется в виду упомянутое выше заявление нардепа от СН Аристова, - "Апостроф"), то как еще это можно расценивать? Значит, они допускают, что такое решение может быть принято. Речь не идет о просто частном мнении. Это же парламент страны, где принимаются законы", - говорит "Апострофу" эксперт по временно оккупированным территориям Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский.

В свою очередь, руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко считает, что никаких договоренностей или решений о воде для Крыма сейчас нет. Тем не менее, он не исключает, что с помощью заявлений о проблемах с водой Кремль может подавать Киеву недвусмысленные сигналы.

"Российская Федерация будет использовать эту тему как часть потенциальных системных договоренностей. Например, пойти на уступки на Донбассе. Но любое решение Зеленского станет фактором конфликта внутри страны. Думаю, никто на это не пойдет", – сказал Фесенко "Апострофу".

С другой стороны, не стоит забывать о весьма ограниченных возможностях по транспортировке воды на полуостров. Других источников водоснабжения помимо Днепра попросту нет. Понимая вероятные имиджевые потери в случае превращения захваченного полуострова в безводную пустыню, в Кремле, скорее всего, пойдут на все, чтобы решить проблему с дефицитом воды. А значит, Банковой стоит приготовиться: Путин будет выкручивать руки, чтобы Украина согласилась открыть вентиль…