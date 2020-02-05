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Катастрофа коснется всех: жителям Крыма готовят "сюрприз" из серьезных проблем с водой

среда, 05 февраля 2020, 23:56
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В оккупированном Россией Крыму будут подавать воду по графику из-за ее нехватки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Коммерсант".

Вода по графику будет подаваться в частные и многоквартирные дома Симферополя из-за низкого уровня наполнения питающих город водохранилищ с 10 февраля. Отмечают, что если сохранятся существующие темпы потребления ресурса и наполнения водохранилищ, то воды Симферополю хватит лишь на 90-100 дней.

Крымские водохранилища естественного стока наполнены лишь на треть. Общие запасы в трех водохранилищах, снабжающих Симферополь, около 28 млн куб. м (5 млн куб. м из них - остаток, который невозможно использовать). Это примерно в два раза меньше, чем год назад. Причиной нехватки воды является длительное отсутствия осадков.

На какие периоды будут отключать воду, пока неизвестно, речь идет о ежедневных отключениях. В частности, обсуждают, что воду будут подавать 8 часов в день. Также обсуждается вопрос отключения подачи в жилые дома горячей воды.

"Ограничения пока не коснутся социально значимых объектов: больниц, школ, детсадов и т. д.", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", по словам бывшего постоянного представителя президента Украины в АР Крым Бориса Бабина, водная блокада Крыма служит для максимального ослабления агрессора.

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