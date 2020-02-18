Крымская "Баня": зачем боевики устроили военную провокацию на Донбассе

Утром 18 февраля в очередной раз вспыхнули активные боевые действия между украинскими войсками и оккупантами. И хотя бои уже закончились, вопросов к происходящему более чем достаточно. "Апостроф" попытался разобраться в событиях вблизи Золотого, установить реальный ход событий, а также их последствия для Украины.

Бои у Крымского - между заявлениями и реальностью

Утром украинское инфопространство просто разорвалось от сообщений об активных боях между украинскими подразделениями 72-й и 93-й бригады и российскими оккупационными войсками в районе Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вольного. Из коротких сообщений командования ООС можно было узнать только о самом факте боевых столкновений и наличии потерь с украинской стороны. Уже после завершения боев Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак оптимистично заявил о том, что атака отбита и все позиции остались под контролем украинских сил.

Впрочем, источники "Апострофа" сообщают, что по крайней мере один то ли опорный, то ли наблюдательный пункт украинским военным таки пришлось оставить. Речь идет о позиции "Баня", которая прикрывала стратегически важную локацию на стыке позиций 93-й и 72-й бригад.

Ключевым моментом утреннего боя стало то, что шел он немного севернее Золотого, фактически в зоне "разведения войск". В этой местности на постоянной основе действует мониторинговая миссия ОБСЕ. Именно информация от ее беспилотников и наблюдателей должна была стать предупреждением для украинских военных от неожиданных атак боевиков с территории, которая согласно договоренностям должна быть зоной разграничения. Впрочем, из ежедневных отчетов мониторинговой миссии можно легко увидеть, что беспилотники ОБСЕ в районе Золотого неоднократно атаковались боевиками, и обеспечить качественное наблюдение за зоной разведения практически было невозможно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что подготовку к атаке на украинские позиции противнику удалось скрыть.

Активным артиллерийским огнем оккупационные войска накрыли позиции 72-й и 93-й бригады, загнав бойцов в окопы и блиндажи. Наиболее прицельный огонь велся по позиции "Баня" и украинским бойцам пришлось срочно эвакуироваться, оставив часть снаряжения (в частности, рацию) и даже тело погибшего побратима. После этого в течение нескольких часов "сепары" имели возможность безнаказанно хозяйничать на "Бане", ведь для того, чтобы получить "добро" на достойный ответ, украинским военным по старой традиции пришлось ждать разрешения из всех возможных штабов и командований.

Почему именно сейчас

Время, выбранное для атаки, не может быть случайным. Неоднократно звучали сообщения о том, что на данном участке как раз готовилась ротация подразделений и враг ударил по нашим войскам в тот момент, когда они "паковали чемоданы". На украинские позиции на правом берегу Северского Донца оккупанты уже давно "точат зубы" и стратегически важный участок постоянно находился в зоне риска. Но масштаб атаки свидетельствует о том, что российские оккупанты пока прощупывают почву.

"На правом берегу Северского Донца образовался плацдарм - от Новотошковского до Крымского. Боевики пытались или сократить плацдарм, или отбросить наши подразделения к реке или в пойму. Но силы было недостаточно для выполнения этой задачи. То, что была проведена артподготовка - это обычное дело, ее всегда применяют при атаке пехотных подразделений. Но масштаб наступления был не таким, который позволил бы выполнить эту задачу. Задействовать следовало бы как минимум батальон, для того, чтобы отбросить наши войска за реку или дальше, к Лисичанску. Поэтому неясно, закончится на этом дело или нет. Возможно, в дальнейшем будет военная эскалация", - сообщил "Апострофу" Константин Машовец, координатор группы "Информационное сопротивление".

Впрочем, если к военной целесообразности сегодняшней атаки еще возникают вопросы, то ее политическая подоплека имеет свои объяснения. Ведь бесспорный акт агрессии против украинских военных вблизи одной из ключевых зон разведения войск произошел едва ли не сразу после противоречивых мирных инициатив Владимира Зеленского по совместному патрулированию границы с Россией , высказанных в Мюнхене, а также в день годовщины завершения Дебальцевской операции. Подобный грубый символизм россияне очень любят, но кроме этого, у них есть и другие мотивы.

По мнению военного обозревателя Юрия Карина, наступление российских войск - это дискредитация мирных инициатив украинской власти. Киев злит Москву, потому что не идет на уступки Кремлю в вопросах внесения изменений в Конституцию и организации местных выборов до передачи под контроль государственной границы в Донецкой и Луганской областях.

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"Более того, наступление произошло в тот момент, когда Москва инициировала собрание Совбеза ООН, пытаясь обвинить Украину в невыполнении Минских договоренностей. Это чистой воды лицемерие. Таким образом, Москва показывает, что не собирается говорить о мире, если он не будет принят на ее условиях", - отметил Юрий Карин.

Таким образом, с военной и политической точки зрения причин для наступления хватало. И то, с какой легкостью Кремль пошел на очередную провокацию, свидетельствует о то, что, несмотря на желание украинской власти достичь мира, этот процесс еще очень далек от своего завершения.