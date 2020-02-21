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Люди Коломойского пыхтят, как паровозы, из-за дела ПриватБанка – Виктор Чумак

Об информационных атаках на Генпрокурора Руслана Рябошапку

Юлия Забелина пятница, 21 февраля 2020, 18:35
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Об информационных атаках на Генпрокурора Руслана Рябошапку Фото: Getty images

Во вторник, 18 февраля, в СМИ появилась информация о якобы скорой отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. Впрочем, в Офисе генпрокурора эту информацию опровергли, назвав это провокацией. О том, кто стоит за информационной атакой на Рябошапку "Апострофу" рассказал заместитель генерального прокурора ВИКТОР ЧУМАК. Читайте первую часть этого интервью.

- На этой неделе мы стали свидетелями информационной волны, которая свелась к "вбросам" в СМИ слухов о возможной отставке Руслана Рябошапки. Эту информацию также разгоняли некоторые народные депутаты. Офис генпрокурора буквально сразу дал опровержение. И все же: кому это может быть выгодно и зачем?

- Это выгодно очень многим. Почти всем элитам в Украине, которые 28 лет сидят на коррупционных схемах. Когда мы пришли и сказали, что перезапускаем прокуратуру, то все думали, что будет как в полиции: снизу перетасуют, и на этом все закончится. А все необходимые люди останутся на своих местах. Но когда прошел конкурс в офисе генрокурора, то все увидели, что это не так. Уволили 729 человек, и среди них целые прокурорские династии, ушли люди, которые считались неприкосновенными. И вот эти люди, сидящие на схемах, потеряли свои источники в прокуратуре и способы решения проблем. Они начали ходить на допросы, у них начали возникать проблемы. Генпрокуратура перестала работать как ресторан быстрого питания по заказам, а стала работать как нормальный правоохранительный орган. Элитам это невыгодно.

А дальше ситуация может еще обостриться, потому что со 2 марта мы приступаем к такому же переформатированию областных прокуратур. И там слетят люди, которые на местах сидели без контроля. Таким образом сейчас еще и местные элиты будут терять своих людей в прокуратуре. И коррупционные связи в местных прокуратурах тоже посыплются.

Что им остается делать? Нужно подымать крик, дескать, где посадки, почему нет эффективности? Я когда это слышу, то понимаю, что мы недостаточно коммуницируем с обществом. Откройте сайт Офиса генпрокурора и вы увидите, что каждый день посадки, задержания, подозрения. Я понимаю, что нашу страну не удовлетворят посадки местных полицейских, налоговиков и таможенников…

- Люди ждут посадок топ-коррупционеров…

- Это к Высшему антикоррупционному суду. Там уже лежит больше ста дел. И более того, посадки топ-коррупционеров может обеспечить всего два органа – это НАБУ и САП.

- То есть вы связываете все-таки эти атаки с местными элитами или все же с некоторыми олигархами?

- Местные элиты действуют вдогонку. Все громкие дела по ряду олигархической собственности не закрыты. Наоборот они реанимированы. Это никому не нравится. Подняты все дела по политической верхушке. Прошлой, позапрошлой.

- Почему, к примеру, Игорь Коломойский, а именно его фамилия фигурирует среди желающих снять Рябошапку, мог начать такую атаку?

- Дело "ПриватБанка". Оно же никуда не делось. И понятно, что его люди пыхтят, как паровозы, отрабатывают…

Вторую часть интервью с Виктором Чумаком читайте в ближайшие дни

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