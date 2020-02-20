На Сейшелы к Богдану: кого уволит новый глава Офиса Зеленского

После отставки главы Офиса президента Андрея Богдана и назначения на его место помощника Владимира Зеленского, Андрея Ермака ожидается целый ряд кадровых рокировок. Причем, не только на Банковой, но и в правительстве. Что ждет политическую верхушку при новом главе ОП, кого хочет уволить Ермак, а также о том, как этой неразберихой хотят воспользоваться другие группы влияния, читайте в материале "Апострофа".

Прочь из Офиса

Пока отставной глава Офиса президента Андрей Богдан публикует радостные фото своего отдыха на Сейшелах, его соратникам, а также тем, кому он в свое время поспособствовал прийти во властные кабинеты, приходится думать о том, как удержаться в своих креслах. В окружении нового главы Офиса президента Андрея Ермака говорят прямо: это человек, который привык "зачищать" под себя окружающее пространство и расставлять везде своих людей.

Как сообщили "Апострофу" источники из Офиса президента, кресло уже сейчас начинает зашататься под одним из заместителей главы офиса президента Кириллом Тимошенко. В ОПУ он занимается вопросами коммуникаций и медиа, хотя широкой общественности больше стал известен после истории с фейковой отставкой Андрея Богдана. Тогда издание TheBabel опубликовало, что именно Тимошенко рассылал заявление об отставке Богдана в СМИ. Те, конечно, верили: как-никак об этом "по секрету" говорил целый заместитель главы Офиса президента.

На протяжении продолжительного конфликта между Богданом и Ермаком Тимошенко в большей степени занимал сторону первого, и даже работал над отбеливанием его репутации с помощью сети Telegram-каналов. Впрочем, когда стало понятно, что чаши весов в противостоянии стали перевешивать в сторону Ермака, занял нейтралитет.

Это невмешательство главного медийщика Офиса Зеленского вряд ли спасло бы его от увольнения. Но есть одна беда: у Банковой пока попросту нет кандидатов на его должность. "Он вполне может быть уволен в ближайшее время. Сейчас ему подыскивают замену, но с кадрами у Зеленского – проблемы", - рассказал "Апострофу" осведомлённый собеседник.

Показательным было то, что Тимошенко присутствовал на встрече с Папой Римским Франциском в Ватикане, где также – на тот момент еще в статусе помощника президента – был и Ермак. Таким образом, считают наши источники на Банковой, Тимошенко какое-то время еще сможет пробыть на своем посту. "Заместителей набирал лично Зеленский. Привел с собой Богдан только Андрея Смирнова. Кроме того, Ермак не так осведомлен во внутренней политике, как был Богдан. Поэтому сейчас, по сути, на заместителей ляжет больше обязанностей, так что их нет смысла менять сейчас", - прокомментировал "Апострофу" один из осведомленных нардепов от "Слуги народа".

Показательным было то, что Тимошенко присутствовал на встрече с Папой Римским Франциском в ВатиканеФото: facebook.com/kirill.timoshenko

А вот уже упомянутому заместителю главы ОПУ Андрею Смирнову, за назначением которого стоит лично Богдан, действительно стоит забеспокоиться. Смирнов курировал правовое направление – по сути занимаясь тем, что в прошлой администрации президента делал Алексей Филатов. Смирнов до попадания на Банковую был адвокатом "регионалов" Александра Ефремова и Елены Лукаш. Также он известен своей дружбой с не менее скандальным юристом, бывшим замом главы Администрации президента Януковича Андреем Портновым. С Богданом они сблизились во время так называемого "дела Геннадия Корбана", в котором Смирнов выступал защитником одного из фигурантов дела Михаила Кошляка. Теперь же Смирнов потерял свою "влиятельную" крышу в Офисе президента и оказался одним из претендентов на вылет.

Прокурорские игры

По логике вещей, увольнением Богдана должен был обеспокоиться глава Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка, которого на должность лоббировал как раз предыдущий глава Офис президента. Тем не менее, как рассказали "Апострофу" источники с улицы Резницкой, где находится Офис генпрокурора, Рябошапка уже давно "диверсифицировал риски". "Понимая сиюминутность политических раскладов в Украине, Рябошапка сумел быстро найти друзей из-за океана. Другое дело, что при этом он поссорился с группой Коломойского-Боголюбова", - рассказали нам в Офисе генпрокурора.

Серьезно понервничать Рябошапке пришлось, когда во вторник, 18 февраля, в информационное пространство было запущено ряд текстов и постов о его скорой отставке. Якобы это стало следствием тяжелого разговора между ним и президентом Владимиром Зеленским. Добавил подробностей в эту историю нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, являющийся сейчас топ-спикером у олигарха Коломойского. По информации нардепа, в ходе встречи глава государства якобы упрекал Рябошапку в провальной работе по уголовным производствам, в которых фигурирует предыдущий президент Петр Порошенко, а также предоставил доказательства "продажи" окружением генпрокурора ряда других дел. "После чего Рябошапка пал духом и провёл встречу со своим ближайшим окружением, где сообщил об увольнении и попросил всех зачистить хвосты", — написал Дубинский.

Руслану Рябошапке пришлось понервничатьФото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Впрочем, в последнее время доверие к месседжам и инсайдам со стороны команды Коломойского стремительно падает. Тем более в Офисе генпрокурора оперативно опубликовали опровержение этой информации. Как рассказал один из собеседников в отечественном политикуме, помимо достаточно плотной дружбы Рябошапки с разными группами влияния как в Украине, так и за ее пределами, сейчас на его место "нет адекватных кандидатов".

На пороге перезагрузки Кабмина

А вот перестановки в Кабинете министров – неизбежны. И хотя пертурбации будут не настолько масштабными, как ожидали некоторые эксперты, все-таки в Кабмине появится несколько фигур, ориентирующихся на нового главу Офиса президента Ермака.

Стоит отметить, что "Апостроф" уже писал об увольнении министр развития общин и территорий Алены Бабак, и назначении на ее место Дениса Шмигаля, который ранее был главой Ивано-Франковской облгосадминистрации, и имел бекграунд, связанный с бизнес-структурами олигарха Рината Ахметова. Сейчас в правительстве планируют разделить министерства-"монстры". В частности, речь идет о делении министерства ветеранов и временно оккупированных территорий. Министерство оккупированных территорий планируется отдать представителю украинской группы в Минске, бывшему заместителю главы КГГА Виталия Кличко Алексею Резникову, которого относят к группе Андрея Ермака. Интересно, что при этом ветеранами и дальше будет заниматься нынешний министр Оксана Коляда.

Также, как мы писали ранее, под вопросом нахождение на должности министра культуры молодежи и спорта Владимира Бородянского: ему могут оставить культуру, а вот спортом, как рассказал "Апострофу" источник в президентской партии "СН", будет заниматься новое профильное агентство.

Планируют восстановить и профильное аграрное министерство, которое, благодаря реформаторам Зеленского оказалось в структуре министерства экономики. На должность министра рассматривают несколько кандидатур. Во-первых, речь идет об Алексее Мушаке, который в прошлом созыве был народным депутатом от Блока Петра Порошенко, а также является двоюродным братом скандального владельца крупнейшей аграрной корпорации Kernel Андрея Веревского. Во-вторых, высокие шансы стать министром есть у заместителя министра экономики Тимофея Милованова Тараса Высоцкого, который сейчас и отвечает за аграрные вопросы.

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Украины Тарас Высоцкий

Также "на выход" стоят министр здравоохранения Зоряна Скалецкая за постоянные скандалы в министерстве, министр соцполитики Юлия Соколовская, которую может заменить нардеп Галина Третьякова. Последнюю называют близкой к орбите влияния Ермака. "С Третьяковой уже было собеседование, она не против, да она и изначально хотела в министерство. Вопрос только в том, кого ставить вместо нее в комитете, там не так много сильных кандидатов", - комментирует собеседник в партии. Также в список на выход входит министр финансов Оксана Маркарова и даже министр обороны Андрей Загороднюк. А вот министерство энергетики и экологии, которое возглавляет Оржель, пока разделять не планируют.

Также сразу несколько источников в Офисе президента сообщили "Апострофу" о том, что в правительстве в результате очередного переформатирования может появиться дополнительный вице-премьер-министр, который будет заниматься вопросами инвестиций. "Эту должность готовят под нынешнего главу Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышова. Поговаривают, что не обошлось без позиции заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова, который занимается коммуникациями с регионами, а также Ермака. Впрочем, не исключено, что данное назначение все-таки поставят на паузу: этот перевод снова приведет к провалу в одном из ключевых регионов страны. Дело в том, что Чернышов работает в Киевской области с октября и, по большому счету, еще не успел ничего сделать. Если же его уволить и назначить нового главу ОГА, о каких-то подвижках в этой области можно будет забыть еще на полгода. А на носу местные выборы", - рассказал нам источник в Офисе президента.

Помимо "зачистки" Кабмина и Офиса президента для Ермака очень важно наладить контакты с Верховной Радой. И здесь ему будет гораздо сложнее, нежели опытному интригану Богдану. "У нас на днях была встреча с Ермаком и заместителями глав фракции. Должна была еще произойти встреча с фракцией, но у него не нашлось времени. Его эффективность по работе в парламенте станет понятна после того, когда под куполом начнутся важные голосования", - отметил источник в партии.

На фоне постоянных вызовов на внешнеполитической арене, которыми Ермак занимался в качестве малозаметного помощника президента, теперь ему уже в качестве руководителя Офиса Зеленского предстоит "закрыть" всю внутриукраинскую повестку. Насколько эффективно будет происходить работа Банковой при неопытном Ермаке станет понятно уже достаточно скоро – после первой волны кадровых решений…