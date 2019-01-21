Свободные, но не честные: в чем опасность президентских выборов

Проведение президентских выборов в условиях манипуляций или фальсификаций со стороны власти может привести не просто к сомнению в легитимности результатов, но и к серьезной дестабилизации ситуации в стране, особенно в условиях значительных внутренних напряжений и продвижения многими кандидатами тезисов, которые углубляют внутренние, считают эксперты Международного центра перспективных исследований. Чем обусловлены подобные сомнения - читайте в материале "Апострофа".

Сегодня мы уже видим признаки того, что нынешние выборы рискуют стать самыми грязными за всю историю независимой Украины. СМИ пестрят сообщениями о возможной организации подкупа избирателей, создании соответствующих сетей и "усовершенствования" старых технологий (анкеты единомышленников и т.д.), упоминая также о различных форматах потенциальной фальсификации и вариантов применения административного ресурса. Кроме того, невооруженным глазом можно увидеть усиление присутствия "преданных" действующему президенту людей в областных государственных администрациях и на руководящих должностях в силовых ведомствах по всей Украине. Ко всему этому можно добавить и возможную ангажированность самой ЦИК. А о решении правительства выплатить по полутора тысяч гривен "предвыборной субсидии" 4 миллионам семей иначе, чем использование власти в предвыборных целях не назовешь.

Все это очень тревожные и все более серьезные сигналы. Мы можем иметь выборы, которые при сохранении внешних признаков свободного волеизъявления будут не честными и, таким образом, их результат может стать нелегитимным для значительной части общества. Это будет гораздо худшие последствия, чем проигрыш "желаемого" кандидата, на рост рейтингов которого брошены все ресурсы.

Враги Украины хотят не столько победы условного "пророссийского" кандидата - они уже имеют опыт того, что даже самый пророссийский кандидат на посту президента будет вынужден проводить проукраинскую политику. Врагам Украины нужен провал легитимности украинских выборов, демонстрация миру, что Украина фальсифицирует выборы и использует админресурс несмотря на то, кто у власти - пророссийский или прозападный политик. На фоне массового подкупа, контроля СМИ, ограничений прав оппозиции, использование админресурса и силовых ведомств в интересах власти, без сомнения, что снова буден поднят тезис о том, что Украина - это "failed state", поддерживать и сотрудничать с которой - безнадежное и бесперспективное дело.

Это должен осознавать каждый ответственный политик и государственный деятель. Это должен понимать и каждый украинский избиратель, которого будут пытаться втянуть, обещая "копейку" за голос в разных электоральных схемах (так называемых "каруселях" и т.д.). Хватит заниматься программированием бедности и воспринимать выборы как рынок, голосуя за того, кто больше даст. Время делать осознанный выбор на основе критической оценки кандидатов и их предложений. Ни одна предвыборная "тысяча или полторы" не стоит потери государственности, тысяч погибших на Востоке Украины, которые защищали нашу независимость и тех, кто до сих пор продолжает это делать.

На самом деле, Украина имеет не только "внешнего" врага. Еще есть внутренний, который сидит на плече почти у каждого украинца и как мантру повторяет фразы: "я ничего не решаю", "как бы я не проголосовал, все равно мой голос отдадут кому надо", "политика - это грязное и не моя дело", "все политики одинаковые", "проголосую за того, кто больше даст"... Нужно осознать, что любые выборы - это время остановиться, оглянуться назад и подумать, что происходило в стране, что удалось сделать и кому за это благодарить, а что - нет, почему так произошло, кто недоработал, не оправдал нашу ожидания и не выполнил данные им обещания.

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У каждого есть свои фавориты, которые имеют соответствующие предложения относительно изменений в стране. Не стоит верить им на слово, просто надо соотнести их предложения с нашей сегодняшней жизнью и ответить на три ключевых вопроса: совпадают ли ваши проблемы с тем, что предлагает делать кандидат? Возможно ли, с точки зрения вашего жизненного опыта, решить указанные проблемы предложенным политиком путями? Выполнял ли политик, голос за которого вы собираетесь отдать, свои обещания раньше?

Такой достаточно простой анализ может привнести в наш выбор рациональность и сделать его более осознанным и ответственным.

Вопрос, кто победит на выборах на самом деле является второстепенным, ведь критически важным является сохранение легитимности и легальности процесса, который должен быть прозрачным, свободным и максимально честным. В ситуации тотального недоверия граждан к государственным институтам демократические выборы являются чуть ли не последним шансом избежать большого социального возмущения, неконтролируемых массовых акций протеста, которые могут столкнуть Украину с края пропасти в сети глубокого и, вполне вероятно, безвозвратного хаоса.

Срыв избирательного процесса с большой вероятностью глубоко дестабилизирует нашу страну и может привести к Майдану 3.0. При таком сценарии Украину ждет большая политическая нестабильность, широкие массовые акции протеста. Кроме того, высокой будет вероятность уличного насилия. В такой ситуации наша страна вплотную окажется на пороге вхождения в разряд "failed state". Существует высокая вероятность, что таким положением вещей захочет воспользоваться Россия, как минимум сможет расширить зону своего эффективного контроля или даже оккупации. Другой стороной данного сценария может стать введение в Украине действующей властью военного положения и, как следствие, авторитарного правления.

Для того, чтобы избежать такого развития событий нам всем, кого волнует не власть, а страна, необходимо объединиться против фальсификаций, подкупа избирателей, применение насилия и всех других возможных мероприятий, направленных на срыв выборов и лишения украинцев права на свободное и честное волеизъявление.

Поэтому было бы целесообразно создать публичную платформу для коммуникации, фиксации нарушений и координации действий всех участников. Безусловно, в Украине есть соответствующие общественные организации, которые внимательно и придирчиво следят за избирательным процессом, однако, к сожалению, их усилий для преодоления или хотя бы минимизации определенных угроз будет недостаточно, так как некоторые из них, не без основания, подозреваются в подыгрывании тем или иным кандидатам, политическим силам или поддаются другим внешним факторам воздействия.

Нам же нужна широкая коалиция за честные выборы, объединение всех, кто заинтересован в настоящей, а не фасадной демократии. Как это сделать? - Ответ очень прост. Всех кандидатов, которые действительно готовы побороться за власть с целью изменения к лучшему, должны быть заинтересованы в том, чтобы выборы были честными, правила игры - равными и одинаковыми для всех. Не заинтересованы в этом могут быть только те, кто планирует фальсификации или же есть фейковыми, техническими или подставными лицами. Поэтому все настоящие и честные кандидаты должны объединиться в одну платформу за честные выборы. Они могут спорить о тех или иных реформ, вопросов внутренней или внешней политики, но единственное, где они их действия должны быть согласованными - о необходимости честных выборов. Им - и нам - нужны честные выборы. Иначе проигрывают все - и они, и мы, и вся страна.