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Скандал с российскими наблюдателями: почему это выгодно Украине и России

Киев и Москва не заинтересованы в улучшении отношений

Дмитрий Галкин, российский политический обозреватель, специально для "Апострофа" пятница, 8 февраля 2019, 16:24
Киев и Москва не заинтересованы в улучшении отношений Фото: EPA/UPG

Верховная Рада приняла поправки к избирательному законодательству, которые не позволят гражданам России быть наблюдателями на украинских выборах. Тем не менее, Россия собирается отправить своих представителей в Украину мониторить выборы. Чего Москва пытается этим добиться, "Апостроф" рассказал российский политический обозреватель Дмитрий Галкин.

Москва и Киев одинаково заинтересованы в том, чтобы отношения ухудшались, чтобы оставался конфликт в публичном пространстве, чтобы не уходила тема напряженности отношений в информационном пространстве, чтобы не было возможности реализовать достаточно жесткие общественные требования. И в Украине, и в России есть запросы, направленные на восстановление отношений. Но поскольку Москва и Киев в этом не заинтересованы, они будут делать все возможное, чтобы этот запрос нельзя было реализовать принципиально.

Поэтому Киев создает проблему с наблюдателями. Я не понимаю, в чем опасность того, что приедет [примерно] 20 человек и понаблюдает. Тем более, что в составе делегации ОБСЕ граждане России будут занимать не самую большую долю, поэтому их мнение никак не скажется на оценке выборов делегацией ОБСЕ. Это абсолютно искусственно созданная проблема, которую Москва с удовольствием подхватила. Казалось бы, ну хорошо, не пускают, так не пускают. Нет, надо обязательно прислать наблюдателей. Понятно, что это делается для того, чтобы эта тема постоянно оставалась в информационном пространстве.

Поскольку российская власть также хорошо понимает, что граждане России очень устали от постоянных обвинений в адрес Украины и попыток представить Украину врагом России, она теперь меняет тактику: оказывается, Россия хочет "дружественных" отношений, а Киев вот так на это реагирует.

Что еще Россия может предпринять? Может быть, подаст жалобу в ОБСЕ, потребует заключить, что выборы не соответствуют стандартам. Но, конечно же, ОБСЕ этого делать не будет. Все останется в пространстве разговоров.

Каких-то членов российской делегации ОБСЕ российские власти, наверное, попросили бы дать негативную оценку украинским выборам. Может быть, большинство из них бы и пошли на это. Но это бы никак не повлияло на оценку ОБСЕ. Зато теперь российская власть говорит, что в Украине точно собираются сфальсифицировать выборы, потому что именно россиян удалили. Все равно ведь мнение российских делегатов ОБСЕ было бы важно только для российского информационного пространства. И теперь у России все козыри на руках, потому что не надо доказывать, что "наши ребята заметили то, чего не заметили европейцы".

Для них главное разговоры. Слава богу, что Киев и Москва не пойдут на эскалацию вооруженных действий, поскольку война в обеих странах совершенно непопулярна. Россия увидела, что даже обострение ситуации на других направлениях – например, морские конфликты – тоже совершенно не воспринимается российским обществом. От событий в Керченском проливе поддержка власти россиянами совершенно не выросла – это все социологические опросы зафиксировали.

При этом от своей тактики ни одна из сторон отказываться не будет. Конечно же, российская власть будет всеми силами пытаться сохранить хоть в каком-то более-менее дееспособном состоянии квазигосударства ДНР и ЛНР.

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