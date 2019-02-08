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​Ей законы не писаны: стало известно о хитром плане России по выборам в Украине

пятница, 08 февраля 2019, 09:58

Не смотря на запрет, одобренный накануне Верховной Радой, Россия собирается отправить двух наблюдателей на выборы в Украине.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

По информации газеты, 11 февраля двое гражданок России прибудут в Украину для мониторинга выборов по мандату Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Речь идет о Кристине Богдановой из Российского фонда свободных выборов и Елизавете Борисовой из Российского общественного института избирательного права.

Издание отмечает, что эти кандидатуры были выбраны не случайно, поскольку они не подпадают под ограничения въезда для мужчин 16-60 лет, введенное в Украине с военным положением, а также являются представительницами неправительственных организаций.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о запрете участия гражданам России наблюдателями на выборах в Украине. Закон №9524 поддержали 232 депутата.

Поэтому официальными наблюдателями на выборах не могут быть граждане страны, которую Рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом. А также граждане, участие в процессе наблюдения которых инициировала Россия.

Как сообщал "Апостроф", известный карикатурист Сергей Елкин нарисовал едкую карикатуру о вмешательстве Кремля в выборы президента Украины.

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