Без надежды на украинцев в России: почему голосование за рубежом грозит провалом

На президентских выборах 2019 года Украина закрыла все свои избирательные участки в России. По мнению многих отечественных дипломатов и политиков, это верное решение во время войны с РФ. Украинцев, проживающих в стране-агрессоре, не лишили возможности проголосовать, а разбросали по близлежащим странам. Теперь для голосования нужно потратить немало времени и денег. Вряд ли многие захотят воспользоваться такой инициативой. Но как утверждают в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Украина много не потеряет. О том, почему на голоса украинцев из РФ рассчитывать бесполезно, и как организовано голосование за рубежом, узнавал "Апостроф".

Мало бюллетеней

В 2014 году на внеочередных выборах президента голосовать за рубежом пришли почти 73 тысячи украинцев. Наиболее активно участвовали в выборах Испания, Италия, Молдавия. Но это все равно не те цифры, на которые рассчитывали в Центральной избирательной комиссии. Так, по данным ЦИК, было напечатано около 475 тысяч бюллетеней на 114 избирательных участках за границей. Но не все были использованы.

Конечно, глаза режет скромное количество бюллетеней. Ведь украинцев за границей живет в разы больше. Министр социальной политики Андрей Рева в сентябре прошлого года говорил, что сейчас на постоянной основе за рубежом работают три миллиона украинцев. И это без учета тех, кто выехал ранее.

Цифра довольно впечатляющая, даже половина этих потенциальных избирателей смогла бы повлиять на результаты выборов. Но, по данным ЦВК, бюллетеней за границу в этом году также напечатали мало - 420 тысяч.

Сложная процедура

Каждый избиратель имеет право проголосовать за пределами государства. В первую очередь, нужно иметь украинское гражданство. Если гражданин состоит на консульском учете, ему достаточно проверить наличие своих инициалов в Госреестре и сверить всю информацию. Если же по каким-то причинам избиратель не состоит на данном учете, он может обратиться в ближайшее дипломатическое учреждение для предоставления информации.

Конечно, не все украинцы спешат рассказывать о своем местоположении, жертвуя возможностью проголосовать. А те, кто проявляют желание, сталкиваются со многими проблемами. Так, практически в каждой стране только по одному избирательному участку, как правило, при посольствах и консульствах. Есть исключения: например, в США и Польше - 4. Но до них нужно еще добраться, потратить немало времени и ресурсов. Некоторым приходится ездить так два раза: сообщить консульству о наличии ошибок и на само голосование.

Те, кто временно покидают страну как раз в период выборов, могут в Украине обратиться в отдел реестра избирателей по месту регистрации и сменить точку голосования в иностранном государстве.

Сложная процедура, особенно для тех, кто проживает за рубежом на постоянной основе, отталкивает большую часть украинцев исполнить свой долг. Именно поэтому мы видим такие скромные цифры проголосовавших. Об этом говорят и в ЦИК.

"Конкретной статистики сейчас невозможно предугадать, все будет зависеть от явки избирателей. У нас есть информация об их количестве, но неизвестно, сколько действительно придет", - прокомментировал "Апострофу" член ЦИК Евгений Радченко.

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Смогут ли проголосовать украинцы из России

В более сложной ситуации оказались украинцы в России. Президентские выборы 2019 года станут первыми, которые не будут проводиться на территории РФ. Точнее здесь не будут работать три избирательных участка.

"Мы считаем, что проведение свободных и честных выборов там (в России, - "Апостроф") невозможно, лишено политического и юридического смысла, а для тех, кто решит принять в них участие, - просто опасно", - объяснил такое решение министр иностранных дел Павел Климкин. Взамен украинцы смогут проголосовать в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Но даже если бы избирательные участки в РФ работали, массового голосования там не наблюдалось бы, рассказала "Апострофу" координатор общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"В 2010 году в России проголосовали 4500 избирателей, в 2014 году - 1153 человека. Очевидно, это не то количество, которое может повлиять на результат", - считает Айвазовская.

Произошли изменения по избирательным участкам и в других странах. Например, в Катаре и Чили их открыли, а в Румынии и Словакии с двух сократили до одного. В целом, количество участков по сравнению с президентскими выборами 2014 года уменьшилось - со 114 до 101.

В ЦВК отмечают, что это не их решение. "Представление от МИДа", - объяснил Радченко.

Возможны ли фальсификации

Впрочем, в украинском политикуме считают, что никаких фальсификаций на выборах за рубежом не будет.

"Практически за все время выборов не наблюдались ни нарушений, ни фальсификаций. На многих избирательных участках работают наблюдатели, которые следят за процессом. Да и число желающих проголосовать настолько мало, что нет необходимости в фальсификациях", - считает нардеп от "Блока Петра Порошенко", экс-председатель "Комитета избирателей Украины" Александр Черненко.

Общественный деятель Ольга Айвазовская более осторожна в этой теме. "Мы не можем утверждать, будут или нет какие-то фальсификации. Это зависит от многих обстоятельств, например, кто будет членами комиссий", - ответила собеседница "Апострофа", отказавшись делать какие-либо прогнозы.

В Польше, которая является популярной страной среди украинцев, по различным подсчетам сейчас живут и работают около двух миллионов украинцев. Это серьезная цифра для президентских выборов. Будут ли голосовать хотя бы половина заробитчан - риторический вопрос. По словам экспертов, мало кто захочет прийти в посольство и заявить о себе. Впрочем, реальный вклад украинцев за рубежом в результат выборов покажет голосование 31 марта.