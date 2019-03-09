Технология Путина и другие сюрпризы: как будут побеждать фавориты президентской гонки

Выборы президента 2019 - самые непредсказуемые. Даже меньше, чем за месяц до голосования ни эксперты, ни социологи не берутся утверждать, кто одержит победу. Впрочем, различные центры социологических исследований выделяют пятерку лидеров гонки - это Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко и Юрий Бойко/Александр Вилкул. Именно их предвыборные кампании "Апостроф" вместе с политическими экспертами проанализировал и определил, с чем пытаются кандидаты выиграть выборы.

"Защитник нации" Петр Порошенко

Действующий президент выбрал тактику "защитника нации". Он смело отождествляет себя с государством. "Не будет Порошенко - не будет Украины", - так звучит основной посыл Петра Алексеевича, отмечают эксперты.

"Акцент делается на том, что за пять предыдущих лет был заложен прочный фундамент для становления Украины как великой державы. И именно этот фундамент в течение следующих пяти лет должен привести к качественным изменениям в государстве", - говорит "Апострофу" политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко. Причем эти изменения Порошенко привязывает к вступлению Украины в Евросоюз и НАТО, реальная интеграция в которые, согласно его программе, начнется в 2023 году.

"На часть электората это действует. Более того, многие избиратели Порошенко готовы простить все воровство за время правления, лицемерие, кумовство, коррупцию за один лозунг - "Геть від Москви", - рассказывает "Апострофу" политолог Андрей Золотарев.

Кампания Порошенко построена на "страхе, армии, языке и вере". Томос в последнее время ушел из информационного пространства, несмотря на постоянные разговоры Петра Алексеевича о нем и туры по стране. Скандалы вокруг коррупции в армии среди приближенных людей к президенту также не играют в пользу Порошенко.

"Остается мова. Но и здесь проблемы. Потому что до сих пор не могут принять соответствующий законопроект", - констатирует Петренко.

Поэтому кандидат постепенно "слился" в социалку. Он заговорил о бедности, затронул экономическую тему. "То есть перешел на уровень элементарного популизма. Хотя на старте кампании именно Порошенко одним из первых всех конкурентов назвал полулистами", - продолжает эксперт Петренко.

Сергей Гайдай технологии штаба Порошенко называет технологиями президента РФ Владимира Путина. "Это типичный признак русского мира по-украински", - уверен политтехнолог.

Гайдай отмечает, что к этим технологиям относятся и административный ресурс, который у президента используют на полную мощь. По мнению политэксперта Золотарева, в связи с этим кампания Порошенко является наиболее успешной среди опытных кандидатов-политиков.

"Ваше государство" Юлия Тимошенко

В свой третий раз на президентских выборах Юлия Владимировна настроена выиграть у всех. Поэтому ее команде придется работать на полную мощь, отмечают эксперты.

Начали с "Нового курса" - программы Тимошенко, где представлено ее видение развития многих сфер страны. По словам экспертов, лидер "Батькивщины" предложила наиболее комплексный программный подход внутриполитических преобразований, в частности, снятие неприкосновенности с президента, судей и депутатов; уменьшение количества народных депутатов с 450 до 350 и многое другое.

Всего "Новый курс Украины" состоит из пяти блоков - новая стратегия мира и безопасности; новая народная Конституция; новая экономическая стратегия; новая социальная доктрина; новая молодежная политика.

Идея представить это публично и обговорить с экспертами была хорошей. Но не получила ожидаемого фидбэка от населения, говорят политологи.

"Я думаю, Тимошенко сейчас будет говорить исключительно о социально-экономических вопросах, тарифах. И самое главное - о наказании за коррупцию окружения Порошенко", - предполагает Золотарев, вспоминая об обещании Юлии Владимировны посадить друзей Петра Алексеевича.

Гайдай в разговоре с "Апострофом" охарактеризовал кампанию Тимошенко в нескольких словах - "я приду и буду вашим государством".

Пока это "государство" не выводит Юлию Владимировну на первое место социологических вопросов. Хотя, как обращают внимание социологи, очень часто избиратель Тимошенко не признается, что он поддержит ее. Такой феномен был характерным и для президентских выборов 2010 года. Поэтому реальный процент поддержки Юлии Владимировны 31 марта может оказаться выше, подчеркивают эксперты.

Прибавить в рейтинге Юлии Тимошенко, по мнению политэксперта Золотарева, помогли бы месседжи по Донбассу, которые в штабе Тимошенко с момента выдвижения кандидата не вспоминают.

"Слуга народа" Владимир Зеленский

У кандидата-комика, по мнению экспертов, наиболее успешная предвыборная кампания. Хотя есть и свои недочеты.

"Зеленский использует стратегию под названием "не делать ничего, пока труп противника не проплывет мимо", - так описал кампанию комика политтехнолог Сергей Гайдай.

Особо разворачивать кампанию для попадания в тройку лидеров ему не пришлось. "Зеленский играет на чувствах того населения, которое против всех, которое разочаровано в происходящем. Он пытается себя позиционировать как внесистемный кандидат, у которого нет шлейфа "договорняков", никакого политического запаха, можно сказать", - прокомментировал "Апострофу" политолог Игорь Петренко.

Конечно, роль Зеленского в фильме "Слуга народа" также придала ему бонусов. И как утверждают многие эксперты, избиратель может проголосовать за образ из фильма, которым Владимир Зеленский не является в реальности.

Как бы там не было, штаб кандидата работает на полную мощь. Они решили сделать ставку на социальные сети, пытаясь привлечь к себе в кампанию молодежь. Но поддержка в соцсетях - это не поддержка на избирательном участке. Поэтому существует проблема, что избиратель Зеленского в последний момент откажется идти голосовать, говорят эксперты.

"Кроме того, очень важно, как команда будет защищать свои результаты, есть ли у них свои люди в комиссиях, опытны ли они, готовы ли отстаивать его интересы, пристально следить за фальсификациями", - акцентирует внимание Петренко.

"Весна покажет, кто где воровал", "Весна придет - садить будем", - смело заявляют билборды с рекламой Зеленского. Используя в кампании современные технологии, лозунги в команде решили делать доступные с популистским акцентом. Но главная фишка - максимально включать избирателя в предвыборный процесс, предлагая ему совместно создавать программу кандидата, выбрать главу СБУ, Министерства иностранных дел и т.д.

"Но чем меньше Зеленский действует (в общественной плоскости: меньше дает интервью, участвует в политических шоу, - "Апостроф"), тем меньше он показывает свою некомпетентность и неподготовленность к политике. Это будет получаться, пока он лидер гонки", - уверен политтехнолог Гайдай.

И даже предполагаемая связь с олигархом Игорем Коломойским ему не будет вредить. "Эту тему наиболее используют порохоботы. Но она постепенно приедается и уже не воспринимается как сенсация или момент, который может навредить. Ведь в ответ можно спросить, чем Порошенко лучше Коломойского", - резюмирует Петренко.

По словам экспертов, "отношения" с Коломойским играют только на руку Зеленскому. Ведь не у каждого кандидата есть прямой доступ к самому популярному телеканалу страны.

"Честный" Анатолий Гриценко

У Гриценко надеются, что долгожданное объединение с лидером "Самопомочи" Андреем Садовым вернет Анатолия Степановича в тройку лидеров.

"Но я думаю, что это объединение может дать ему импульс, чтобы побороться за 4 место. Оно, конечно, не призовое. Но дает хорошую перспективу на парламентские выборы, которые станут третьим туром президентских", - прогнозирует Золотарев.

Пока же Гриценко продолжает себя "продавать" электорату как самого честного и справедливого кандидата в президенты, готового бороться с коррупцией.

Ближе к выборам Анатолий Степанович стал невзрачным, его кампания практически стоит на месте, говорят эксперты. Он пытается говорить умные вещи, "но это непонятно народу", считает политолог Петренко. Впрочем, по его словам, время исправить ситуацию у Гриценко еще есть.

Любители ностальгии Юрий Бойко и Александр Вилкул

Совсем недавно эти два политики были представителями одной партии - "Оппозиционного блока". Но ближе к президентским выборам их пути разошлись, хотя кампании у них схожи - со схожей ностальгией по тому, как хорошо было раньше, объясняет Гайдай.

Оба выступают за мир и стабильность, разрешение конфликта на Донбассе. Главным их "источником вдохновения" являются провалы в политике действующей власти.

"Нужно сказать, что у них есть основания для этого, есть цифры, которыми они апеллируют", - акцентирует Петренко.

Естественно, и Бойко, и Вилкул продолжат затрагивать темы защиты русскоязычного населения в Украине, ветеранов Второй мировой войны.

Оба являются удобными любому кандидату во втором туре. Как отмечают политологи, именно с такой целью Администрация президента может активно раскручивать Бойко. Потому что в случае тандема во втором туре Порошенко и Бойко, то, конечно, лавры достанутся Петру Алексеевичу.