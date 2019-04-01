Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

В Украине 31 марта состоялись выборы президента. По данным национального экзитпола, наибольшее количество голосов украинцев получил Владимир Зеленский – у него 30,6%, на втором месте Петр Порошенко с 17,8%, а на третьем – Юлия Тимошенко, у нее 14,2%.

Впрочем, сейчас Центризбирком продолжает подсчет голосов, а официальные данные голосования там обещают огласить в ближайшие дни.

О том, что результат выборов - это протоколы с мокрыми печатями, поспешила заявить и Юлия Тимошенко. Так, команда лидера "Батькивщины" также провела экзитпол и утверждает, что во второй тур выходят Зеленский (27%) и Тимошенко (20,9%). А действующий гарант, согласно данным штаба Юлии Тимошенко, занимает третье место с 17,5%.

О том, как прошел день голосования в штабах пятерки лидеров и как встречали первые результаты команды кандидатов - читайте в эксклюзивном репортаже от корреспондентов "Апострофа".

Недоразумение у Гриценко

Анатолий Гриценко проголосовал около полудня. При этом с ним приключилось небольшое недоразумение. Точнее, оно произошло с его супругой, известной журналисткой Юлией Мостовой - она не нашла себя в списках избирателей, а потому не смогла проголосовать.

Кстати, несколькими днями ранее Мостовая видела свою фамилию в реестре избирателей, а потому инцидент на избирательном участке вызвал удивление и негодование. Анатолий Гриценко в связи с этим заявил, что нынешняя власть в Украине таки "злочинна". Правда, через некоторое время Юлия Мостовая все же смогла проголосовать, но осадок, очевидно, остался.

Пресс-центр в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко, который расположился на сонной улице Ильинской в столичном районе Подол, начал работу в 18.00. Для журналистов был организован скромный буфет без спиртного. Впрочем, представителей СМИ собралось не так уж и много, хотя около десятка телеканалов все же приехали освещать работу штаба.

После обнародования первых данных экзитполов в 20.00 к журналистам вышел глава избирательного штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак. По его словам, представленные цифры, в принципе, соответствуют реальной картине. С другой стороны, добавил он, штаб Гриценко надеялся на гораздо лучший результат своего кандидата.

"Я не хочу никого ни в чем обвинять, мы сделаем потом тщательный анализ… Но мы четко понимаем что 4-5%, которые могли бы быть точно наши, отошли другому кандидату, - сказал он. При этом Чумак не назвал кандидата в президенты, к которому, по его мнению, отошли голоса Гриценко.

Касательного того, будет ли команда Гриценко поддерживать кого-то из кандидатов во втором туре выборов, то такое решение будет приниматься позже, отметил Виктор Чумак.

Сам Анатолий Гриценко появился в штабе ближе к 21.00. Бодрый, подтянутый, он совсем не выглядел подавленным или огорченным. Кандидат в президенты начал с того, что поблагодарил всех членов своей команды: "Я думаю, что мы сделали все, что смогли". Он также заявил, что его команда начинает подготовку к парламентским выборам, которые состоятся в октябре. Озвучил Гриценко и свою позицию в отношении кандидатов, которые, судя по всему, будут бороться за президентское кресло во втором туре. "Я не хочу еще 5 лет обмана и мародерства, и поэтому ни при каких условиях не поддержу Петра Порошенко. Я его хорошо знаю", - сказал он. Но призывать голосовать за Владимира Зеленского он тоже не может, так как, наоборот, его совсем не знает, отметил Гриценко.

Ответив на 5 вопросов журналистов, Анатолий Гриценко удалился. Вскоре штаб стали покидать и представители СМИ, неторопливо дожевывая бутерброды и допивая кофе.

Пинг-понг и PlayStation у Зеленского

Атмосфера в штабе Владимира Зеленского оказалась настолько неформальной, насколько это вообще возможно. Шоумен арендовал пространство в КВЦ "Парковый", там, где расположена знаменитая вертолетная площадка Януковича, и, как шутили в самой команде Зеленского, сделано это было для того, чтобы перекрыть пути отступления для власть имущих и "старых политиков" в случае победы лидера "Квартала".

фото: Евгеній Котенко/Апостроф

Рабочее пространство в штабе Зеленского напоминало больше модную тусовку или презентацию нового клипа Олега Винника, но никак не политическое мероприятие: на столах - легкие закуски, шампанское и вино на выбор. Рядом - зоны для непринужденного фана: настольный теннис, аэрохоккей, PlayStation. Фоном - модный британский лаунж и шутки Евгения Кошевого, Сергея Сивохи и Валерия Жидкова, которые пришли поддержать кандидата.

О том, что здесь все-таки ждут избрания нового президента, напоминали лишь фигуры экс-главы Минфина Александра Данилюка, экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичуса и спикера Зе-команды Дмитрия Разумкова, а также периодические брифинги, на которых Разумков сообщал журналистам, о том, какие нарушения фиксируют на местах их наблюдатели.

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"Фиксируем большое количество "мертвых душ". Возможно, они будут использоваться в качестве манипуляции. Еще есть подвоз. Скорее всего, используется административный ресурс. Фиксируется наличие "контролеров", так называемых. Это может свидетельствовать, что работают, так называемые "сетки", - отметил спикер команды кандидата Дмитрий Разумков.

Ближе к закрытию избирательных участков нардеп Мустафа Найем написал в своем Facebook, что штабы Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре. Эту новость в штабе Зе встретили достаточно прохладно, а Дмитрий Разумков отметил, что все это глупости, которые не стоит и комментировать.

За полчаса до закрытия избирательных участков в штабе появился Владимир Зеленский. Но первым делом шоумен взял в руки не микрофон… а ракетку для настольного тенниса и сыграл партию с одним из журналистов. Проиграв, Зеленский направился на сцену, аккурат, к оглашению результатов. К этому моменту в конференц-зале "Паркового" собралось так много журналистов, что каждый шаг давался кандидату с трудом. Благо, бодигарды шоумена работали уверенно, и Зеленскому удалось взойти на сцену.

"Пиджак просто… извините… я должен это сделать", - оправдывался кандидат, принимая официальный вид, надевая верхний элемент мужского костюма.

Ровно в 20.00 со сцены были оглашены результаты двух экзитполов: ТСН и национального опроса, согласно которым Владимир Зеленский далеко вырвался вперед, оставив позади себя как действующего гаранта Петра Порошенко, так и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

"Я очень благодарен каждому из вас. Это только первый шаг к большой победе. Я благодарен каждому журналисту… с разных каналов, не важно, какие они - прямые или кривые. Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали сегодня не "по приколу". Как вы видите, экзитполов - много, победитель - один", - отметил кандидат и быстро ретировался, сославшись на занятость.

Правда, ближе к полуночи Зеленский сделал еще один выход к прессе, где рассказал, что готов к дебатам после первого тура, и ответил на самый важный вопрос: что он скажет при встрече Путину.

"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: наконец-то вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег, за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации конфликта в Крыму и на Донбассе, и помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути", - резюмировал Зеленский.

"Козырь" Порошенко

Спокойствие и полный релакс. Эти слова точно характеризуют кампанию Петра Порошенко последние две недели. Команда президента спокойно готовилась к первому туру выборов, напоминая всем избирателям о недопустимости реванша пророссийских сил. Петр Алексеевич активно ездил по регионам страны, охотно фотографировался со своими поклонницами и пытался по-тихому выходить из всех политических скандалов. Флегматизму Порошенко удивлялись и некоторые политики в разговоре с "Апострофом". "У них явно в запасе - какой-то козырь", - предполагали они.

Штаб президента в день выборов открылся около 12 часов дня. Разместился он вблизи офиса партии "Блок Петра Порошенко" - в "Мыстецком арсенале". Целый день здесь также была спокойная атмосфера, никто никуда не спешил. "Тамадой" мероприятия был руководитель пресс-службы Администрации президента Андрей Жигулин. Первый брифинг для журналистов прошел в 13.30. На нем нардеп от БПП Максим Саврасов вкратце рассказал о первых нарушениях на избирательных участках.

"Все мелкие нарушения, зафиксированные по состоянию на 8 утра, были разрешены к половине девятого", - главная тема выступления.

Более детально о нарушениях рассказал его коллега и депутат Сергей Алексеев. Точнее, примеры громких и ужасающих фальсификаций он не привел, только более детально назвал, в каких областях их наблюдатели столкнулись с нарушениями.

Брифинги членов команды - это было едва ли не единственное разнообразие дня в штабе. А главным развлечением, конечно же, - фуршет. Большого выбора на столах не было, ограничились бутербродами, кексами, пирогами, бургерами и сосисками. Запивать официанты предлагали кофе, чаем и соками. Хотя мужчин, которые обслуживали гостей штаба, очень тяжело назвать официантами - их лица были угрюмые, серьезные, а при виде камер, просили их не фотографировать. Они больше напоминали сотрудников Государственной охраны, которых замаскировали под официантов, отмечали многие присутствующие.

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Кстати, охраны в штабе было предостаточно. Даже больше, чем журналистов. Весь день они получали удовольствие от жизни: неспешно пили кофе, кушали и общались. Потому что охранять особо некого было. Депутатов было немного: вышеупомянутые Саврасов, Алексеев, Владимир Арьев, Мария Ионова, Артур Герасимов, Дмитрий Белоцерковский, сотрудник АП Владимир Горковенко.

Один из них, который предпочитает игнорировать журналистов в парламенте, в штабе с удовольствием разговорился. "По данным одного экзитпола, даже не нашего, Тимошенко занимает только четвертое место. А Бойко - на третьем", - рассказывал он со счастливой улыбкой. Во втором месте Порошенко он был уверен.

Однако, прогнозы нардепа не совсем оправдались. О пятерке лидеров становится известно уже к восьми часам вечера из результатов национального экзитпола. Зеленский - лидер первого тура, Порошенко отстал на 10 %, а на третьем месте - все-таки Тимошенко.

После оглашения результатов в штаб приехал Порошенко со своей женой Мариной. Послушать его речь собрались нардепы Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Валерий Карпунцов, министры Евгений Нищук, Владимир Омелян, Иванна Климпуш-Цинцадзе. Все встретили президента бурными аплодисментами.

"Вы продемонстрировали, что являетесь ответственными гражданами. Как президент и гражданин я благодарен каждому из вас", - выступил Порошенко.

Всем, кто в первом туре проголосовал за Зеленского, Петр Алексеевич пообещал глубокий и предметный разговор.

"Я полностью понимаю мотивы вашего недовольства, я услышал вас и прошу - услышьте и вы меня", - добавил кандидат, сообщив, что готов к дебатам с Зеленским.

Громкие аплодисменты и счастливые лица членов команды - это единственное, чем ограничились в штабе Порошенко. После его выступления все постепенно начали расходиться, ведь никакого "корпоратива" не намечалось. "Теперь нужно выспаться", - устало ответил соратник действующего гаранта "Апострофу".

Как они будут выигрывать у Зеленского во втором туре, он не смог ответить. "Зеленский - это наша ошибка. Точнее, всех тех людей, которые не понимают, что у нас в стране идет война. Но главное мы сделали - "сбили" Тимошенко", - резюмировал собеседник.

Неоправданные надежды Бойко

Юрий Бойко стал первым из кандидатов, кто проголосовал на выборах. Опустив свой бюллетень в урну, он призывал всех граждан идти голосовать. "Я надеюсь, что явка будет сегодня высокая, потому что большинство людей хотят мира". Месседжи высокой явки и желания мира стали ключевыми во время работы штаба, который открыл свои двери в 13.00.

Екатерина Шумило/Апостроф

Сдержанная и скромная обстановка штаба, который уместился в двух небольших комнатах на Владимирской улице, не позволяла журналистам отвлекаться на интересных гостей, группу поддержки или алкоголь, так как все перечисленное в штабе отсутствовало. За час до окончания голосования Нестор Шуфрич и Юрий Мирошниченко дали небольшой брифинг. Шуфрич процитировал результаты некоторых экзитполов и снова призвал идти голосовать тех, кто еще этого не сделал.

"До выборов остается час, и еще есть шанс все изменить. То, что Зеленский проходит, интриги нет. Интрига - кто же второй кандидат? Я надеюсь, что люди не станут отдавать свой голос за кандидата, у которого нет шанса на второй тур. Лучше выбрать из тех, кто есть в лидерах. Сейчас за второй тур идет борьба между Порошенко, оппозиционеркой и оппозиционером. Я советую голосовать за мир, за Бойка. Иначе придется терпеть еще пять лет "покращення", - сказал он.

Юрий Мирошниченко рассказал о ключевых нарушениях на избирательных округах. Среди основных - фальсификация голосов, а также запугивание избирателей кандидата со стороны радикалов. "К сожалению, правоохранительные органы оказались неспособными организовать безопасность избирателей", - пояснил он.



Юрий Бойко вышел на брифинг уже после закрытия избирательных участков в сопровождении команды - бодрый и в веселом расположении. "Хочу поблагодарить всех, кто отдал свой голос за меня! Эта избирательная кампания была самая грязная кампания в истории Украины. Со стороны действующего президента были использованы все возможные манипуляции, чтобы повлиять на избирателя и результаты выборов", - заявил он.



Примечательно, что Бойко не скрывал оптимизма попасть во второй тур, несмотря на то, что на время брифинга (около 20.30) результаты экзитпола давали ему 9,8% голосов, отводя на четвертое место. Однако Бойко к результатам экзитпола отнесся недоверчиво. Он напомнил о страхе людей говорить правду, за кого они голосовали, и заявил, что его команда, параллельно ведет подсчеты голосов и рассчитывает на резервные голоса.



"Мы уверены, что при подсчете голосов мы будем иметь дополнительные резервы. Около 20% людей отказывались отвечать, за кого они голосовали, и мы считаем, что там именно наши голоса", - заявил он. Больше всего кандидата прогнозируемо поддержали на Востоке, где и находится его основной электорат. Он стал лидером в Луганской и Донецкой областях. По словам Бойко, основная задача сейчас - это "защитить своих избирателей".

Брифинг кандидата, предварительно назначенный на 00.00, был отменен, поэтому уже около 21.00 журналисты начали покидать штаб. В комментарии "Апострофу" Наталия Королевская сказала, что основная битва - впереди, на парламентских выборах. "Как только закончится второй тур президентских выборов, сразу начинаем подготовку к парламентским выборам", - подытожила она.

Закрытое совещание у Тимошенко

Штаб Юлии Тимошенко отличался скромностью, если сравненивать со штабами двух главных конкурентов - Порошенко и Зеленского. Относительно небольшое пространство арт-холла D12 на улице Десятинной открыло свои двери еще с полудня. На входе было много охраны, а на руки надевали браслетики почему-то бело-синего цвета.

фото: Евгеній Котенко/Апостроф

Команда Тимошенко уже с первой половины дня стала сообщать о нарушениях, подкупе, причем их, по данным соратников ЮВТ, было много. Несмотря на то, что на эту кампанию Юлия Владимировна возлагала большие надежды, никакой особенной помпезности в штабе не наблюдалось. Гостей угощали овсяным печеньем и кексами, алкоголем, в отличии от штаба Зеленского, решили не баловать, звучали ремиксы на украинские народные песни, а в зале наблюдался минимум штабистов ЮВТ.

Ближе к 16.00, когда уже можно было делать первые выводы о явке на выборах, в штабе пошло некоторое оживление, в толпе можно было заметить члена предвыборного штаба ЮВТ нардепа Елену Кондратюк и нардепа Алекея Рябчина. Однако большая часть членов команды находилась в другом помещении - на шестом этаже того же здания, где и проходили все встречи и обсуждения.

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"Если во втором туре будет Порошенко и Зеленский - это будет катастрофа для страны", - эту фразу корреспондент "Апострофа" услышал в разговоре двух представителей команды ЮВТ. И в целом было видно, что атмосфера в штабе достаточно напряженная: если в штабе у Зеленского играли в пинг-понг, то Тимошенко тщательно готовила вечернюю речь.

Ближе к 18.00 на брифинг вышел соратник ЮВТ нардеп Григорий Немыря. Он сообщил о фактах фальсификаций, которые зафиксировала их команда. "Мы наблюдаем подписание пустых протоколов, на 49 округе был зафиксирован масштабный вброс бюллетеней. Никуда не делись такие технологии, как "карусели" и исчезающие чернила", - сообщил он с трибуны.

К 20.00, когда официально заканчивается голосование, в штаб Тимошенко постепенно стали съезжаться гости, приехал певец Александр Пономарев, который, отвечая на вопрос "Апострофа", сказал, что приехал "поддержать Юлию Владимировну", а штабное меню пополнилось пирогами с грибами, закусками с сыром и орехами. Стали появляться результаты национального экзитпола, согласно которым ЮВТ - третья.

"Порошенко рисуют отрыв от нас 3%, нам рисуют отрыв от Порошенко 3%, но надо дождаться официальных результатов. Будем протестовать против результатов, чтобы признавали недействительными по отдельным участкам", - комментировал не под запись собеседник из окружения Тимошенко.

После 20.00 на брифинг вышли нардепы Сергей Соболев, Иван Крулько и Сергей Власенко, которые огласили, что по 18 тысячах обработанных участков, Зеленский набирает 27%, Тимошенко - вторая с результатом 20,9% и у Порошенко 17,5%. Отметив при этом, что не смогли репрезентативно представить данные из отдаленных сел, где у ЮВТ традиционно - высокие результаты.

"На территории Донецкой области, если сравнить с данными 2014 года - аномально высокая явка, в 4 раза больше. А там около года назад губернатором Донецкой области был назначен бывший руководитель областного СБУ. И там аномально активно действует СБУ, которая организовывает провокации", - заявил Власенко. После их брифинга к журналистам, наконец, вышла Тимошенко. С невозмутимым лицом и на неизменных каблуках ЮВТ начала свой брифинг.

"Кто-то сейчас из-за кулис пытается показать экзитполы как конечный результат кампании", - к сожалению, с приходом Порошенко к власти, настоящая демократия в Украине завершилась", - выступила ЮВТ.

"Мы уверены, что экзитполы, которые так уверенно говорят о прохождении Порошенко во второй тур, не соответствуют действительности. Мы будем проводить параллельный подсчет голосов, мы будем получать копии протоколов в электронной форме с каждого участка",- заявила Тимошенко, также призвав свою команду не вестись на провокации и защищать результат, так как "планируется силовое вмешательство людей Порошенко".

В команде ЮВТ также озвучили, что до конца следующего дня рассчитывают собрать оригиналы протоколов с мокрыми печатями и с оригинальными подписями и предъявить их обществу. "Прежде всего - протоколы. Никаких протестов не будет, это же выбор людей, мы его уважаем, но мы верим, что наши результаты правдивые", - рассуждал в разговоре с "Апострофом" Иван Крулько.

Во время подсчета голосов в СМИ стала появляться информация о том, что перед вторым туром возможно объединение Тимошенко и Зеленского, однако и в штабе Зе, и в штабе ЮВТ это опровергли. "Мы во втором туре с Зеленским - конкуренты, поэтому никаких переговоров об объединении не ведем", - сказала Тимошенко. А вот в штабе Зеленского сказали, что эти слухи распускает сама "Батькивщина".

Публично, конечно, в штабе ЮВТ признавать возможный и уже третий проигрыш не хотели, но вот не под запись сказали, что в случае если Тимошенко не выйдет во второй тур, она будет бороться за парламент. "Потому что Зеленский может быстро потерять свой рейтинг, как это обычно и происходит, а мы сможем провести референдумы, развернуть масштабную работу по выборам в ВРУ", - прокомментировал один из штабистов ЮВТ.

Но Тимошенко была настроена решительно, уходя из штаба сообщила, что в сложные моменты ее поддерживает вера в Бога и ее команда, и по настрою ЮВТ, можно было сказать, что сложные времена - наилучшая ее стихия, и значит, спокойно расставаться с возможностью выйти во второй тур она не намерена.

Впрочем, окончательные точки над "і" расставят официальные результаты ЦИК, после того, как там получат протоколы с мокрыми печатями со всех избирательных участков Украины. А пока кто-то уверенно празднует победу, кто-то готовится ко второму туру, кто-то - к оспариванию результатов, а кто-то анализирует ошибки и уже думает о парламентских выборах.