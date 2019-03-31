Кто выходит во второй тур: новые результаты выборов президента

Опубликованы результаты второго национального экзит-пола по выборам президента Украины.

Так, опубликованный экзит-пол показывает данные по выборам в Украине по состоянию на 20:00, когда были закрыты избирательные участки в Украине.

Новые данные незначительно меняют картину. На данный момент во второй тур все еще выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Юлия Тимошенко остается третьей, несмотря на то, что ранее в "Батькивщине" опубликовали свой экзит-пол, согласно с которым Порошенко уступает Тимошенко.

Делее идут Юрий Бойко - 9,7%, Анатолий Гриценко - 7,1% Игорь Смешко - 6,5%, Олег Ляшко - 4,7%, Александр Вилкул - 4,0%, Руслан Кошулинский - 1,7%.

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Как известно, официальные результаты выборов Центризбирком объявит 10 апреля.

В случае если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, будет назначен второй тур, который состоится в воскресенье, 21 апреля.

Официальные результаты второго тура будут объявлены до 4 мая.