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Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Игорь Петренко о первом туре выборов в Украине

Игорь Петренко, политический эксперт МЦПИ, специально для "Апострофа" вторник, 2 апреля 2019, 09:22
Игорь Петренко о первом туре выборов в Украине Фото: Евгений Котенко/Апостоф

Владимир Зеленский уверенно побеждает в первом туре выборов президента. О чем это говорит, почему Тимошенко проиграла Порошенко, а также что добавило процентов Юрию Бойко – "Апострофу" рассказал политический эксперт Международного центра перспективных исследований (МПЦД) Игорь Петренко.

Более 63,48% - это достаточно высокая явка на выборах, поскольку, по данным Госстата, около 5 миллионов украинцев находятся за пределами страны. Конечно, у нас были годы, когда явка достигала 90%, затем она несколько падала. Но люди показали, что им не безразлично, что они готовы идти и голосовать. Вопрос, сохранится ли эта явка во втором туре.

Борьба за второе место? Расстояние между Порошенко и Тимошенко особенно не сокращается, примерно 3% разницы сохраняется. Впрочем, у нас еще нет окончательных результатов.

Смотрите: Первый тур выборов президента Украины: онлайн трансляция, Порошенко пробил психологическую отметку

Интересно другое. Юрий Бойко в последнее время сделал прыжок, очевидно, это связано с его поездкой в Москву. Facebook-сообщество осудило этот шаг, а для его избирателей это было ожидаемо.

Они это восприняли следующим образом - пока все там говорят, он уже кое-что делает, и с ним готовы договариваться. Он готов привезти мир. Соответственно это придало ему процентов. И сейчас Бойко является лидером в оппозиционной нише. Очевидно, что он будет выступать с позиции лидера в контексте похода этой силы на парламентские выборы. Даже если не совместного похода, то это уже заявка на парламентские выборы. Его политическая сила может показать достаточно неплохой результат и получить соответствующую фракцию.

Когда произошел раскол, было много разговоров, что и как там будет делиться, но Бойко показал, что у него есть ядерный электорат - те люди, которые непосредственного готовы за него голосовать. Он его приумножил и закрепился на четвертой позиции. И опять же продемонстрировал свое первенство в Донецкой и Луганской областях.

Мы должны понимать, что электоральный лагерь бело-голубой группы в среднем составляет 20%. Но из-за раскола каждый из игроков оттягивал на себя определенную часть. Соответственно, было разочарование в этой нише. И вылилось оно в то, что часть людей, которые голосовали за бело-голубой лагерь, проголосовали за Зеленского. Это демонстрируют его высокие проценты в южных и восточных областях.

Если посмотреть социологию, то у нас уже более 50% населения готовы предоставить автономию оккупированным территориям ( ДНР и ЛНР) с тем, чтобы прекратить вооруженный конфликт. Это уже показатель, что не только те, которые проголосовали за Бойко, готовы идти на определенные договоренности, но и часть людей, которые поддерживали других кандидатов. Есть определенный запрос в обществе, с чем очевидно нужно считаться.

Безусловно, следует говорить об определенных красных линиях: вопросы суверенитета, территориальной целостности и так далее. Но очевидно, что есть усталость от конфликта, так как отсутствует его разрешение: у нас до сих пор нет Дорожной карты, Минские договоренности многие критикуют, хотя президент действует в их лоне.

Но у нас пока нет четкого плана действий, через 2-3 года мы выйдем на определенный этап улучшения или разрешения конфликта - этого нет, а есть разочарование.

И для меня показательным является голосование военных на отдельных участках в зоне ООС, которые показали, что около 40% отдали свой голос за Зеленского, и 36 или 37 - проголосовали за Петра Алексеевича. Это тоже сигнал, несмотря на то, что порохоботы разгоняли тему о том, что Зеленский - это рука, нога Кремля, агент, готовый на все. А значит, что наши ребята, которые находятся на передовой, больше доверились ему, чем действующему гаранту. Поэтому это достаточно тревожные сигналы ко всей властной конструкции современной Украины.

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