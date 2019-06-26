Бой олигархам и счастье нам: что обещают фавориты парламентских выборов

Решению Конституционного суда о законности досрочных парламентских выборов уже неделя. Судьи посчитали, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады не противоречит Конституции и дали добро на активную предвыборную гонку. Штабы партий и кандидатов ждали этого решения месяц. Теперь у них есть три недели на работу с избирателями. Какими обещаниями планируют кормить украинцев целый июль - в материале "Апострофа".

Слуга народа

Пропрезидентская сила занимает первое место в рейтинге партий. По разным социологическим данным, поддержка избирателей колеблется в районе 45-48%. В самой политической силе настроены получить еще больше, чтобы не пришлось создавать с кем-то коалицию в парламенте.

"У нас есть мечта - взять единоличную ответственность, потому что, к сожалению, за 28 лет независимости в Украине не нашлось партии, которая могла бы откровенно сказать "Мы готовы взять на себя ответственность", - рассказывает представитель президента в парламенте, а также кандидат в нардепы Руслан Стефанчук.

Но даже с высокой поддержкой среди электората достичь таких результатов будет сложно. Поэтому на данном этапе для партии важно не растерять поддержку. Но после опубликования партийного списка и списка мажоритарщиков такие шансы есть.

По информации "Апострофа" из штаба "Слуги Народа", предвыборная кампания на парламентские выборы практически ничем не будет отличаться от президентской. Все тот же зеленый фон, каждый кандидат будет представляться как слуга народа. Главный слоган партии остается неизменным - "Зробимо їх разом".

Также партия планирует помогать мажоритарщикам на местах. Кандидаты получают методички из главного штаба, требования которых они должны выполнять. Это и активное ведение соцсетей, и встречи с избирателями, и публикации газет и бюллетеней, которые должны отвечать корпоративным цветам. Впрочем, парламентская кампания "Слуги народа" ничем не будет отличаться от кампаний других партий и кандидатов.

Главные обещания "СН" - это снятие неприкосновенности с нардепов, восстановление наказания за незаконное обогащение, реформирование здравоохранения, отмена формулы "Роттердам+". Также в партии обещают внедрить механизм отзыва нардепа, если он потерял доверие избирателей. Кроме того, программа каждого мажоритарщика будет включать обещания, касающиеся его региона.

Вся кампания будет выстроена на главном месседже: президенту нужна помощь нового парламента, дабы внедрить все запланированные реформы. Но какой-то конкретики от партии ожидать не стоить.

Оппозиционная платформа - За життя

Политическая сила занимает в рейтингах то второе, то третье место. За пять лет после Революции достоинства их популярность упала по сравнению с дореволюционным временем. Но им удалось сохранить свой электорат, который разделяет риторику партии, несмотря на все события в стране.

"Оппозиционная платформа - За життя" ранее была "Оппозиционным блоком". Но в прошлом году в ОБ произошел раскол на две силы. Первая во главе с Юрием Бойко, Сергеем Левочкиным, Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем переименовалась в "Оппозиционную платформу". Остальная часть ОБ, продолжила представлять каноничный "Оппоблок".

Сейчас "бело-голубые" имеют 10-11% поддержки, что может принести им приличное количество мест в парламенте.

В политической силе решили не выдумывать велосипед и понесли в народ все те мысли, с которыми они жили последние годы. Они утверждают, что имеют конкретный план по восстановлению мира на Донбассе.

"Достигнуть этого можно путем прямых переговоров в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва. Выполнив обязательства по Минским соглашениям, прекратив экономическую блокаду Донбасса", - рассказывает СМИ Бойко.

В политической силе "За життя" решили не выдумывать велосипед и понесли в народ все те мысли, с которыми они жили последние годы Фото: vybory.detector.media

Через этот месседж лидеры партии доносят еще один - восстановление отношений с Россией. И здесь кроется одно из "больных" мест электората. С дружбой с РФ политики обещают добиться для Украины дешевого газа и нефти. Достигнуть такого успеха получится только после подписания нового газового соглашения с россиянами. Для подтверждения своих намерений Бойко и Медведчук уже дважды летали в Москву на встречу с председателем "Газпрома" Алексеем Миллером.

Главным конкурентом на юго-востоке в политической силе считают "Слугу народа". Чтобы сбить Зеленского в этом регионе, в "ОП-За життя" доносят до избирателей, что новый президент - это продолжение Петра Порошенко, и ждать от него кардинально новой политики не стоит.

Голос

Сила Вакарчука - та самая партия, которая с огромной скоростью отбирает электорат у Порошенко и является его главным конкурентом. Парадокс в том, что на президентских выборах Святослав Вакарчук призывал голосовать "не по приколу". Как подтверждают источники в окружении пятого президента, данная акция была согласована со штабом Порошенко.

На парламентских выборах Вакарчук сменил приоритеты. Он наконец-то принял решение идти в политику и быстро сформировал команду. Партийный список полностью состоит из кандидатов, которые ранее не были в политике. А вот в список мажоритарщиков смогли попасть действующие депутаты - там ограничений не было.

Кампания Вакарчука крутится вокруг слова "Человек". "Человек - вот какой ноты не хватает для настоящей гармонии в Украине", - с долею пафоса говорится в программе партии.

Певец, как и все его предшественники и нынешние конкуренты, обещает светлое будущее и готов решить все проблемы. "Коррупция будет означать тюрьму", "Мы станем богаче", "Олигархи станут законопослушными гражданами" - об этом и многом другом гласит программа "Голоса".

Кстати, Вакарчук ранее сообщал, что первой законодательной инициативой "Голоса" станет законопроект против олигархов. Для этого необходимо законодательно перекрыть возможность олигархам монополизировать экономические отрасли, а также не допускать лоббирования ими своих людей на государственные должности.

Июнь Вакарчук проводит активно - дает бесплатные концерты по Украине и агитирует голосовать за "Голос". При этом он не считает непрямым подкупом избирателя свои концерты. Несмотря на это, на мероприятиях часто выступают с речью члены партии.

Июнь Вакарчук проводит активно - дает бесплатные концерты по Украине и агитирует голосовать за "Голос" Фото: UNIAN

Молодежь активно поддерживает Вакарчука, присоединяется к его волонтерскому движению и помогает на местах.

Единственное, что не замечает молодежь - это слабая аргументация Вакарчука на фоне опытных коллег. Он плохо разбирается в цифрах, данных, бюджете. Но это не мешает ему пользоваться риторикой Юлии Тимошенко и заявлять, что людям нечего платить за тарифы.

Немаловажно, что месседжи "Голоса" схожи с месседжами "Слуги народа". К тому же, политические силы готовы создать совместную коалицию в будущем парламенте. Отличает их только цветовая гамма кампании. Поэтому избирателю будет сложно выбирать между силами.

Батькивщина

Для Юлии Владимировны было нелегко пережить очередной проигрыш на президентских выборах. Теперь ее ждет не менее тяжелая борьба за место в парламенте. Пока ее партия в пятерке электоральных предпочтений.

"Батькивщина" строит кампанию не на обещаниях, а на предложениях. На телеканалах Тимошенко все время повторяет, что она готова войти в коалицию со "Слугой народа". И для партии Зеленского это также должно быть важным. Она пытается максимально связывать себя с новым президентом, аргументируя тем, что ему нужны опытные политики. Также Тимошенко позиционирует себя в качестве будущего премьера.

По информации "Апострофа", в штабе "Батькившины" ждали окончательного решения Конституционного суда и не спешили начинать кампанию. В регионах еще не работают агитаторы, нет бордов и не утверждены бюджеты. С последним пунктом у Юлии Владимировны очень сложно: у нее еще остались долги с президентских выборов.

Для Юлии Владимировны было нелегко пережить очередной проигрыш на президентских выборах Фото: UNIAN

Пока вся коммуникация лидера партии с избирателями проходит через участие в политических шоу. Конечно же, Тимошенко не забывает говорить о тарифах. Хотя эти разговоры стали более сдержанными по сравнению с президентскими выборами.

"Наша команда готова к действиям. Мы будем сильной командой в парламенте. Вместе с президентом и новыми политическими силами мы будем возрождать наше государство. Верим, что Украина сможет подняться, а украинцы смогут жить счастливо", - таким видит Тимошенко призвание партии в Верховной Раде. Пока же ее кампания ничем не выделилась.

Европейская солидарность

Рейтингу новой/старой партии пятого президента Петра Порошенко нечем похвастаться. В среднем он колеблется от 5 до 8%. Переформатирование партии, о которой громко заявлял Порошенко, практически не принесло никаких результатов. Преодолеть отметку в 10% оказалось непростым заданием.

Еще во время президентской кампании в штабе Петру Алексеевичу советовали стать открытым для народа. Избиратели такое решение приняли на ура. Поэтому в парламентской кампании штаб продолжил использовать этот прием. Сейчас Порошенко путешествует по Украине, проводит встречи, фотографируется с людьми. А те рады, что он теперь без охраны и более доступный.

В этих поездках принимает участие и Марина Порошенко. Они вместе заходят перекусить на заправке, гуляют по городам и признаются в любви друг другу.

Кроме Марины Порошенко в тур попали и некоторые представители избирательного списка. Как правило, каждый раз Порошенко сопровождают 4-5 кандидатов от "ЕС", которые меняются от города в город.

Чаще всех на таких встречах присутствует Динара Габибуллаева - лидер организации "Солидарная молодежь". В этой парламентской кампании она стала едва ли не ключевым лицом, хотя в списке ей отдали 36-е место. И здесь нет ничего странного. На президентских выборах у Порошенко никак не пытались привлечь молодежь, которая отдала свои голоса Зеленскому. Сейчас в штабе свою ошибку поняли и решили исправить.

Как правило, каждый раз Порошенко сопровождают 4-5 кандидатов от "ЕС", которые меняются от города в город Фото: UNIAN

В остальном кампания пятого президента полностью повторяет весенние выборы. На биллбордах "ЕС" призывает выбирать НАТО и ЕС, в соцсетях и на телеэкранах - противостоять реваншу и России, а также бороться за украинскую церковь.

"Я - человек, который точно не исповедует принцип "чем хуже, тем лучше". В вопросах, которые составляют государственный интерес, президент Зеленский в случае необходимости точно может рассчитывать и на мой совет, и на мое плечо, и на мою помощь. Помогая Зеленскому, я помогаю Украине", - заявил Порошенко.

Как сообщили "Апострофу" в штабе, стратегию кампании менять не собираются, даже несмотря на неутешительные результаты соцопросов.