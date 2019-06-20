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КСУ вынес вердикт по законности выборов в Раду

четверг, 20 июня 2019, 16:35
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Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Об этом сообщает источник "Апострофа" в суде.

Решение было принято во время закрытого заседания Палаты 20 июня.

"Суд признал конституционным указ президента о роспуске парламента", - сообщил он.

Судья Виктор Кривенко был судьей-докладчиком в рамках данного производства.

Как сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский подготовил указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов на 21 июля.

62 депутата парламента подготовили и передали представление в Конституционный суд о несоответствии Конституции этого указа. Свою позицию они аргументировали тем, что "Народный фронт" вышел из коалиции, поэтому депутаты имеют время на формирование нового большинства перед роспуском ВРУ.

11 июня Большая палата Конституционного суда начала рассмотрение дела относительно законности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске украинского парламента и назначении внеочередных выборов.

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