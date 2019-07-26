"Сценарий ЗЭН": Путин получил в Украине то, что желал, но Зеленский может все исправить

Победа Владимира Зеленского и связанной с ним партии "Слуга народа" на выборах не обошлась без влияния Кремля. Но неэффективные решения неопытных политиков могут привести к расколу в провластной партии, процедуре импичмента и даже новому Майдану. Такое мнение высказал "Апострофу" российский финансист и блоггер Слава Рабинович.

Зеленский пользуется презумпцией доверия, чтобы провести те необходимые реформы, которые не успел или не смог провести Петр Порошенко. Все инструменты для этого у него есть. Есть власть с уникальным мандатом от украинского народа почти в ¾ всех голосов. Есть большинство в парламенте, и это первый раз за всю историю Украины, когда президент, избранный на свободных, честных, справедливых, демократических выборах, имеет демократический контроль в законодательном органе. Но таким образом президент Зеленский взял на себя фактически единоличную ответственность за все то, что он сделает или не сделает в течение своего президентского срока.

Давайте предположим, что содержание сериала "Слуга народа" – это и есть предвыборные обещания Зеленского. В таком случае украинский народ в своем большинстве хочет, чтобы он выполнял свои обещания. Ввиду того, что у Зеленского не было конкретной президентской программы – исполнял то, что, как ему казалось, думают люди. То, что, можно назвать английским словом perception (восприятие, – "Апостроф").

Появление большого количества далеких от политики людей в Раде напоминает мне то, что "ближе к нашему дому", так сказать. В свое время, когда создавалась "Единая Россия" и даже Дума, туда протащили всяких персонажей, которые в нормальной стране, в нормальном мире не могли бы подойти к спискам кандидатов, не говоря о том, чтобы выиграть выборы в парламент. Например, борец Александр Карелин – он до сих пор сидит в Думе. И бог знает, кого там нет. Получается, что в этом смысле Украина отстала от России на 20 лет и взяла самый идиотский вредоносный российский опыт. Мне очень грустно от этого, потому что это снижает вероятность успешного развития Украины. Это для прогрессивной части российских граждан является катастрофическим сценарием, победой Путина и проигрышем всех нормальных людей в России.

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Относительно партии Виктора Медведчука. То, что в парламент Украины – страны – жертвы агрессии – входит большая фракция, которая желает сотрудничать с этим агрессором, для меня вообще непонятно. С моей точки зрения, вес этой фракции в Верховной Раде никоим образом не соответствует проценту украинских избирателей, которые имеют такие же ценности и взгляды. Этот процент в очень большой степени связан с пропагандистскими месседжами на телеканалах господина Медведчука. Будучи агентом лично Владимира Путина, он проводит диверсию против украинских граждан примерно по той же схеме, по которой проводится диверсия против российских граждан такими преступниками, как Дмитрий Кисилев или Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и их начальники. Медведчук не только может свободно ездить в Россию, но и встречается с высшим политическим руководством страны-агрессора. Как такое может быть – полная загадка. Как можно допускать к выборам пособников иностранного агрессора?!

Как говорит политолог Станислав Белковский, существует "сценарий ЗЭН" – "Зеленский - это ненадолго". Скорее всего, у Путина действительно была программа влияния на украинские выборы. И если не целиком, то частично она увенчалась успехом. Отсутствие внятной предвыборной программы у Зеленского; успех партии, которая создалась на основе телесериала, прохождение в Раду некомпетентных людей; второй результат у фракции путинских агентов - это все называется вмешательством в выборы, к которому Путин приложил руку.

Но в отличии от России, Украина – это не фашизоидная диктатура. Поэтому, если Зеленский не воспользуется презумпцией доверия, то, во-первых, из его фракции может выйти большое количество депутатов, и он потеряет большинство. Во-вторых, может начаться процесс импичмента. В-третьих, у свободных украинцев всегда в запасе есть механизмы выхода на улицу и смены власти не на выборах. И самый цивилизованный мирный сценарий - просто смена президента по окончании пятилетнего срока. Этот механизм очень прост, но в Украине он, в отличие от России, работает.

Если Украина не желает учиться на своих собственных ошибках, продолжает быть страной невыученных уроков, то история будет продолжать наказывать Украину до тех пор, пока она не пройдет полностью эти уроки и не выучит их. Хорошая новость состоит в том, что в Украине сам механизм прохождения невыученных уроков есть. В России, к сожалению, такой механизм не работает. Он, скорее всего, будет работать в том будущем, которое мы еще все застанем, потому что невозможно повернуть ход истории вспять на неопределенно долгое время.

Потому я буду переживать за Украину очень сильно, если придется выучивать этот урок еще раз очень болезненным образом. И буду очень радоваться, если Украина уже этот урок выучила и может двигаться дальше.