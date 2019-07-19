Вмешательство России в выборы: у Путина есть более опасный сценарий, чем военный

Россия активно участвует в парламентских выборах в Украине. Цель РФ - не допустить ситуации, когда станет возможно проведение эффективных реформ в стране. Поэтому агенты Кремля продолжают сеять нестабильность в Украине, финансируя пророссийские силы, раздавая паспорта и шантажируя чем только можно, в том числе пленными украинскими моряками. Такое мнение высказал "Апострофу" российский оппозиционер Константин Боровой.

Я думаю, что для военного вмешательства в украинские парламентские выборы уже поздно. Это тяжелые планы, которые надо вынашивать. Ведь наступления без артподготовки не бывает. Но, насколько я чувствую, Россия очень активно участвует в этих выборах, в противодействии любым возможным реформам - это и финансирование, и огромная агентурная сеть, которая все еще существует в Украине. Она представлена и спецслужбами, и частично – армией, и чиновниками, и многими политическими структурами. Кремль финансирует эти сети, поддерживает информационно в ходе пропагандистской кампании. Это более эффективно, чем военное наступление.

Цель России – не допустить создания ситуации, которая возникла в Грузии, где парламент и исполнительная власть совместно проводили очень радикальные реформы и показывали всему остальному постсоветскому пространству, что реформы возможны, возможно победить коррупцию, клановую структуру общества в стране.

Украина устала от отсутствия реформ, от вечного хождения по кругу. Меняется власть, меняются президенты, но суть не меняется – та же коррупция, неэффективность, олигархи, преступные связи между олигархами и политической системой. Народ Украины хочет это разрушить. У Зеленского пока получается это очень слабо. Призыв принять закон о незаконном обогащении депутаты не поддержали. Сейчас Зеленский делает все возможное, чтобы в Раде возникла коалиция реформ.

Читайте: В Кремле очень серьезное напряжение из-за победы Зеленского - Константин Боровой

Главная цель Кремля – создание нестабильности в Украине. В таких условиях сохраняются возможность и инструменты для нецивилизованного воздействия на политическую систему Украины. Это и есть проявление того, что называется "гибридная война" – она продолжается.

Насколько я понимаю, Зеленский собирается решать проблему Донбасса. И это очень волнует Россию – военных, силовиков. Потому что они понимают, что это не только желание, но и, что самое опасное, – возможность решить эту проблему. Она решается очень быстро. Сейчас главная задача, решение которой делает возможным любые другие действия – Рада. Если Зеленскому удастся "выиграть" Раду, значит, Украина выиграет реформы. Если не удастся, конфликт на Донбассе будет продолжаться в форме позиционной войны на территории Украины в ее политическом пространстве. Самая главная реформа – избавиться от влияния России на политическую систему олигархической политической структуры, которая не приводит к смене власти. Сейчас политики не меняются, у власти остаются одни и те же олигархи, цель которых – зарабатывать на несчастье Украины. Власть должна быть независима от интересов групп олигархов, связь которых складывалась десятилетиями и не позволяет Украине вырваться из порочного круга.

Выдача российских паспортов – это способ воздействия на часть украинцев, которые принимают участие в выборах и которые сегодня готовы защищать в Украине интересы России. Это такой способ подкупа этих избирателей -им предоставляется российское гражданство. Пока только говориться, что пенсионерам могут быть предоставлены пенсии. Их подкупают уже не гречкой, а хорошей ежемесячной пенсией и, возможно, зарплатой. Паспорт дает очень призрачные, но преимущества. Непонятно, получит ли проект финансирование. Как говорят в России:пообещать – не значит жениться. Путин пообещал.

Это делается, в том числе, и для того, чтобы обеспечить пророссийским силам больший шанс попасть в Раду. Но также и для того, чтобы поддержать конфликт, противостояние в Украине. Люди с российскими паспортами будут исполнять ту же функцию, что и люди, которых сегодня используют агентурные сети. Служба безопасности Украины - это огромная структура, которая работает на ФСБ, пронизана агентурной сетью. Также и частично армия Украины, которая должна была бы защищать Украину, но сегодня находится под влиянием агентов Кремля.

Читайте: Украинские военнопленные моряки могут вернуться домой: последние новости и все подробности

Кремль может принять решение по морякам, чтобы повлиять на украинские выборы. Это будет циничное решение, которое можно будет называть подкупом. Маловероятно, что Россия отпустит моряков. Для них – это игра, а моряки – это козырные карты, Кремль не будет тратить их впустую – там все очень цинично. Моряков используют как инструментарий гибридной войны. Поэтому рассчитывать на гуманизм, милосердие не стоит. Кремль пойдет на этот шаг, если надо будет действительно поддержать какие-то силы. Но я думаю, что в нынешних условиях обмануть никого не удастся.

Виктор Медведчук может повлиять на этот процесс, и ему отдадут моряков. Но ясно, что за него голосовать никто не будет. Медведчук – это предатель, открытый представитель России на территории Украины. Это проблема прокуратуры, следственных органов – что он делает в Украине.Почему его не подвергли люстрации? Почему криминальные по существу связи открыто существуют со страной-агрессором? Почему он продвигает позицию России в Украине? Это все равно, что Виктора Януковича сейчас запустить в Украину. Медведчук принимал участие во всех преступлениях Януковича -почему его не преследуют, не оценивают его действия с уголовной точки зрения?

Граждане Украины начали понимать, в чем дело в этом противостоянии, и ищут не компромиссов, а решений. Решением было проголосовать за Зеленского, решением будет проголосовать за партию президента. А компромиссы – вы нам отдаете моряков, а мы поддержим какого-небудь урода Медведчука, – они будут невозможны.