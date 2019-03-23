Зачем Бойко ездил в Москву: два главных вопроса

Один из кандидатов на выборах президента Украины Юрий Бойко встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером. Кроме того, во встрече также принимал участие глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Встреча тут же стала поводом негативной реакции, как среди политикума, так и общественности. Зачем Бойко отправился в Москву и как это повлияет на его поддержку, - "Апострофу" рассказал политический эксперт МЦПИ Игорь Петренко.

Позиция Юрия Бойко достаточно последовательная в этом плане. Он всегда открыто выступал за восстановление, в первую очередь, экономических связей с Российской Федерацией, и, конечно же, газовых контрактов, которые скоро заканчиваются.

Однако встреча уже получила достаточно острую реакцию среди украинского общества и политикума. И главный вопрос - стоило ли это делать в ситуации войны на востоке Украины и признания Российской Федерации страной-агрессором. С его стороны, игнорирование этого вопроса может сильно повлиять на восприятие политика в Украине.

Газовые вопросы

Фактически поводом для поездки, со слов Бойко, стало стремление снизить в Украине цены на газ. Но нужно понимать, что о завышенных тарифах говорят не только Медведчук и Бойко, это есть в программах и других кандидатов. И, конечно же, это не повод отправляться на переговоры в Москву. Да, Бойко может аргументировать это тем, что добиться этого за счет РФ легче, чем перекупать газ у европейской стороны. Но в ситуации, когда украинское обществе находится в остро-негативном отношении к РФ, уместность такого поступка вызывает массу вопросов. Кроме того, тот же Бойко обещал снижение цены на газ не за счет переговоров с РФ.

Также есть нюанс в поочередности определенных заявлений. Перед тем как отправится в Москву, Бойко заявил, что не исключает союз с Тимошенко. В ее штабе сразу же отреагировали, что ни в какие союзы не собираются идти. Однако следующим шагом в этой истории стала поездка на встречу в Москву.

Не исключаю, что Администрация президента будет активно это использовать в связке с Тимошенко для дальнейшей ее дискредитации. Уже достаточно давно поднимался вопрос ее пророссийскости, но она достаточно умело его нейтрализовала. Теперь же заявления Бойко и последующая его встреча могут дать почву для возрождения таких обвинений. В этом может быть некий технологический момент.

Предвыборные моменты

Относительно рейтингов, вряд ли у Бойко был проукраинский электорат, поэтому не думаю, что это может как-то повлиять. Но надо понимать, что его ядерный электорат смотрит на Российскую Федерацию как на страну, с которой нужно сотрудничать или, как минимум, иметь конструктивный диалог. А таких в целом не мало, поэтому мы и видим достаточно много "бело-голубых" кандидатов, которые ассоциируются с пророссийскими силами. Но, фактически, он единственный сделал конкретный шаг навстречу, поэтому, возможно, это поможет мобилизировать других, которые посчитают что именно он готов к переговорам с РФ. В отличие от тех, кто в санкционных списках и точно не сделает это в ближайшее время. Но еще не понятно, как отреагирует общество и какой будет реакция правоохранительных органов.

В целом же, по моему мнению, реакция негативная. Перебьет ли она вопрос кошелька - спорный момент. Если бы Бойко был сейчас у власти, занимал высокий пост, это можно было оценивать иначе. А пока это разговор в воздухе. Ни Бойко, Ни Медведчук не смогут ничего изменить. Единственное, что у них пока получилось - укрепить свой статус пророссийскости. Как это отразится на их поддержке? Покажут выборы.