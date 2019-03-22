Кандидата в президенты Украины вызвали на срочные переговоры в Москву: фото

Один из кандидатов на выборах президента Украины, Юрий Бойко, встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером.

Об этом сообщают российские СМИ.

Кроме того, во встрече также принимал участие глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Медведев заявил, что в связи с "глубоким кризисом" двусторонних отношений между Украиной и Россией "требовалось провести такую встречу".

"У нас действительно есть важная причина попросить встречи с вами, потому что отношения Украины и России крайне важны для нашей экономики. Сегодня они переживают тяжелый период в своей истории ", - сказал Медведеву кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.

Российский премьер заявил, что нужно обсудить "газовую составляющую, поскольку в этом году заканчивается срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше".

Напомним, подробнее о "газовых" отношениях Украины и России читайте в материале "Апострофа": Россия готовит "газовый" удар по Украине: что поможет избежать катастрофы.