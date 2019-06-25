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ПАСЕ возвращает Россию: кто виноват и что делать Украине

Почему одни лишь санкции не могут быть эффективным механизмом в борьбе с РФ

Василь Філіпчук вторник, 25 июня 2019, 11:03
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Почему одни лишь санкции не могут быть эффективным механизмом в борьбе с РФ Фото:

В ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. О том, какие последствия может иметь данное решение и что Украине делать дальше, "Апострофу" рассказал украинский дипломат Василий Филипчук.

Парламентская ассамблея Совета Европы точно не является ключевым институтом в европейской архитектуре безопасности, но возвращение туда российской делегации будет иметь далеко идущие последствия для европейской безопасности и украинской внешней политики (позже полномочия российской делегации в ПАСЕ боли оспорены, - "Апостроф").

Это решение, несмотря на маргинальное практическое влияние присутствия российской делегации в ПАСЕ, имеет огромное символическое значение. Именно с него может начаться пересмотр санкционного режима в отношении РФ и возвращение к business as usual с Москвой.

Хотя этого можно и нужно было избежать.

И я лично, и мои коллеги из Международного Центра Перспективных Исследований МЦПИ уже много раз повторяли прописную истину: в нынешней системе международных отношений санкции сами по себе, обычно, малоэффективны. Они не смогут изменить поведение агрессора, тем более, если этот агрессор - авторитарная страна со значительным запасом прочности. Санкции эффективны лишь тогда, когда они являются частью стратегического плана. В противном случае - это лишь реактивные меры, которые часто приводят к непредсказуемым результатам.

Изменения в действиях Кремля в отношении Украины - это то, на что должны быть направлены санкции. Самая важная часть из них в настоящее время связана с участием России в конфликте на Востоке Украине. Не имея возможности применять военную силу, Украина должна искать альтернативные варианты противодействия. Эти варианты могут отличаться по набору инструментов, их объему и характеру, но санкции там обязательно должны присутствовать и должны применяться наряду с другими инструментами.

Только санкции и больше ничего – это путь к медленному поражению. Украина остается слабой стороной в асимметричных отношениях с Россией, в результате чего ее внешняя политика должна быть хорошо продуманной и носить комплексный характер.

Те, кто ожидают, что простые решения сработают, и считают таким решением санкции - ошибаются. Для того, чтобы стать эффективным инструментом, а не просто галочкой для политической рекламы, санкции должны стать частью более широкой стратегии.

Санкции являются инструментом давления, "кнутом", но рядом обязательно должен быть и "пряник" - подходящий для разных сторон конфликта вариант его урегулирования.

Если же санкции являются единственным инструментом влияния, сутью внешнеполитической стратегии, то рано или поздно случится то, что случилось вчера ночью.

Худшее, что сейчас может сделать Украина, это выйти из СЕ или приостановить свое участие в ПАСЕ.

По принципу "куплю билет, но назло кондуктору пойду пешком"...

Заливаться пустой риторикой об уходе Германии, Франции или всей Европы от европейских принципов - не лучшее решение.

Вот кто бы о европейских принципах помолчал, так это наша власть. Не нам поучать других со своим ежедневным рейдерством, нарушением прав человека, телефонным правом и карманными судами, которые штампуют решения по команде власти.

Что действительно нужно - это прекратить повторять те же ошибки, которые делались прошлых 4 года, и ожидать, что результат будет лучше.

Требуется системное видение и эффективные инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе, восстановление суверенитета над Крымом и определение модальности мирного сосуществования с РФ. Такие идеи есть - мы их уже три года пропагандируем и сегодня подавляющее большинство международных игроков и наших экспертов уже изучили терминологию вроде "международная временная администрация". Но это лишь одна - да и то не самая сложная - часть системного подхода к урегулированию конфликта. И выучить терминологию - это еще не внести проект резолюции СБ ООН и точно не получить поддержку всех ее постоянных членов. Но даже этого за последние годы нашей властью не было сделано.

Так чего же мы удивляемся, что зарубежные партнеры, так и не получив от нас понятного видения выхода из конфликта, начинают действовать так, как им выгоднее.

Главную часть ответственности за вчерашнее решение несет предыдущий президент, однако новоизбранному главе государства тоже следует четко признать и свою долю ответственности. Два месяца все международные партнеры Украины ожидали от него собственного видения плана мирного урегулирования, "Мирного плана Зеленского". Но так ничего и не услышали. Те же слова, те же люди, а Зеленский с риторикой Порошенко значительно менее убедителен, чем оригинал. Подобные решения базируются на консенсусе ключевых стран и мы вчера четко увидели немецко-французский консенсус. А он стал следствием "политики молчания" как европейские дипломаты уже успели назвать внешнюю политику Зеленского.

У Владимира Александровича нет времени на раскачку, на размышления и съемки фильмов.

Требуется системное видение выхода из конфликта. Как мы уже неоднократно предупреждали, здесь как в футболе – не забиваешь ты - забивают тебе. Не предложит такой план Украина – предложат другие. И не обязательно с учетом наших интересов.

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