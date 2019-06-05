Не забиваешь ты, забивают тебе: о чем Зеленский должен говорить с Европой

Президент Владимир Зеленский отбыл с первым зарубежным визитом в Брюссель, где встретился с европейскими топ-чиновниками - и многие видят в этом определенный символизм. Впрочем, не стоит переоценивать значение первых визитов. Почему и с какими новостями может вернуться новоизбранный президент, "Апострофу" рассказал украинский дипломат Василий Филипчук.

Президент Ющенко первый визит совершил в Москву, а Янукович - в Брюссель, но это никак не помогло Ющенко в отношениях с Россией, а Януковичу - с ЕС. Важно не то, куда летит глава государства, а что он там будет говорить. И еще более важно - что он будет делать дома после возвращения из зарубежных визитов. Украина имеет дурную славу страны, где политики часто говорят одно, думают другое, а делают что-то третье. Надеюсь, новоизбранному президенту удастся убедить партнеров, что плохие традиции остались в прошлом. Но сделать это будет не просто. Тем более - в Брюсселе.

Следует учитывать, что в самом ЕС сейчас очень непростая ситуация. В 2019 году в ЕС проходят серьезные трансформации. Как в странах членах (Германия, Франция, Италия), так и в целом в структуре Евросоюза - выборы в Европарламент, перезагрузка руководства Европейского Совета и Еврокомиссии, выход или невыход Великобритании из ЕС - только этих вопросов достаточно, чтобы понять, чем заняты мысли европейских политиков.

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Позиции евроскептиков усиливаются, хотя и не так, как этого опасались в начале года, но достаточно, чтобы это повлияло на модификацию внутренней и внешней политики в ЕС. Как именно - увидим ближе к концу 2019 года. Резкие изменения политики в отношении третьих страны не в традициях ЕС, поэтому при всех вариантах развития ситуации в Евросоюзе Украина будет оставаться среди приоритетов внешней политики ЕС, однако акценты будут смещаться. И визит нового украинского президента в значительной степени определит - куда именно. Дадут новый кредит доверия, blankcheck, как говорят евробюрократы, или уже через несколько месяцев начнут настойчиво спрашивать о результатах борьбы с коррупцией, активизации внутренних реформ, шагов по урегулированию конфликта на востоке - то есть "трансформации Украины из проблемы на решение", как часто любят выражаться в Брюсселе.

Убедит ли Зеленский своих собеседников в готовности осуществить такую трансформацию? Предоставит ли руководству евроинституций видение карты модернизации страны и быстрого внедрения системных внутренних реформ? Ответы на эти и другие вопросы увидим уже скоро.

По вопросам урегулирования конфликта на Донбассе и восстановления суверенитета над Крымом особой новизны со стороны новоизбранного президента пока не наблюдается, если не считать экспромт с "консультационным референдумом". Глава государства пока не продемонстрировал ни нового видения, ни новых подходов, ни новой команды в этом отношении.

Даст ли результат повторение того, что делал и через что прошел его предшественник - риторический вопрос. Но в отличие от предшественника, у Зеленского нет пяти лет на повторение того же эксперимента: говорить о войне, но вести мирные переговоры, заявлять о заботе об украинцах на неконтролируемой территории и запрещать им перевозить с собой больше нескольких килограмм продуктов, но хуже всего - дальше жить обычной жизнью, которая ежедневно прерывается сообщениями об убитых и раненых на Донбассе.

Что изменилось за последние годы и было подтверждено президентскими выборами - это неготовность дальше жить в парадигме бесконечного конфликта, ежедневных трагедий на линии конфликта и пустой риторики в телевизоре. Поэтому рано или поздно, но все-таки придется давать ответ на главные вопросы: как остановить кровопролитие, что делать с Минскими договоренностями, если выполнять - то как, если отбросить - то какая альтернатива. Давать ответ и своим гражданам, и партнерам в Брюсселе.

Повторение риторики предыдущего президента в более или менее убедительной версии едва ли будет результативным. У Зеленского есть несколько альтернатив, причем не обязательно взаимоисключающих. Эффективная дипломатия не только не исключает сильную армию, а наоборот - возможна только благодаря ей. Усиление санкций не противоречит, а усиливает предложение вернуть захваченные территории и вернуться к верховенству международного права в двусторонних отношениях. Прямой диалог не обязательно означает сдачу интересов, а страх перед ним является проявлением слабости или комплекса неполноценности. Наоборот, сильный лидер и сильная страна все равно способны защищать свою позицию и в формате прямого диалога, и во время многосторонних переговоров. Одно не исключает другого, а наоборот - придает тактического преимущества лидеру и стране, которая не ждет милостыни, а способна на новые инициативы и нестандартные решения.

В случае переговоров с сильным соперником всегда лучше иметь рядом с собой сильных союзников - но при этом точно не следует себя обманывать иллюзиями относительно того, кто является сегодня нашим настоящим союзником и на что эти союзники способны и готовы пойти.

На что наши партнеры из ЕС точно готовы пойти - так это, как минимум, на сохранение санкций, если они будут видеть понятную логику действий и стратегический план украинской стороны по урегулированию конфликта. Также на оплату части чека на реформы и восстановление Донбасса - если будут уверены, что эти средства не будут разворованы или потрачены впустую.

Поэтому президенту в Брюсселе можно посоветовать поменьше пустой риторики и побольше конкретики. Евроинтеграция будет оставаться формальным официальным приоритетом внешней политики Украины, но как минимум несколько десятилетий отношения Украины и ЕС будут базироваться на основе Соглашения об ассоциации, которое на ближайшие 20-30 не предусматривает предоставления Украине статуса страны-кандидата или даже потенциального кандидата. Поэтому для Украины не остается другого выбора, чем прагматическое использование тех возможностей и поддержки со стороны ЕС, которые существуют сейчас для решения текущих проблем.

Задача украинской дипломатии в отношениях с ЕС - добиться как можно большего количества средств, доступа к фондам, программам, проектам. Это то, ради чего и был создан ЕС. В кратко- и среднесрочной перспективе целесообразно проталкивать концепцию ЕЭП - распространение на Украину и ее соседей, по крайней мере тех, которые этого хотят, всего потенциала свободы движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Причем делать это надо так же, как наши западные соседи - вместе с жестким отстаиванием национальных экономических интересов, если нужно - с использованием протекционизма и поддержки любых проектов, которые будут создавать рабочие места в Украине.

Отдельно нужно будет определить место ЕС в процессе мирного урегулирования на Донбассе и восстановления региона. Здесь ЕС может сделать то, что уже делало много раз в подобных случаях - организовать донорскую конференцию для восстановления и реконструкции Донбасса, собрать необходимые средства - не менее 10-15 млрд долларов на 3-5 лет - для восстановления инфраструктуры и экономического роста на востоке страны.

Владимиру Зеленскому следует быть настойчивым и последовательным в навязывании своей повестки дня. Это как в футболе - не забиваешь ты, забивают тебе. Не сможешь сформировать и предложить обсуждение и работу над теми вопросами, которые в интересах твоей страны - придется работать над вопросами, которые будут сформулированы другими. В Украине есть моральное и политическое право требовать помощи и поддержки, а у нового президента - шанс получить такую помощь и поддержку. Будем надеяться, он его не упустит.