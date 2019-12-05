Зеленский должен пойти на резкий шаг, чтобы договориться с Путиным

Чтобы достичь прогресса на переговорах в "нормандском формате", Зеленскому, возможно, придется избегать упоминания того, что Россия направила свою армию для оккупации Донбасса. Иначе результатов вряд ли удастся достичь. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко, комментируя интервью украинского президента западным СМИ.

Зеленский заявил, что он не возлагает больших ожиданий на одну встречу, что война прекратится после сразу после нее. Но эта встреча - определенное начало, которое может иметь развитие. Также Зеленский отметил, что вопрос первоочередности установления контроля над украинской границей, а затем - проведение выборов является для него принципиальным. Он отметил, что не наивный, не доверяет западным партнерам на слово, а договоренности должны быть закреплены подписями и конкретикой. Это контрпассаж на реплики о том, что во время встречи тет-а-тет Зеленский, как наименее опытный из всех, может поверить в какие-то обещания Путина или других партнеров.

Во время интервью президент Украины дал понять, что считает Америку серьезным игроком. Он уже отмечал, что хотел бы расширить формат и привлечь новые стороны. США могли бы помочь. Заявление Зеленского, что глава Белого дома Дональд Трамп мог бы поговорить с Путиным, означает, что он согласовывает определенные позиции с Трампом, и тот может представить их в правильном ракурсе. Но это не значит, что Зеленский согласен, чтобы переговоры проходили без участия Украины.

С точки зрения Зеленского, привязывать вопрос газа к вопросам безопасности во время встречи в Париже было бы стратегической ошибкой, которую допускали предыдущие руководители Украины. Поэтому, как говорится, мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Во время саммита есть возможность найти прозрение в газовом вопросе, и страны, которые будут присутствовать на встрече, в этом заинтересованы, как и Европа в целом. Тем более что сейчас происходят прямые контакты с Российской Федерацией, обсуждаются вопросы взаимозачета.

Россия всегда использует газ как инструмент политического давления. Главное, что эта тема не должна идти в контексте вопросов Донбасса. Нам действительно более выгодно покупать газ у России напрямую, с точки зрения логистики, чем осуществлять реверсные закупки. Вопрос транзита важен, поскольку касается также использования украинской ГТС для поставок газа для населения, и надо будет закупать газ, чтобы сохранять давление в системе. Я не вижу большой проблемы в том, чтобы взыскать у России долг в 3 млрд долларов в виде газа - все равно мы получаем, то нам принадлежит. И это может быть одним из способов достичь определенного компромисса.

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Во время встречи в "нормандском формате" не нужно поднимать вопрос Крыма - эта встреча посвящена Донбассу. О полуострове можно говорить в других форматах, хотя, конечно, при нынешней позиции РФ будет трудно представителей Кремля привлекать к этому процессу.

Зеленский признает, что на Донбассе есть разные категории граждан, и Украина должна заботиться о тех, кто не потерял связь с государством. Также он отметил, что все иностранные формирования в любом формате должны покинуть территорию Донбасса, чтобы можно было перейти к вопросу выборов. Он не назвал их российскими боевиками, использовал формулировку "незаконные вооруженные формирования".

Россия, в свою очередь, пытается максимально дистанцироваться от конфликта. Стоит понимать, что Путин ничего не подпишет и не будет никакого продвижения, если мы будем придерживаться прежней риторики. Кремль всячески пытается избегать признания себя стороной конфликта. Это для них, очевидно, принципиальная вещь, и россияне много усилий направляют на то, чтобы такого мнения о них не было. С другой стороны, есть признание на уровне ПАСЕ, что Россия контролирует эти территории, предоставляя им поддержку и помощь.

Если мы хотим какого-то продвижения, то максимум, что мы можем - признавать РФ страной, которая "осуществляет эффективный контроль над территорией", что Кремль оказывает влияние на представителей ОРДЛО и может побудить их к определенным действиям. То есть выступать гарантом определенных договоренностей, которые будут достигнуты. Иначе Россия не подпишет коммюнике, в котором ее определяют как страну-агрессора.

Это не значит, что мы все забываем и прощаем России. Есть четко зафиксированные факты прямых столкновений регулярных войск РФ и Украины - под Иловайском и Дебальцево. Но резолюции ПАСЕ не признают Россию страной-оккупантом, а лишь отмечают, что она "осуществляет эффективный контроль". В рамках этих координат мы и можем заключать соглашения.