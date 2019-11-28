Встреча в "нормандском формате": сможет ли Зеленский переиграть Путина

Владимир Зеленский готовится к встрече "нормандской четверки", имея за плечами проблемы во внутренней политике и угасающую поддержку со стороны европейцев. В лучшем случае Париж и Берлин займут нейтральную позицию, предложив украинскому президенту самостоятельно отбиваться от кремлевских нападок. "Апостроф" выяснял, о чем Владимир Зеленский намерен говорить с кремлевским руководством на саммите и на какой результат он может рассчитывать.

Четыре вопроса для Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Станице Луганской, рассказал, о чем именно собирается говорить с российским президентом Владимиром Путиным в ходе встречи в рамках "нормандского формата", которая должна состояться 9 декабря в Париже.

"Чтобы мы достигли конкретных сроков возвращения всех украинских пленных. Полное понимание полного списка наших людей со сроками их возвращения - первый важный вопрос. Второй вопрос - фейковое прекращение огня, фейковое "хлебное" перемирие, то есть серьезное перемирие, серьезное прекращение огня - нет ни одного обстрела. Я так это понимаю", - заявил глава государства.

Третьим вопросом, по словам Владимира Зеленского будет контроль над украинско-российской границей, к части которой Киев до сих пор не имеет доступа. Через эти участки россияне обеспечивают поставки оружия, техники и живой силы в бандитские "республики". Кремль, невзирая на формально миролюбивый тон, через главарей боевиков заявил, что не допустит украинских силовиков на эти участки границы.

Более того, в преддверии встречи в Париже Владимир Путин дал понять, что украинской Нацгвардии и полицейских структур не будет в так называемых серых зонах, откуда ушли украинские войска. Дескать, гвардия формировалась из "националистических батальонов". Кто же будет обеспечивать порядок на этих территориях, до сих пор неясно.

"Четвертый вопрос, я думаю, один из самых непростых, потому что он состоит из многих составляющих. Это возможность проведения местных выборов на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины", - сказал Владимир Зеленский.

Такая постановка вопроса вызвала недоумение некоторых наблюдателей. "С конституционной точки зрения, обсуждать с лидерами третьих стран проведение выборов на собственной территории - это нонсенс. Украина является суверенным государством, и такие обсуждения угрожают территориальной целостности страны", - отметил в комментарии "Апострофу" глава Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Ослабленный Зеленский

Украинский МИД и Офис президента готовятся к парижскому саммиту в условиях шаткой ситуации внутри страны и череды внешнеполитических неурядиц.

Позиции Владимира Зеленского слабеют с каждой неделей. Дело не только в падении формального рейтинга главы государства. С одной стороны, Банковая контролирует парламент, правительство и весь силовой блок. В то же время Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан реально опасаются продолжения уличных акций против "капитуляции".

Позиции Владимира Зеленского слабеют с каждой неделейФото: president.gov.ua

Они публично обвинили экс-президента Петра Порошенко в подстрекательстве к выступлениям, хотя на улицы против "формулы Штайнмайера" выходили и те, кому бывший президент, мягко говоря, не нравится. Они постоянно напоминают, что Минские соглашения, на основании которых была разработана скандальная "формула", были подписаны по распоряжению Петра Порошенко.

Несмотря на это Офис президента уверен, что экс-президент использует "протесты против капитуляции" как инструмент политической защиты с переходом в нападение. В ходе встречи с журналистами в киевском гастрономе Владимир Зеленский обронил фразу о том, что Петр Порошенко никак не может смириться с тем, что он уже не глава государства.

Утечки информации о том, что глава ГБР Роман Труба предположительно обсуждал с Андреем Богданом уголовные дела против бывшего "гаранта", так же бьют по позициям Владимира Зеленского.

У команды Петра Порошенко появился увесистый повод обвинить Банковую в фабрикации дел и политических преследованиях. Петр Порошенко и его окружение заинтересованы в том, чтобы негативной информации о действиях власти в отношении него было как можно больше, отметил в комментарии "Апострофу" политический аналитик Александр Кочетков.

В таком случае, как полагает эксперт, у них будет больше поводов обращаться к западным элитам за политической защитой. И, действительно, как только стало известно, что Госбюро передало в Генпрокуратуру проект подозрения Петру Порошенко, из Брюсселя громко возразили.

Владимир Зеленский отправляется на "нормандскую встречу" политически ослабленным. Неудача на переговорах, скорей всего, приведет к дальнейшему падению президентского рейтинга, что рискует подорвать стабильность внутри властной команды.

"Если встреча в Париже завершится явным дипломатическим поражением или, как говорят, "капитуляцией", то протесты будут. Тут даже инспирировать ничего особо не нужно. Общество в основной массе негативно воспримет попытки закрыть вопрос Донбасса исключительно за счет интересов Украины. И старые элиты этим воспользуются. Специально создать революционную ситуацию в нашей стране невозможно, но раскрутить имеющееся социальное недовольство - вполне реально. Тем более, что соответствующий опыт и ресурсы у них (старой власти, - "Апостроф") имеются", - пояснил Александр Кочетков.

Минимум внешней поддержки

В ходе переговоров Париж и Берлин, скорей всего, займут сдержанный нейтралитет. Судя по некоторым "пророссийским" заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона и заинтересованности Берлина в строительстве "Северного потока-2", они не станут идти на жесткий конфликт с Москвой ради Украины.

Более того, в Кремле рассчитывают, что официальный Париж как принимающая сторона будет давить на Киев, требуя выполнения Минских договоренностей в российской трактовке. Именно так нужно понимать недавнее заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, сказавшего, что Владимир Путин 9 декабря будет настаивать на безоговорочной реализации Минских соглашений.

Путин будет настаивать на безоговорочной реализации Минских соглашенийФото: Getty images

"Рассчитываем на то, что они (Париж и Берлин, - "Апостроф") используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы и там осознали безальтернативность движений именно в направлении полного выполнения минского комплекса мер", - заявил Сергей Лавров.

По его словам, руководство РФ будет полагаться, прежде всего, на поддержку французской стороны и президента Эммануэля Макрона в продвижении этого месседжа в переговорах с Владимиром Зеленским.

"Особенно мы, конечно, рассчитываем, на наших французских коллег как хозяев "нормандского саммита", чтобы снять какие-либо двусмысленности, и чтобы этот саммит четко подтвердил незыблемость и безальтернативность движения к выполнению минского комплекса мер", - заявил глава российской дипломатии.

Одновременно с этим российские источники сообщили о якобы уже согласованном документе, который стороны могут подписать по итогу "нормандской встречи".

"Правительства Франции и Германии, в лучшем случае, займут сдержанную позицию. Их отношение к интересам Киева может быть даже нейтрально-негативным, так как французский и немецкий крупный бизнес давит на свои правительства. Они теряют деньги из-за санкций против России. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель настроены на конкретный результат. Им по большому счету все равно, будет ли прогресс по Донбассу достигнут за счет Украины или нет. Не исключаю, что часть договоренностей, достигнутых в Париже, может быть засекречена", - говорит Виталий Бала.

Реально Киев может опереться на несколько государств ЕС (преимущественно, Польша и государства Балтии), но их вес в общеевропейской политике заметно уступает Германии и Франции.

Давление на Украину со стороны европейских "прагматиков" (сторонников восстановления отношений с РФ) ранее компенсировалось за счет внешнеполитической поддержки Соединенных штатов, но тут возникли две проблемы. Во-первых, США не участвуют в "нормандском формате". Во-вторых, Белый дом занят расследованием вокруг процедуры импичмента президента Дональда Трампа, в которое вовлечена Украина. В Конгрессе США свидетельские показания давали ключевые дипломаты, работающие в украинском направлении.

В Офисе Зеленского понимают (или, как минимум, должны догадываться), что никакого прорыва в Париже не будет. Причина в том, что россиянам, в отличие от украинского президента, выгодно играть вдолгую. Владимир Путин может применить отработанную тактику политического выжидания. Владимиру Зеленскому результат нужен "на вчера". В спешке он может наделать много ошибок. Особенно с учетом того, что у президента-шоумена скромный дипломатический опыт.

"Само проведение встречи в "нормандском формате" - уже некоторое достижение для наших властей. Надеюсь, вариант будет такой: Владимир Зеленский по итогу скажет, что он пытался договориться (с Владимиром Путиным, - "Апостроф"), но его не устраивают условия, предложенные в Париже, и поэтому Киев переходит к "плану Б" - замораживанию конфликта на Донбассе, строительству условной стены", - отметил в беседе с "Апострофом" политической технолог Алексей Голобуцкий.

Как полагает эксперт, альтернативой такому решению может быть только согласие с условиями Кремля. В таком случае Владимир Зеленский и властная команда вообще рискуют получить гражданское противостояние уже на подконтрольной Киеву территории.