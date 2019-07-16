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​Если бы Сытник был порядочным человеком, он сам бы ушел с должности - нардеп Юрий Береза

Нардеп Береза об обвинениях в коррупции руководителя НАБУ

Николай Ткачук вторник, 16 июля 2019, 09:30
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Народний депутат України Юрій Береза Народный депутат Украины Юрий Береза Фото: УНИАН

Народный депутат Юрий Береза в блиц-интервью "Апострофу" рассказал о вручении сотрудниками Нацполиции админпротокола по делу о коррупционной деятельности руководителю НАБУ Артему Сытнику.

- На прошлой неделе директор НАБУ Сытник вновь не пришел на вызов в Нацполицию по делу о своем коррупционном деянии. Как все помнят, его задержали и зачитали админпротокол о коррупционных действиях прямо на трассе под Полтавой, что позволило передать дело в суд. Как вы считаете, правильно, что антикоррупционный орган возглавляет человек, которого следствие обоснованно подозревает в совершении коррупционных действий? Должен ли он быть отстранен на время судебного рассмотрения этого дела?

- Если бы Сытник был порядочным человеком, он бы сам добровольно ушел с должности после предъявления ему обвинений в совершении коррупционных действий. Он этого не сделал. Очевидно, его интересует не борьба с коррупцией, а возможность держаться за должность.

Проблема в том, что Сытник решил, что не служит закону, а сам является законом. И это касается не только этой конкретной ситуации. Он решает, какие дела расследовать, какие - нет, руководствуясь не законом и интересами страны, а тем, что сказали ему так называемые "антикоррупционеры" или послы некоторых стран.

- Сейчас выходит так, что мы обвиняем в коррупции того, кто должен с ней бороться. Какие это может иметь последствия для Украины и знаете ли вы примеры других стран, где происходило бы подобное?

- Это не уникальная ситуация. Это уже проходили и в других странах - и в Польше, и в Чехии, так называемых государствах "Варшавского договора". Первые руководители антикоррупционных органов там сидят по обвинениям в коррупции, некоторые - даже пожизненно. Просто руководитель такого органа должен помнить, для чего он занимает эту должность.

Условно говоря, руководитель украинского НАБУ должен постоянно держать флаг Украины в руках и руководствоваться в своей деятельности исключительно законом и интересами Украины.

- Как вы в целом оцениваете эффективность работы НАБУ как антикоррупционного органа?

- Я неоднократно, как народный депутат Украины, обращался к господину Сытнику, как руководителю антикоррупционного органа, с заявлениями, где выкладывались факты коррупции некоторых чиновников. Эти факты Сытника никак не заинтересовали, расследование не проводилось. Очевидно, там просто не было никакого личного интереса для него.

Мы оказались в ситуации, когда антикоррупционный слон родил антикоррупционную мышь. При тех полномочиях, при том функционале, что есть у НАБУ, мы не видим никаких серьезных результатов деятельности. По делу с арестом активов Януковича та же Верховная Рада сделала гораздо больше, чем НАБУ.

Напомним, что с мая этого года Генеральная прокуратура Украины планировала направить в Министерство внутренних дел протокол об административном нарушении в отношении директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника. Админпротокол касается отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области с элитным алкоголем и повреждением имущества, которое оплатили другие лица. Поскольку директор НАБУ Артем Сытник не явился на вызов в полицию, в пятницу представитель правоохранительного ведомства зачитал ему админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой.

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