Свадебный премьер: какую игру затевает Коломойский за спиной у Зеленского

В Центральной избирательной комиссии еще не объявили официальные результаты досрочных парламентских выборов, а в украинском политикуме уже активно говорят о том, кто займет второе по значимости кресло - премьер-министра. Ведь именно от эффективной связки "президент - правительство" будет зависеть, насколько успешно Зеленский сможет реализовать все то, что декларирует. В день выборов президент обмолвился, кого видит на этой должности и каким качествам должен соответствовать кандидат на столь важный пост. "Апостроф" разбирался, кто все же возглавит Кабмин.

Президент Владимир Зеленский обмолвился, что будущий премьер должен быть профессиональным экономистом и не иметь политического прошлого. "Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. И я вижу такого человека", – заявил президент в день выборов, намекая, что ни Владимир Гройсман, ни Юлия Тимошенко, ни, тем более, Юрий Бойко, которых наиболее часто называли претендентами на этот пост, новой командой поддержаны не будут, о чем также ранее писал "Апостроф".

Кроме того, по мнению главы государства, это должен быть человек, которого в равной степени уважают и в Украине, и на Западе.

"Запад дал нам свой список. Не скажу, что у нас все кандидатуры совпали, но это точно будет кто-то из этой демократической тусовки. Нам наконец-то нужен премьер-технократ", - прокомментировал "Апострофу" источник в штабе Зеленского.

В штабах партий Зеленского и Вакарчука, которые, вероятней всего, придут к совместному коалиционному решению, сейчас чаще всего звучит фамилия Владислава Рашкована, заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ). Неоднократно называлась также фамилия секретаря СНБО Александра Данилюка. Но тот уже заявил, что пока не видит свое будущее на этой должности - возможно по тому, что он не очень-то соответствует всем тем требованиям, которые публично озвучил Зеленский.

Премьер без полномочий

Если говорить о фигуре Владислава Рашкована, то он в 2014 году пришел на работу в Национальный банк Украины (НБУ), где сначала был директором департамента стратегии и реформирования банковской системы, а затем исполняющим обязанности заместителя главы Нацбанка. В феврале 2017 года его назначили заместителем исполнительного директора в МВФ от Украины.

По словам собеседника "Апострофа", близкого к финансовому сектору Украины и лично знакомого с Рашкованом, его сильными сторонами являются "умение чувствовать конъюнктуру и меняющиеся обстоятельства".

"Он убежденный сторонник реформ и пока работал в НБУ, был готов защищать их любой ценой", - сказал собеседник издания. Также, по его словам, в пользу кандидатуры Рашкована на пост премьера говорит то, что он знает МВФ, что называется, изнутри, и, учитывая, что Украине, скорее всего, придется продолжать длительное сотрудничество с фондом, "такое назначение на должность выглядело бы вполне логичным".

При этом источник считает, что Рашковану может быть сложно существовать в условиях украинской политики. Кроме того, у него нет большого опыта работы в реальном секторе экономики.

Финансовый эксперт Алексей Кущ, в свою очередь, считает, что Владислав Рашкован на должности премьер-министра будет "не на своем месте".

"Есть два основных видения фигуры главы правительства. Первое - это политическая фигура, которая, по идее, является консолидирующей в коалиции. Второй концепт – это технократ, имеющий команду профессионалов, которые под эгидой сильного политического лидера проводят достаточно длительные, системные структурные реформы", - сказал Кущ "Апострофу", отметив, что по факту Рашкован не является ни тем, ни другим.

"Владислав Рашкован позиционируется, прежде всего, как технократ, но вряд ли у него будет своя команда", - соглашается специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

По его словам, есть большой риск того, что правительство будет сформировано из людей олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова. Поэтому такой Кабмин не сможет заниматься реформами.

"Это такой демонстративный ход, когда есть премьер, но у него не будет реальных полномочий", - пояснил Фурса.

Если же назначение на кресло премьера будет в первую очередь политически мотивированным, может возникнуть ситуация, в которой будет дискредитирована сама идея технократического правительства. Алексей Кущ считает, что такое "технократическое" правительство будет воплощать в жизнь не "хотелки" украинских олигархов, а интересы международных групп влияния, в том числе, "западных финансовых спекулянтов, которые будут в Украине реализовывать африкано-азиатскую модель рентной коррупционной экономики, будут владеть внешними и внутренними долгами страны, землей, основными инфраструктурными системами – газ, вода, электроэнергия, постепенно отбирая их у олигархов".

Сергей Фурса: "Владислав Рашкован позиционируется, прежде всего, как технократ, но вряд ли у него будет своя команда" Фото: tsn.ua

Премьерские игры Коломойского

"Рашкован действительно является одним из наиболее вероятных кандидатур на должность премьера. Но публичная обмолвка может быть не случайной, а специальной технологией, чтобы именно на него сейчас обрушилась максимальная критика и подготовила общественность к менее подходящей кандидатуре", - считает осведомленный собеседник издания, знакомый с ходом переговоров в команде президента.

Критика по отношению к Рашковану должна стать своеобразной информационной подушкой для небезызвестных главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, которых, по мнению сразу нескольких источников "Апострофа", лоббирует ни кто иной, как опальный олигарх Игорь Коломойский.

"Последнее время Коболев и Витренко существенно помогли ему решить несколько проблем в бизнесе. Что первый, что второй - более чем удобный и понятный для него вариант. А для них - это тоже хорошая "партия" и привычный способ вести "дела". Сначала они кинули Яценюка и перешли к Порошенко. Теперь бросили его - и заручились поддержкой Коломойского. Для них он не более, чем временный союзник", - объясняет один влиятельный политик, знакомый с ситуацией.

По его словам, Коболев-Витренко - идеальный вариант для Коломойского в попытках осуществлять контроль над президентом, который все больше старается не ориентироваться в принятии решений на интересы олигарха.

"Изначально его план был привести на эту должность Игоря Палицу, своего давнего соратника. Но, судя по всему, эта идея потерпела сокрушительное фиаско", - считает собеседник издания.

При всей скандальности топ-менеджеров "Нафтогаза", во многом связанной с их миллионными премиями, они более приемлемы для западного сообщества, чем Палица, который у всех ассоциируется с Коломойским.

"После шумихи вокруг назначения Андрея Богдана главой Офиса президента, там сделали выводы, и больше не хотят связывать новую команду с токсичными для них людьми", - сказали "Апострофу" в окружении президента.

Еще три претендента на премьерское кресло: Алексей Гончарук Андрей Коболев и Юрий Витренко

Однако при условии, если премьер-министром все-таки назначат аффилированного к Коломойскому кандидата, место для Игоря Палицы в новом Кабинете министров все же найдется. Наиболее вероятным для него может быть назначение на должность первого вице-премьер-министра или министра финансов.

Молодой, но свой

В самой же команде Зеленского не под запись говорят, что под описание экономиста-технократа, озвученное президентом, больше всего подходит его заместитель Алексей Гончарук. Ранее он возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO), целью которого является разработка и внедрение эффективной системы регулирования в Украине, направленной на создание лучшей среды для бизнеса и благоприятного инвестиционного климата.

О Гончаруке известно, что он работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов, а также советником первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

В Офисе президента Гончарук отвечает за блок экономического развития и реформы. Он все чаще сопровождает президента в поездках по Украине и на международных встречах.

"Гончарук - не конфликтный, но волевой человек. С ним всегда было интересно работать. Он умеет создать мотивированную и сплоченную команду. Не входит в конфликты, а всегда старается максимально окружать себя конструктивно-мыслящими и эффективными людьми", - говорит не под запись один из бывших коллег Гончарука.

Но есть у претендента на кресло главы Кабмина и слабые стороны.

"Его главная проблема - отсутствие опыта и политического веса. Но для президента, у которого этих качеств еще меньше, это точно не проблема", - резюмирует политолог Игорь Петренко.