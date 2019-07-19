"Хотелки Запада" и украинская реальность: кто возглавит новое правительство

Накануне парламентских выборов, во многих партиях заявляют о своих амбициях на кресло премьер-министра. Как известно, после избрания нового созыва Верховной Рады, будет сформирован и новый Кабинет министров. Круг кандидатов достаточно широкий - на Западе называются имена одних людей, а представители украинских политсил выдвигают своих кандидатов. О том, кто может занять кресло премьера — в материале "Апострофа".

Американская журналистка, редактор Ukraine Alert Atlantic Council Мелинда Хэринг на прошлой неделе опубликовала пять возможных кандидатур на должность премьер-министра в следующем Кабмине, ссылаясь на свои источники. По ее данным, Кабинет министров могут возглавить - заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз, Украины Юрий Витренко, председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

Собеседники "Апострофа" в партии "Слуга народа" позже назвали это "хотелками Запада". У партии, которая по всем опросам, сейчас имеет поддержку порядка 40%, есть свои претенденты на эту должность. Но публично назвать их они готовы только после того, как в новой Раде будет сформирована коалиция, которая и предложит кандидатов на главу правительства. Однако не официально среди претендентов на пост главы Кабмина от СН фигурируют и нынешний глава Офиса президента Андрей Богдан, и уже упомянутый ранее Александр Данилюк, который был очень недоволен своим назначением в СНБО, и даже глава Волынского облсовета Игорь Палица. Также на это место в СМИ часто прочат главу партии СН Дмитрия Разумкова, но по информации собеседников "Апострофа", сам Разумков планирует занять кресло спикера парламента в новом созыве. "Именно его в партии готовят к этой должности", - прокомментировал осведомленный собеседник.

На прошлой неделе было также опубликовано социологическое исследование, в котором сами украинцы указали кого бы они хотели видеть следующим премьером. Хотя поддержка каждого в целом не превышает 10-15%.

По данным соцопроса, 14,9% респондентов выбрали бы Юрия Бойко. На втором месте - Юлия Тимошенко с 13,3% народного доверия. Сама ЮВТ также видит себя премьером. Готовность лидера "Батькивщины" к премьерскому креслу демонстрируют и в команде Тимошенко, выстраивая публичное позиционирование своего лидера по принципу "молодой президент - опытный премьер".

Третье место занял действующий премьер Владимир Гройсман. За него готовы отдать голоса 9,2% респондентов. В пятерке также Дмитрий Разумков и глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко, которого активно продвигают на эту должность соратники.

О премьерских амбициях говорят и в партии "Голос" Святослава Вакарчука. Среди кандидатов на этот пост там называют, собственно, самого Вакарчука, а также главу штаба и экс-заместительницу министра экономического развития Айвараса Абромавичуса, Юлию Клименко.

"Если будет такая необходимость, партия "Голос" готова предложить несколько кандидатур как политиков, так и технократов на любую должность в правительстве, в том числе, и премьера. У нас есть Вакарчук, как лидер партии, есть Юлия Клименко и много достойных кандидатур. В то же время, мы готовы рассматривать и представителей других политических сил, особенно тех, кто сейчас исповедует новые подходы в политике: без российского влияния и олигархов", - отметил в комментарии "Апострофу" заместитель главы партии Ярослав Юрчишин. Хотя, представитель "Голоса" отметил, что такие обсуждения возможны только после создания коалиции и формирования коалиционного соглашения. О том, что все будет упираться в состав коалиции говорят и в других партиях. Ведь даже несмотря на многочисленные социологические опросы, которые часто публикуются на заказ той или иной партии, с искусственно созданным фаворитом, говорить о том, кто именно войдет в будущий состав коалиции, как уже ранее писал "Апостроф", не берется никто из будущих нардепов.

Претендовать на место премьера будут и в партии "Европейская солидарность", которая все же рассчитывает получить свою небольшую фракцию в следующем парламенте. "У Европейской солидарности есть кандидатура премьера, по моему мнению, она достойная, она наилучшая. Мы готовы будем ее предложить после того, как будет определен будущий состав ВРУ", - прокомментировал лидер партии Петр Порошенко. Экс-президент еще не определился, будет ли он сам заходить в следующий созыв парламента. Не собирается он и сам претендовать на кресло премьера, назвав это "кризисом карьерного жанра".

Юрия Бойко видят премьером в "Оппозиционной платформе - За жизнь" Виктора Медведчука. Не исключено, что по количеству депутатов фракция ОПЗЖ будет второй по численности после "Слуги", поэтому может претендовать на определенные должности в правительстве. Правда, более реальным, по словам собеседников "Апострофа", для представителя ОПЗЖ было бы место в президиуме Верховной Рады. Но в политсиле забывают сказать о том, что, например, Бойко подпадает под действие закона о люстрации, который запрещает в течение 10 лет занимать определенные руководящие должности чиновникам режима Виктора Януковича, работавшим на своих постах не менее года. А Юрий Бойко в правительстве Николая Азарова был министром топлива и энергетики. Позже он был назначен вице-премьер-министром Украины.

Коллизия из-за закона о люстрации может возникнуть не только у Бойко. Например, если будет принят предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о расширении действия закона "Об очищении власти", то часть фигурантов из списка Ukraine Alert Atlantic Council также не смогут претендовать на пост премьера. Например, Александр Данилюк или Айварас Абромавичус, так как они были чиновниками уже после 2014 года при власти Петра Порошенко.

Правда в самой команде Зеленского уже нет уверенности в том, что этот законопроект нужно принимать, поскольку его раскритиковали послы стран "Большой семерки", указав, что нынешняя ситуация в Украине серьезно отличается от ситуации после Революции Достоинства. Но учитывая, что новая власть не всегда готова прислушиваться к западным и европейским коллегам, члены Зе-команды и здесь могут пойти наперекор их мнению.