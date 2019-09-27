Телеканал "112" оставили без цифровой лицензии: можно ли сейчас его смотреть

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, 26 сентября, лишил лицензии на цифровое вещание телеканал "112 Украина", который принадлежит нардепу Тарасу Козаку - соратнику кума президента РФ Владимира Путина - Виктора Медведчука.

В частности, решение было принято в отношении региональных компаний, которые обеспечивали трансляцию телеканала по всей Украине. Впрочем, украинцы без телеканала не останутся, поскольку все не так уж просто.

"Апостроф" рассказывает все подробности этого дела.

За что наказали телеканал

Формально речь идет о том, что телеканал получил лицензии за счет областных телекомпаний, в результате чего, как посетовали члены Нацсовета, пострадала региональная журналистика, оставшаяся без частот. Там, где должны были транслироваться местные телеканалы, транслируется всеукраинский.

Принимая решение, Нацсовет учел то, что к телеканалу, который тесно связывают с Медведчуком, претензии предъявлялись уже не раз. В частности, за допуск в эфир российского журналиста, за то, что логотип телеканала оформлен в цветах российского флага, за нарушение условий получения лицензии, а также махинации с данными о настоящем владельце телеканала.

В результате, цифровых лицензий были лишены ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ. Все эти компании обеспечивали трансляцию телеканала на территории Украины.

Так с каналом теперь все?

Не совсем. Телеканал больше не будет транслироваться через приемники Т2. По крайней мере, пока не будет принято обратное решение Нацсовета. Например, по решению суда.

В то же время, канал, как и раньше, будет доступен через кабельное ТВ, поскольку сигнал кабельного телевидения идет через спутник, а лицензию на спутниковое вещание у "112 Украина" никто не отобрал.

Что говорят в телеканале и в офисе президента

Пресс-служба телеканала обнародовала заявление, в котором говорится, что представители телеканала считают решение Нацсовета жесткой цензурой, которая ставит под сомнение наличие свободы слова в Украине. При этом в заявлении говорится о том, что телеканал пытаются прикрыть, поскольку он неудобен власти.

Также телеканал называет действия Нацсовета незаконными, поскольку, якобы у "ряда членов Нацсовета с июля 2019 года закончились полномочия".

Юристы телеканала заявляют, что намерены судиться за возобновление лицензии.

Тем временем в Офисе президента заявили, что следят за ситуацией вокруг телеканала.

"Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время, все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - говорится в опубликованном заявлении.

Также в ОПУ отмечают, что состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания вскоре будет обновлен, что "поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии".

Где теперь смотреть канал?

Телеканал продолжает открыто вещать на двух спутниках: AMOS-3 и ASTRA- 4A. Кроме того, телеканал продолжает вещание онлайн на своем сайте и на видеосервисе Youtube. Кабельные сети также продолжат транслировать "112 Украина".