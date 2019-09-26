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Нацсовет лишил лицензии телеканал Медведчука: появилась реакция офиса Зеленского

четверг, 26 сентября 2019, 13:22
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 26 сентября лишил лицензии телеканала "112 Украина" на цифровое вещание.

Во время сегодняшнего заседания член Нацсовета Сергей Костинский сказал, что данный телеканал регулярно нарушал условия лицензии, за что его неоднократно предупреждали.

На заседании комиссия рассматривала дело пяти региональных компаний, которые ретранслировали эфир "112 Украина". Члены Нацсовета установили, что данный телеканал выиграл конкурсы во многих областях, что привело к тому, что местные зрители остались без региональной журналистики.

Речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ.

В комментарии журналистам юрист Василий Сметана дал понять, что перечисленные вещатели покрывают всю Украину.

В самом телеканале с решением не согласны и заявили о планах судиться.

В свою очередь в Офисе президента Украины подчеркнули, что следят за ситуацией. Также здесь пообещали в скором времени избрать новый состав Нацсовета.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Совет национальной безопасности и обороны заявил, что нет оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина".

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